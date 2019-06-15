Страна юрского периода. Торонто и Канада празднуют победу «Рэпторс» в финале НБА - Советский спорт
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15 июня 2019 08:08БаскетболТигай Лев

Страна юрского периода. Торонто и Канада празднуют победу «Рэпторс» в финале НБА

Сегодня рано утром «Торонто Рэпторс» стал первым неамериканским клубом в истории, сумевшим завоевать титул чемпиона НБА. Что сейчас происходит в Канаде?

Когда-то у меня был фирменный клубный галстук «Рэпторс». Цветастый, еще старой символики, с фигурой динозавра на эмблеме. Но потом я (дурень) передарил его сыну одного приятеля, большому поклоннику НБА. Сейчас парень уже вырос, успешно работает в сфере электронных систем безопасности. Интересно, надел ли он сегодня этот галстук в офис?..

А в Торонто в майках и прочей атрибутике своей героической баскетбольной команды нынче щеголяют все подряд. Там это считается чем-то вроде правила хорошего тона. Телевизионные новости начинаются не с политики - с баскетбола. Как играли, как выиграли, как праздновали, когда приедут с кубком, когда чемпионский парад и т.д.

На спортивных каналах вообще творится немыслимое: они забыли про национальную религию под названием хоккей, не говоря уже о проходящем сейчас женском чемпионате мира по футболу. Какие клюшки с шайбами? Вы что?! Ежедневне-вечерние обзорные передачи (на час-полтора) целиком посвящаются исключительно одному событию - финалу НБА.

В четверг вечером по всей Канаде открылись и заполнились 59 (!) баскетбольных фан-зон. Эпидемия подобных «Парков юрского периода», начинавшаяся с одинокой площадки у домашнего зала «Рэпторс», теперь охватила всю страну. А в главном «Парке» скакали и орали десятки тысяч, включая мэра Торонто в клубной майке и знаменитого рэпера Дрэйка, «зажигающего» на домашних матчах команды. Погода на сей раз смилостивилась над болельщиками, хотя в эту ночь их не задержали бы дома ни ливень, ни град, ни мороз.

После игры ликующая толпа двинула на Янг-стрит, центральную улицу города – и заполонила ее километров на 20. Никакая полиция движение не перекрывала: фанаты сделали это сами, и спрашивать у властей какого-либо дозволения им в голову не пришло. Люди висели на фонарях, на светофорах, на чем угодно…

Вдруг какой-то незадачливый водитель-торопыга рискнул пересечь Янг-стрит поперек на грузовом фургоне. Куда там! Его бесцеремонно остановили, залезли на машину, начали там скакать – и смяли крышу в гармошку! В воздухе стоял густой запах алкоголя и курительной травки. Гулять так гулять! Один фанат обнимался-братался с… кактусом, называя его «Кавактус» - в честь MVP финальной серии Кавая Ленарда.

Наутро Торонто проснулся счастливым – по крайней мере та его часть, что все-таки спала. «Такой общей радости я тут никогда не видел, - заявил мне двоюродный брат, живущий в этом городе четверть века. - Словно все вдруг попали в сказку о золушке. Ей-богу, даже не верится. Когда кончилась игра, я посмотрел награждение, послушал интервью, а потом взял и включил матч по новой. От начала и до конца. Оторваться невозможно. В понедельник обязательно пойду на парад. Правда, его маршрут пока неизвестен, но у меня есть один знакомый - из тех, кто в теме. Он подскажет».

Если вам не завидно, то мне вас жаль…

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №6

Голден Стэйт Уорриорз –Торонто Рэпторс –110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Голден Стэйт: К.Томпсон (30, трехочковые 4/6), Игуодала (22), Ст.Карри (21+7 передач, трехочковые 3/11), Др.Грин (11+19 подборов+13 передач+3 перехвата+2 блок-шота).

Торонто: Лаури (26+10 передач+7 подборов+3 перехвата, трехочковые 4/7), Сиакам (26+10 подборов), Ленард (22), Ванвлит (22, трехочковые 5/11), Ибака (15).

Счет в серии: 2-4.

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