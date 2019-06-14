Счастье «Рапторов» и жуткие потери «Воинов». 10 фактов о финале НБА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июня 2019 18:54БаскетболМысин Николай

Счастье «Рапторов» и жуткие потери «Воинов». 10 фактов о финале НБА

Финал НБА завершился победой «Торонто», который в шести встречах одолел «Голден Стейт». «Советский спорт» собрал 10 историй и фактов, благодаря которым эта серия запомнится надолго.

США ПРОТИВ «УОРРИОРС»

«Уорриорс», может, считались фаворитом, но точно не были главными любимцами публики. Согласно исследованиям, опубликованным накануне финала, в 47 из 50 штатов США большинство зрителей готовились болеть за «Торонто»! Ну, или если точнее – против «Голден Стейт». Исключение составили только Невада, Гавайи и, что логично, Калифорния.

ПЯТЬ ФИНАЛОВ «ВОИНОВ»

«Голден Стейт» пятый раз подряд вышли в главный финал НБА, что в истории Западной конференции последний раз случалось… никогда! Да и на Востоке подобную серию лишь один раз выдала одна команда – «Бостон». Правда, те «Селтикс», на рубеже 50-х и 60-х, сыграли аж 10 решающий серий кряду (1957-1966), и выиграли 9 титулов. «Уорриорс», как мы теперь знаем, покорились «лишь» три трофея.

ТРАВМЫ ЗВЕЗД «ГОЛДЕН СТЕЙТ»

GettyImages-1155104119

Битва за титул обошлась «Голден Стейт» очень дорого. Сразу две суперзвезды «Воинов» получили тяжелейшие травмы и, возможно, пропустят весь будущий сезон. Кевин Дюрант еще в полуфинале конференции против «Хьюстона» подвернул голеностоп, из-за чего пропустил и последние матчи с «Рокетс», и всю серию с «Портлендом», и первые встречи с «Торонто». В пятом матче форвард все же вышел на паркет, но покинул его до финальной сирены из-за нового повреждения. Как оказалось, Дюрант порвал ахилл! Впоследствии выяснилось, что здоровье Кей-Ди не позволяло его принять участие в том поединке. Теперь же, по словам главного тренера «Уорриос» Стива Керра, лечение займет минимум год.

А в шестой встрече «сломался» Клей Томпсон. Арену после поражения от «Рэпторс» он покидал на костылях. Позже у звездного защитника диагностировал разрыв крестообразной связки колена. Восстановление после подобной травмы также может затянуться на год-полтора.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОМАХ КАРРИ

GettyImages-1155800493

Стефен Карри является сильнейшим снайпером в истории Лиги и обладателем всевозможных рекордов по количеству точных «трех». Однако именно его промах с дальней дистанции из открытой позиции за 6 секунд до сирены (при счете 111:110 в пользу «Торонто») лишил «Голден Стейт» последней возможности выиграть матч. Удивительно, но, несмотря на все свои рекорды, Карри в играх плей-офф промазал все 8 бросков в заключительные 24 секунды в тех встречах, когда его попадание могло вывести его команду вперед.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ НА «ОРАКЛ-АРЕНЕ»

Шестой матч серии с «Торонто» стал последним для «Голден Стейт» на их нынешней домашней арене. С нового сезона «Уорриорс» переедут из Окленда в Сан-Франциско. Попрощаться с командой собрались без малого 20 000 болельщиков, но «Воины» все равно проиграли. И именно в этой встрече окончательно потеряли все шансы на титул.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ КАНАДЫ

Когда «Монреаль» праздновал победу в Кубке Стэнли в 1993 году, канадские болельщики даже представить не могли, что нового успеха своих клубов в высшей американской лиге им придется ждать аж 26 лет! И уж точно не думали, что случился он не в НХЛ, а в НБА! Кстати, «Рапторс» в том 1993-м еще не было в принципе – команду основали только в 1995-м. Этот финал НБА стал первым и для «Торонто», и для любых канадских клубов вообще (речь, разумеется, об НБА). Соответственно, впервые в истории чемпионом главной баскетбольной лиги мира стала команда не из США.

ОДИН КАНАДЕЦ В КАНАДСКОЙ КОМАНДЕ

В составах клубов НБА в настоящий момент числится 12 канадцев, но лишь один из них играет в «Торонто». Хотя «играет» - громко сказано. В финальной серии против «Уорриорс» Крис Бушер ни разу не появился на площадке, в четырех матчах – даже в заявку не попал. Тем не менее, формальность выполнена – Бушер стал единственным канадцем в составе канадского клуба, который завоевал перстень чемпиона НБА. Впрочем, и канадец он – условный. Родился Крис в Сент-Люсии.

Помимо Бушера и представителей США, победу также отпраздновали два представителя Испании (Марк Газоль и уроженец Конго Серж Ибака), один камерунец (Паскаль Сиакам) и один британец (О-Джи Ануноби).

ВТОРОЙ MVP ЛЕНАРДА

GettyImages-1155827332

MVP финальной серии ожидаемо стал лидер «Торонто» Кавай Ленард. Парень, которого никто не видел в команде еще прошлым летом – его обменяли из «Сан-Антонио» после конфликта с руководством «Шпор» на прежнего лидера «Рапторс» Демара Дерозана. В шести встречах с «Уорриорс» Кавай набирал в среднем по 28,5 очков, 9,8 подборов и 4,2 передачи. Он стал лишь третьим игроком в истории, который выиграл награду MVP финала в составе двух разных команд – после Карима Абдул-Джаббара («Милуоки» и «Лейкерс») и Леброна Джеймса («Майами» и «Кливленд»). Напомним, в сезоне-2014 Ленард взял перстни с «Сан-Антонио» и тоже был признан самым ценным игроком решающей серии.

ТРИ ПЕРСТНЯ ПАТРИКА МАККОУ

Если для большинства баскетболистов «Рапторс» эти чемпионские перстни стали первыми в карьере, то для Патрика Маккоу они уже третьи! Да, его сложно назвать ключевым игроком – в финале плей-офф он отыграл всего в 4-х матчах в среднем по 3 минуты. Но тем не менее! В предыдущие два сезона Маккоу побеждал в составе «Голден Стейт». После чего был летом отправлен в «Кливленд», а оттуда – уже зимой этого года – в результате обмена переехал в «Торонто». Как оказалось – за третьим чемпионским титулом!

РЕКОРД ГАЗОЛЕЙ

Марк Газоль начинал этот сезон в составе «Мемфиса», но в зимний трансферный период был обменян в «Торонто». И теперь завоевал перстень! Впервые в истории чемпионами НБА стали два родных брата, пусть и в разные годы. Напомним, Поу Газоль выигрывал лигу с «Лейкерс» в 2009-2010 годах.

ТРЕНЕР-ДЕБЮТАНТ У ЧЕМПИОНОВ

GettyImages-1155804727

Удивительно, но факт – к чемпионским перстням клуб из Онтарио привел… тренер-дебютант НБА! Ник Нерс возглавил «Рапторс» лишь перед началом сезона и до этого не имел опыта работы главным тренером клуба в сильнейшей лиге мира. Более того, свою карьеру он начинал в разных командах в Великобритании (представьте, там есть баскетбол!) и в бельгийском «Остенде». Тем не менее, совсем новичком Нерса назвать не получится – в системе «Торонто» он работал в качестве ассистента с 2013 года.

А еще Ник стал первым тренером в истории, который выигрывал и G-Лигу («Лигу развития» - с «Айовой» в 2011-м и с «Рио Гранде» в 2013-м годах), и чемпионат НБА.

13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
12/06 19:00Хоккей
Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.
13/06 22:00Футбол
Михаил Татаринов: В сборке Сашу и Пашу ждут зэковские законыИзвестный в прошлом советский хоккеист, которому довелось провести 11 месяцев в местах не столь отдаленных, высказался о новом повороте в судьбе Мамаева и Кокорина.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. О горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
14/06 11:35Футбол
Лучшие кадры первого матча ЧМ-2018Вспоминаем, как ровно год назад сборная России открыла чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией (5:0).
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/06 16:30Хоккей
Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
13/06 23:30Футбол
Кубок Америки-2019: новый шанс для Месси выиграть титул со сборнойСегодня в Бразилии стартует Кубок Америки – главный турнир сборных этого лета. Лионелю Месси предоставляется очередной шанс выиграть хоть что-то со своей национальной командой.
14/06 17:01Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуля  В обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
13/06 21:30Футбол
Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки, но не захотела травмироватьЛучший вратарь в истории женской сборной России рассказала о своей дуэли пенальтистов с Артемом Дзюбой в Новогорске.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
Новости
18:53 Футбол Неймара допрашивали в течение пяти часов
18:49 Футбол Трансферный лист Дзюбы подорожал на три млн евро
18:46 Футбол Фернандес обогнал Головина в рейтинге самых дорогих россиян
18:34 Футбол Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина»
18:17 Футбол Анатолий Тимощук: Месси достаточно 7,5 км за матч, но он сделает результат
17:42 Легкая атлетика Сильнов из-за подозрений ВАДА покинул пост первого вице-президента ВФЛА
17:29 Футбол Олич: Если Дзюба хочет поиграть в Англии, то переходить надо сейчас, потом будет поздно
17:02 Футбол Де Лигт – лучший молодой игрок минувшего сезона по версии L'Equipe
16:46 Волейбол Российские волейболисты обыграли команду Польши в матче Лиги наций
16:31 Футбол Гамула – о продлении контракта с Еременко: Рискованно ли? Я что, должен все знать?
16:18 Теннис Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Голландии
16:05 Футбол Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором
15:42 Футбол ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым и отправил его в аренду
15:30 Футбол «Динамо» объявило об уходе Луценко
15:18 Футбол Итальянские СМИ сообщили об интересе «Лацио» к Азмуну
14:56 Теннис Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Голландии
14:39 Футбол «Реал» сообщил о переходе бывшего игрока «Барселоны»
14:31 Футбол Испанец Серрано покинул тренерский штаб «Зенита»
14:26 Футбол Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове»
14:21 Футбол Президент «Ростова»: Мы заинтересованы в Еременко и продлили контракт на четыре года
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика