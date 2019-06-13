Как свергнуть ЦСКА? Нужно 200 миллионов долларов. А лучше полмиллиарда - Советский спорт
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13 июня 2019 14:23Баскетбол

Как свергнуть ЦСКА? Нужно 200 миллионов долларов. А лучше полмиллиарда

Финал плей-офф Единой лиги ВТБ, завершившийся «сухой» победой армейцев над «Химками», породил новую волну разговоров о гегемонии ЦСКА в российском баскетболе.

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Господи, как меня уже достало пережевывание этой жвачки! Из года в год одно и то же: бу-бу-бу, бу-бу-бу. Как пономари, ей-бог.

Ближайшие конкуренты ЦСКА перед плей-офф бубнят, что мы, дескать, можем, мы о-го-го какие. А после – переключаются на другую, столь же заезженную пластинку «не шмогла, они слишком сильные». И ведь то, что именно так все и будет, заранее известно абсолютно всем. Игрокам, тренерам (включая армейских), чиновникам, болельщикам, журналистам. Однако тысячи людей каждый раз упрямо морочат друг другу головы, словно совершая некий шаманский ритуал с бубнами-плясками. Точнее даже делают вид, что морочат: внутри-то каждый из них все понимает прекрасно.

Ребят, вы чего? Может, хватит уже крутить сию проржавевшую «шарманку»?

Да, ЦСКА стал лучшим баскетбольным клубом России 17-й раз подряд. И с точки зрения интереса к виду спорта в стране это, безусловно, плохо. Но давайте-ка зададимся вопросом: что нужно сделать тому, кто хочет сбросить армейцев с национального трона? Без дурацкого бла-бла-бла о бойцовских качествах, непредсказуемости спорта и тому подобных второстепенных материях. А?

Так вот, дорогие мои: я возьму на себя смелость сформулировать то, что одни из вас знают не хуже меня, а другие тоже наверняка догадываются.

ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ

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Пункт первый. ЦСКА выигрывает потому, что у него самый сильный состав. И не на чуть-чуть, а намного. В России уже давно не было ни одной команды, откуда армейцы «по игре» захотели бы взять больше трех-четырех баскетболистов, а обычный показатель по этой шкале – ноль. Возьмем, к примеру, нынешние «Химки». Швед? Да, разумеется – если бы тот сам захотел и т.д. Ну, а дальше-то кто? Гилл? Маркович? Тимма? Дженкинс? Мягко говоря, не факт, спорно-неясно. Если и приглянется кто-нибудь «по ситуации», то скорее один. Про всех же остальных – и говорить нечего.

Пункт второй. У ЦСКА самый сильный состав, потому что у него намного больше денег. Годовой бюджет клуба уже не помню сколько лет держится выше отметки в 40 миллионов долларов, при том, что у остальных ни разу не было 30, а я думаю, что и 25. Считайте, что разница тут – вдвое. В том числе потому, что у ЦСКА выше репутация на трансферном рынке и постоянная прописка в Евролиге. Это помогает им договариваться с сильными легионерами и заключать долгосрочные контракты – вместо тяп-ляп на один сезон.

И пункт третий – он же вывод. Чтобы устроить реальную (а не в «режиме караоке») конкуренцию с ЦСКА, любому желающему нужно как минимум продержаться с москвичами вровень по деньгам хотя бы лет пять. Быстрее, уверен, не выйдет. То бишь, речь идет о сумме не меньше 200 миллионов «зелеными». А если избавиться от лишнего оптимизма и сделать поправки на перечисленные выше нюансы (места в Евролиге нет, предложения армейцев лучше перебивать с запасом и т.д.), то выходит не 200, а чуть ли не 500. То ли по 50 «лямов» на 10 лет, то ли по 60 на 8. Полмиллиарда!

КУЩЕНКО ЗНАЕТ: ЕГО «ПЕРМСКУЮ СКАЗКУ» НЕ ПОВТОРИТЬ

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Отседова – следующий вопрос: как вы думаете, готов ли кто-то в нашей стране зашарашить в клубный, прости господи, баскетбол подобные деньжищи? Да вдобавок с непредсказуемыми результатами-последствиями? Разумеется, никто. Дважды два – известно сколько. А все остальное – чушь, бред, дешевый пиар.

И когда президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сегодня разводит руками, говоря, что у нас, мол, все хорошо, только финал подкачал, я пожимаю плечами и вспоминаю, как созданный-возглавляемый-финансируемый именно им «Урал-Грейт» в 2001-2002-м годах делал то, что за 28 лет, прошедших с распада СССР, больше не удавалось никому, – отбирал у ЦСКА титул российского чемпиона. А, вспомнив, – вздыхаю. Потому что как мне, так и Кущенко, что бы он не говорил в микрофоны, прекрасно известно: повторить ту пермскую историю сейчас – задача совершенно нереальная. Другой уровень затрат, другие лимиты на легионеров (тогда больше двух американцев брать было нельзя), другой европейский баскетбол, все другое. Эх-ма… Кстати, напомню, что «пермская сказка» закончилась после того, как Кущенко в 2002-м переманили в ЦСКА. И вместе с ним в Москву переехал (точнее, вернулся) нынешний президент армейского клуба Андрей Ватутин.

Так что на самом деле все очень просто. Вне зависимости от того, нравится вам эта простота или нет. Либо гегемония ЦСКА сохранится, либо у них самих станет резко хуже с деньгами, либо все-таки найдется какой-то баскетбольный сумасшедший с полумиллиардом долларов.

Четвертого – не дано.

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