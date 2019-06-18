Дальше – без Де Коло. Лидер ЦСКА покинул клуб - Советский спорт
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18 июня 2019 20:19БаскетболМысин Николай

Дальше – без Де Коло. Лидер ЦСКА покинул клуб

Столичный ЦСКА официально объявил о расставании с защитником Нандо Де Коло.

Многолетний лидер команды продолжит карьеру в другом клубе. «Советский спорт» - о том, как француз приехал в Москву. Чего здесь добился. И почему решил уйти.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ?

Нандо родился 23 июня 1987 года (без малого 32 года назад) в небольшом городке с типично французским названием Сент-Катрин-лез-Аррас - населением чуть больше 3000 человек. Он не был топовым «проспектом», не привлекал особого внимания скаутов, а профессиональную карьеру начал в клубе «Шоле» - в 2006-м. Где, правда, быстро прогрессировал, заполучив награду MVP чемпионата Франции-2008. На драфте НБА-2009 Нандо лишь под далеким 53-м номером выбрали «Сан-Антонио Сперс», но сразу к себе не позвали – возможно, решили, что парень не созрел для выступлений в сильнейшей лиге мира. В первую очередь – в физическом плане. Худощавый, бледнокожий защитник меньше всего походил на профессионального игрока в баскетбол, хотя и удивлял своей хорошей техникой и броском. Де Коло на три года задержался в Европе, проведя их «Валенсии» (2009-2012), с которой выиграл Кубок Европы-2010. И лишь затем отправился в Техас.

Но даже Грегг Попович не разглядел в скромном французе потенциальную звезду. Если в свой первый сезон в НБА Нандо провел 72 матча (из них 6 начал в стартовом составе), то после постепенно выпал из ротации, а в 2014-м был обменян в «Торонто». Где отыграл еще 21 встречу, но не получил новый контракт. Тем же летом защитник принял решение вернуться в Европу. И подписал контракт с ЦСКА.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ?

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Формально Нандо прилетал в Москву уже будучи чемпионом (2013) и вице-чемпионом Европы (2011), но не считаясь звездой даже по меркам Старого света. Тем более мало кто думал, что он сможет стать лидером в сильном составе ЦСКА! В том ЦСКА, где выступали Милош Теодосич, Сонни Уимс, двукратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс, плюс целая россыпь других крепких российских и не только ребят, вроде Аарона Джексона, Деметриса Николса, Андрей Воронцевича и Александра Кауна. Только возглавивший команду Димитрис Итудис не рисковал сразу доверить Де Коло много игрового времени, но француз быстро доказал, что может выйти на первые роли.

И, собственно, вышел.

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За пять лет в ЦСКА Нандо проделал путь от неудачника НБА до одного из лучших игроков Европы. Трижды он признавался MVP сезона в Единой лиге ВТБ. Дважды помог армейцам выиграть титул Евролиги (2016, 2019). Сезон 2015-2016 стал бенефисом Де Коло, собравшего урожай престижных наград. Тогда он стал и лучшим снайпером Евролиги, и MVP регулярки, и MVP «Финала четырех». В общей сложности Нандо провел за ЦСКА 292 матча (186 – в старте), набирая в среднем по 16,4 очка, 2,9 подбора, 3,9 передачи. Его линейка реализации бросков (56,5-44,7-93,5 – проценты по 2-очковым, 3-очковым и штрафным, соответственно) соответствует уровню топ-звезд НБА! Нандо по праву вошел в число лучших легионеров в истории армейского клуба – при том, что в ЦСКА выступало немало легенд!

При этом Де Коло стал и любимцем болельщиков.

В нем ведь удивляла не только стабильность, стойкость характера в напряженных концовках, умение забивать в проходах и издали, самоотверженность в каждой игре… В нем подкупала и некая флегматичность. Отстраненность. Отсутствие каких-либо эмоций. Нет, в запале борьбы Нандо легко мог сцепиться и с соперниками, и даже с судьями. Но в раздевалке и при общении с болельщиками он всегда был спокоен. Словно его не волновало ничего, кроме игры. Даже в Берлине-2016, сидя с трофеем за MVP «Финала четырех» в одной руке и кубком за победу в Евролиге в другой, Де Коло отвечал на вопросы с миной полнейшей отрешенности... Ну, разве что с трудом изображал улыбку. Демонстрировал радость. Он, конечно, эту радость испытывал. Но где-то глубоко в душе. И просто не умел ее показывать.

А вот показывать шикарный баскетбол он умел! И умеет!

ПОЧЕМУ УШЕЛ?

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Разговоры о том, что этот контракт с ЦСКА для Нандо последний, ходили давно. Задолго до «Финала четырех» в Витории. Якобы, жена Де Коло очень хочет перебраться в Испанию (что, в общем, логично, если учесть, что супруга француза – испанка). Что, может быть, его снова ждут в НБА. В конце концов, что он просто устал от Москвы и России и хочет сменить обстановку. Как бы там ни было, Нандо достойно закончил сезон. Помог армейцам взять новый титул Евролиги. Затем – и титул Лиги ВТБ.

А во вторник официальный сайт команды объявил о расставании с многолетним лидером клуба.

- На протяжении пяти лет я жил и играл в Москве, - сказал Де Коло. – Этот город стал первым домом в моей семейной жизни. И то, что я ухожу, не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я благодарен клубу – президенту Андрею Ватутину, всему менеджменту, персоналу, тренерам и, конечно, партнерам – за то, что они были со мной, помогли мне стать лучше. Мы очень многого добились вместе и я был по-настоящему горд защищать цвета этой команды. Мы доказали, что мы – лучшие в Европе! Но настала пора двигаться дальше. Мне нужно что-то изменить. Мне нужен новый вызов. В составе ЦСКА я и так достиг всего, что было возможно.

Никто пока точно не знает, где окажется Де Коло. Скорее всего – в мадридском «Реале». Возможно – все-таки, уедет в НБА, хотя шансов на это немного. В любом случае, с ЦСКА он простился. Но это не значит, что его не запомнят болельщики. Конечно, запомнят! И всегда будут любить!

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