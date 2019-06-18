Дальше – без Де Коло. Лидер ЦСКА покинул клуб

Многолетний лидер команды продолжит карьеру в другом клубе. «Советский спорт» - о том, как француз приехал в Москву. Чего здесь добился. И почему решил уйти.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ?

Нандо родился 23 июня 1987 года (без малого 32 года назад) в небольшом городке с типично французским названием Сент-Катрин-лез-Аррас - населением чуть больше 3000 человек. Он не был топовым «проспектом», не привлекал особого внимания скаутов, а профессиональную карьеру начал в клубе «Шоле» - в 2006-м. Где, правда, быстро прогрессировал, заполучив награду MVP чемпионата Франции-2008. На драфте НБА-2009 Нандо лишь под далеким 53-м номером выбрали «Сан-Антонио Сперс», но сразу к себе не позвали – возможно, решили, что парень не созрел для выступлений в сильнейшей лиге мира. В первую очередь – в физическом плане. Худощавый, бледнокожий защитник меньше всего походил на профессионального игрока в баскетбол, хотя и удивлял своей хорошей техникой и броском. Де Коло на три года задержался в Европе, проведя их «Валенсии» (2009-2012), с которой выиграл Кубок Европы-2010. И лишь затем отправился в Техас.

Но даже Грегг Попович не разглядел в скромном французе потенциальную звезду. Если в свой первый сезон в НБА Нандо провел 72 матча (из них 6 начал в стартовом составе), то после постепенно выпал из ротации, а в 2014-м был обменян в «Торонто». Где отыграл еще 21 встречу, но не получил новый контракт. Тем же летом защитник принял решение вернуться в Европу. И подписал контракт с ЦСКА.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ?

Формально Нандо прилетал в Москву уже будучи чемпионом (2013) и вице-чемпионом Европы (2011), но не считаясь звездой даже по меркам Старого света. Тем более мало кто думал, что он сможет стать лидером в сильном составе ЦСКА! В том ЦСКА, где выступали Милош Теодосич, Сонни Уимс, двукратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс, плюс целая россыпь других крепких российских и не только ребят, вроде Аарона Джексона, Деметриса Николса, Андрей Воронцевича и Александра Кауна. Только возглавивший команду Димитрис Итудис не рисковал сразу доверить Де Коло много игрового времени, но француз быстро доказал, что может выйти на первые роли.

И, собственно, вышел.

За пять лет в ЦСКА Нандо проделал путь от неудачника НБА до одного из лучших игроков Европы. Трижды он признавался MVP сезона в Единой лиге ВТБ. Дважды помог армейцам выиграть титул Евролиги (2016, 2019). Сезон 2015-2016 стал бенефисом Де Коло, собравшего урожай престижных наград. Тогда он стал и лучшим снайпером Евролиги, и MVP регулярки, и MVP «Финала четырех». В общей сложности Нандо провел за ЦСКА 292 матча (186 – в старте), набирая в среднем по 16,4 очка, 2,9 подбора, 3,9 передачи. Его линейка реализации бросков (56,5-44,7-93,5 – проценты по 2-очковым, 3-очковым и штрафным, соответственно) соответствует уровню топ-звезд НБА! Нандо по праву вошел в число лучших легионеров в истории армейского клуба – при том, что в ЦСКА выступало немало легенд!

При этом Де Коло стал и любимцем болельщиков.

В нем ведь удивляла не только стабильность, стойкость характера в напряженных концовках, умение забивать в проходах и издали, самоотверженность в каждой игре… В нем подкупала и некая флегматичность. Отстраненность. Отсутствие каких-либо эмоций. Нет, в запале борьбы Нандо легко мог сцепиться и с соперниками, и даже с судьями. Но в раздевалке и при общении с болельщиками он всегда был спокоен. Словно его не волновало ничего, кроме игры. Даже в Берлине-2016, сидя с трофеем за MVP «Финала четырех» в одной руке и кубком за победу в Евролиге в другой, Де Коло отвечал на вопросы с миной полнейшей отрешенности... Ну, разве что с трудом изображал улыбку. Демонстрировал радость. Он, конечно, эту радость испытывал. Но где-то глубоко в душе. И просто не умел ее показывать.

А вот показывать шикарный баскетбол он умел! И умеет!

ПОЧЕМУ УШЕЛ?

Разговоры о том, что этот контракт с ЦСКА для Нандо последний, ходили давно. Задолго до «Финала четырех» в Витории. Якобы, жена Де Коло очень хочет перебраться в Испанию (что, в общем, логично, если учесть, что супруга француза – испанка). Что, может быть, его снова ждут в НБА. В конце концов, что он просто устал от Москвы и России и хочет сменить обстановку. Как бы там ни было, Нандо достойно закончил сезон. Помог армейцам взять новый титул Евролиги. Затем – и титул Лиги ВТБ.

А во вторник официальный сайт команды объявил о расставании с многолетним лидером клуба.

- На протяжении пяти лет я жил и играл в Москве, - сказал Де Коло. – Этот город стал первым домом в моей семейной жизни. И то, что я ухожу, не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я благодарен клубу – президенту Андрею Ватутину, всему менеджменту, персоналу, тренерам и, конечно, партнерам – за то, что они были со мной, помогли мне стать лучше. Мы очень многого добились вместе и я был по-настоящему горд защищать цвета этой команды. Мы доказали, что мы – лучшие в Европе! Но настала пора двигаться дальше. Мне нужно что-то изменить. Мне нужен новый вызов. В составе ЦСКА я и так достиг всего, что было возможно.

Никто пока точно не знает, где окажется Де Коло. Скорее всего – в мадридском «Реале». Возможно – все-таки, уедет в НБА, хотя шансов на это немного. В любом случае, с ЦСКА он простился. Но это не значит, что его не запомнят болельщики. Конечно, запомнят! И всегда будут любить!