50-кратные. ЦСКА защитил звание лучшего клуба России - Советский спорт
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10 июня 2019 21:46БаскетболТигай Лев

50-кратные. ЦСКА защитил звание лучшего клуба России

Обыграв «Химки» и в третьем финальном матче, ЦСКА завершил серию с сухим счетом 3-0 и в 50-й раз стал чемпионом страны.

26 РАЗ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

Самое занятное, что на огромную советскую эпоху из этого «полтинника» приходится меньше половины: они 24 раза чемпионы СССР и 26 (теперь) – России. Из 28 возможных. Ни одной другой команде по игровым видам спорта ничто подобное, конечно, не снилось, и я не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы кто-то побил этот рекорд. При том, что баскетбольный ЦСКА останавливаться на достигнутом явно не собирается. Какие там волейбольные «Уралочки» с мини-футбольными «Динами», о чем вы?!

Между делом поинтересовался и другой, смежной статистикой - по количеству «домашних» титулов в других баскетбольных странах. И оказалось, что здесь ЦСКА, как ни странно, еще есть куда расти. «Маккаби» из Тель-Авива выигрывал национальное первенство 52 раза и сейчас находится в походе за 53-м. У них там как раз начинается полуфинал плей-офф против «Хапоэля» из Эйлата - и предвкушается битва за израильское золото с другим «Хапоэлем» - йерусалимским.

Кроме ЦСКА и «Маккаби» больше не то, что 50, - больше 40 званий чемпиона страны ни у кого нет. Но - о чем это говорит? По-моему, не столько о силе клуба, сколько о слабости чемпионата.

Хотя наш - вообще-то один из трех сильнейших в Европе. Сейчас и как минимум. Просто не наверху, а в среднем. Золото здесь, увы и ах, занято. В прежние годы «Химки» иногда сподабливались на реальное сопротивление в «противоармейских» финалах, но к данному случаю это отношения не имеет. Глухие 3-0. Тем паче, что у подмосковной команды уже после первого матча «вылетел» лучший снайпер Старого света Алексей Швед.

Описывать, как менялся счет по ходу матча, бессмысленно. ЦСКА диктовал условия сопернику с начала и до конца. Недолгий «двадцатник» во второй половине там тоже был. Хотя если бы его не было, это тоже ничего бы не значило. Чепуха.

А вот по отдельным игрокам сказать есть чего.

ЗАЙЦЕВ, КУРБАНОВ, ХАНТЕР – СУПЕР!

Во-первых, Вячеслав Зайцев. В отсутствие Шведа тренер «Химок» Римас Куртинайтис доверил российскому защитнику роль основного плеймейкера и тот, как ни странно, не потерялся. То, что Зайцев блестяще защищается, подбирает и прыгает, мы знали давно, но в данном случае он и разыгрывал-забивал весьма прилично. Правда, быстро нахватал фолов и вообще там явно не хватало сил «на все сразу» - как на привычную защиту (тут он вообще супер), так и на неожиданно-дирижерскую нагрузку в нападении. Но старался парень на совесть, и главному тренеру сборной Сергею Базаревичу явно стоит взять Зайцева не просто на заметку - в основу. Пусть Зайцеву совсем скоро и исполнится совсем немолодые 30 лет.

Персона №2 – Никита Курбанов, который опять провел блестящую игру. Интересно, что бы нынешний, повзрослевший в хорошем смысле слова Курбанов сказал бы себе самому – тому, кто то ли в конце нулевых, то ли в начале «десятых» приставал к судейской статистической бригаде со словами «вы недосчитали мне два очка».

Ну, и Отелло Хантер, конечно. Вот уж кто – человек ниоткуда! С какого боку взялся, что в нем такого-особенного? Невысокий (203 см) центровой и вдобавок не жуткий «шкаф» как Кайл Хайнс…

Мадридский «Реал», за который Хантер играл два года назад, и который он разбомбил в недавнем полуфинале Евролиги, теперь отлично знает, кто это такой. Он просто супер-центр, умница и все прочее.

Хотя вчера в четвертой четверти вполне «зажигал» и Кори Хиггинс, которого европейские СМИ уже вовсю сватают в «Барселону». Честно говоря, странный выбор с точки зрения игрока. Видимо, дело в деньгах - иначе зачем Хиггинсу идти в команду, которая давно ничего внятного не выигрывала.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» ВОЗВРАЩАТЬ БУДЕМ?

Сезон завершен. В целом это был хороший сезон - ведь четыре недели назад ЦСКА стал чемпионом Евролиги, а это немало. Что же до внутреннего чемпионата, то я полностью согласен с президентом РФБ Андреем Кириленко, который недавно в прямом телеэфире заявил: формат «Финала четырех», опробованный в прошлом году и как-то слишком стыдливо отринутый руководством Лиги ВТБ в нынешнем, ему нравится куда больше. Пусть этот вариант и несправедлив.

Со «справедливостью» мы только что дежурные 3-0 получили. Будь они прокляты.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. Матч №3

Химки – ЦСКА – 62:80 (14:18, 14:25, 19:19, 15:18)
Химки: Зайцев (22), Мики (12).
ЦСКА: Хиггинс (23), Хантер (15), Курбанов (12+6 подборов+5 передач, трехочковые 3/4).
Счет в серии: 0-3.

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