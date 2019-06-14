Счастье «Рапторов» и жуткие потери «Воинов». 10 фактов о финале НБА

США ПРОТИВ «УОРРИОРС»

«Уорриорс», может, считались фаворитом, но точно не были главными любимцами публики. Согласно исследованиям, опубликованным накануне финала, в 47 из 50 штатов США большинство зрителей готовились болеть за «Торонто»! Ну, или если точнее – против «Голден Стейт». Исключение составили только Невада, Гавайи и, что логично, Калифорния.

ПЯТЬ ФИНАЛОВ «ВОИНОВ»

«Голден Стейт» пятый раз подряд вышли в главный финал НБА, что в истории Западной конференции последний раз случалось… никогда! Да и на Востоке подобную серию лишь один раз выдала одна команда – «Бостон». Правда, те «Селтикс», на рубеже 50-х и 60-х, сыграли аж 10 решающий серий кряду (1957-1966), и выиграли 9 титулов. «Уорриорс», как мы теперь знаем, покорились «лишь» три трофея.

ТРАВМЫ ЗВЕЗД «ГОЛДЕН СТЕЙТ»

Битва за титул обошлась «Голден Стейт» очень дорого. Сразу две суперзвезды «Воинов» получили тяжелейшие травмы и, возможно, пропустят весь будущий сезон. Кевин Дюрант еще в полуфинале конференции против «Хьюстона» подвернул голеностоп, из-за чего пропустил и последние матчи с «Рокетс», и всю серию с «Портлендом», и первые встречи с «Торонто». В пятом матче форвард все же вышел на паркет, но покинул его до финальной сирены из-за нового повреждения. Как оказалось, Дюрант порвал ахилл! Впоследствии выяснилось, что здоровье Кей-Ди не позволяло его принять участие в том поединке. Теперь же, по словам главного тренера «Уорриос» Стива Керра, лечение займет минимум год.

А в шестой встрече «сломался» Клей Томпсон. Арену после поражения от «Рэпторс» он покидал на костылях. Позже у звездного защитника диагностировал разрыв крестообразной связки колена. Восстановление после подобной травмы также может затянуться на год-полтора.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОМАХ КАРРИ

Стефен Карри является сильнейшим снайпером в истории Лиги и обладателем всевозможных рекордов по количеству точных «трех». Однако именно его промах с дальней дистанции из открытой позиции за 6 секунд до сирены (при счете 111:110 в пользу «Торонто») лишил «Голден Стейт» последней возможности выиграть матч. Удивительно, но, несмотря на все свои рекорды, Карри в играх плей-офф промазал все 8 бросков в заключительные 24 секунды в тех встречах, когда его попадание могло вывести его команду вперед.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ НА «ОРАКЛ-АРЕНЕ»

Шестой матч серии с «Торонто» стал последним для «Голден Стейт» на их нынешней домашней арене. С нового сезона «Уорриорс» переедут из Окленда в Сан-Франциско. Попрощаться с командой собрались без малого 20 000 болельщиков, но «Воины» все равно проиграли. И именно в этой встрече окончательно потеряли все шансы на титул.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ КАНАДЫ

Когда «Монреаль» праздновал победу в Кубке Стэнли в 1993 году, канадские болельщики даже представить не могли, что нового успеха своих клубов в высшей американской лиге им придется ждать аж 26 лет! И уж точно не думали, что случился он не в НХЛ, а в НБА! Кстати, «Рапторс» в том 1993-м еще не было в принципе – команду основали только в 1995-м. Этот финал НБА стал первым и для «Торонто», и для любых канадских клубов вообще (речь, разумеется, об НБА). Соответственно, впервые в истории чемпионом главной баскетбольной лиги мира стала команда не из США.

ОДИН КАНАДЕЦ В КАНАДСКОЙ КОМАНДЕ

В составах клубов НБА в настоящий момент числится 12 канадцев, но лишь один из них играет в «Торонто». Хотя «играет» - громко сказано. В финальной серии против «Уорриорс» Крис Бушер ни разу не появился на площадке, в четырех матчах – даже в заявку не попал. Тем не менее, формальность выполнена – Бушер стал единственным канадцем в составе канадского клуба, который завоевал перстень чемпиона НБА. Впрочем, и канадец он – условный. Родился Крис в Сент-Люсии.

Помимо Бушера и представителей США, победу также отпраздновали два представителя Испании (Марк Газоль и уроженец Конго Серж Ибака), один камерунец (Паскаль Сиакам) и один британец (О-Джи Ануноби).

ВТОРОЙ MVP ЛЕНАРДА

MVP финальной серии ожидаемо стал лидер «Торонто» Кавай Ленард. Парень, которого никто не видел в команде еще прошлым летом – его обменяли из «Сан-Антонио» после конфликта с руководством «Шпор» на прежнего лидера «Рапторс» Демара Дерозана. В шести встречах с «Уорриорс» Кавай набирал в среднем по 28,5 очков, 9,8 подборов и 4,2 передачи. Он стал лишь третьим игроком в истории, который выиграл награду MVP финала в составе двух разных команд – после Карима Абдул-Джаббара («Милуоки» и «Лейкерс») и Леброна Джеймса («Майами» и «Кливленд»). Напомним, в сезоне-2014 Ленард взял перстни с «Сан-Антонио» и тоже был признан самым ценным игроком решающей серии.

ТРИ ПЕРСТНЯ ПАТРИКА МАККОУ

Если для большинства баскетболистов «Рапторс» эти чемпионские перстни стали первыми в карьере, то для Патрика Маккоу они уже третьи! Да, его сложно назвать ключевым игроком – в финале плей-офф он отыграл всего в 4-х матчах в среднем по 3 минуты. Но тем не менее! В предыдущие два сезона Маккоу побеждал в составе «Голден Стейт». После чего был летом отправлен в «Кливленд», а оттуда – уже зимой этого года – в результате обмена переехал в «Торонто». Как оказалось – за третьим чемпионским титулом!

РЕКОРД ГАЗОЛЕЙ

Марк Газоль начинал этот сезон в составе «Мемфиса», но в зимний трансферный период был обменян в «Торонто». И теперь завоевал перстень! Впервые в истории чемпионами НБА стали два родных брата, пусть и в разные годы. Напомним, Поу Газоль выигрывал лигу с «Лейкерс» в 2009-2010 годах.

ТРЕНЕР-ДЕБЮТАНТ У ЧЕМПИОНОВ

Удивительно, но факт – к чемпионским перстням клуб из Онтарио привел… тренер-дебютант НБА! Ник Нерс возглавил «Рапторс» лишь перед началом сезона и до этого не имел опыта работы главным тренером клуба в сильнейшей лиге мира. Более того, свою карьеру он начинал в разных командах в Великобритании (представьте, там есть баскетбол!) и в бельгийском «Остенде». Тем не менее, совсем новичком Нерса назвать не получится – в системе «Торонто» он работал в качестве ассистента с 2013 года.

А еще Ник стал первым тренером в истории, который выигрывал и G-Лигу («Лигу развития» - с «Айовой» в 2011-м и с «Рио Гранде» в 2013-м годах), и чемпионат НБА.