«На чемпионате мира можем быть в четверке». Эксклюзив с Андреем Кириленко На днях гостем пресс-центра «Советского спорта» стал президент РФБ Андрей Кириленко. За час беседы мы обсудили итоги прошедшего сезона, шансы мужской сборной на чемпионате мира, лучших игроков НБА и многое другое.

«ПЛЕЧО БОЛЕЛО 10 ЛЕТ»

Высокая, спортивная фигура Андрея Кириленко появляется у крыльца редакции минута в минуту с оговоренным временем. Президент РФБ даже спустя четыре года после окончания карьеры держит себя в отличной форме! Кажется – одень майку и шорты, переобуйся в игровые кроссовки, и можно прямо сейчас выходить на паркет.

– На самом деле, не выйдет, – вздыхает Кириленко, пока мы шагаем по коридору к пресс-центру «Советского спорта». – Я недавно перенес операцию на плече. Оказывается, оно у меня почти 10 лет было «надорванным»!

– Как так?

– Точно не знаю. Думаю – все случилось в том матче, в Самаре, когда мне сломали нос, – намекает Андрей на игру ЦСКА с «Красными крыльями» в сезоне Лиги ВТБ-2011/12. Тогда он на год вернулся к армейцам во время локаута в НБА. – Помню, что меня сбили, и я упал на правый бок. Плечо заболело, но поскольку нос болел сильнее, я этого особо не заметил. А если и заметил, то не придал значения. Ну мало ли – ударился, остался синяк… У баскетболистов всегда что-то болит.

– Но ведь столько лет прошло! Вы же медобследования регулярно проходите…

– Да, но там лишь общее состояние здоровья проверяют. Глубокие исследования обычно не делают, если конкретных жалоб нет. А у меня их не было. Только в последнее время, уже после завершения карьеры, заметил, что плечо стало сильнее болеть. Дошло до того, что не мог поднять руку. Тогда провели МРТ. И врач диагностировал разрыв. Настолько старый, что непонятно, когда именно он случился. Сказали – лет 10 назад, примерно. Пришлось ложиться на операцию. Зато теперь с плечом – полный порядок! – улыбается Кириленко.

«С МОЗГОВЫМ ПЕРЕСЕКСЯ В АНАПЕ»

– За финалом НБА следили? – переходим к актуальным темам, уже расположившись в пресс-центре.

– Думаю, тут вы знаете больше меня, – смеется Андрей. – Я матчи не смотрю. Нет, по утрам читаю газеты и новости в интернете. Могу видеонарезки лучших моментов глянуть. Но чтобы ночью сесть у телевизора и следить за игрой… Нет, это без меня.

– Неинтересно?

– Не совсем верная формулировка. Скорее – просто руки не доходят. Мне очень много игр приходится смотреть по ходу сезона. Порядка 5000 матчей – тут и сборные по всем возрастам, и все российские турниры, и Евролига с Лигой ВТБ… Слишком большой объем информации изучаю, чтобы отвлекаться еще на НБА. Нет, был бы внутренний интерес – скажем, играла бы в финале «Юта» – тогда да, смотрел бы! Но ни с «Торонто», ни с «Голден Стейт» меня ведь ничего не связывает…

– Когда последний раз лично были на игре НБА? Когда сами еще выступали?

– Нет, все не настолько запущенно! Но в любом случае, это было давно. Точно не вспомню, но, кажется, на матче «Лейкерс» – еще когда там Тимофей Мозгов играл. То есть, примерно полтора года назад.

– Мозгов сейчас в России….

– Мы, кстати, с ним пересеклись случайно. В Анапе. В аэропорту. Я сидел – то ли пил кофе, то ли в смартфоне что-то смотрел, а он присел рядом. Я его даже не заметил. Потом встал – и пошел. А Тима крикнул: «Эй, куда! Не узнал меня что ли?!». Вышло забавно.

– Он ведь этот сезон целиком пропустил из-за травмы.

– Что, конечно, очень обидно. Пока не знаю, в каком он состоянии. Готов ли к полноценной игре. В курсе, что Тима все еще чувствует боль в ноге. И сможет ли он полностью восстановиться за те два месяца – даже немного меньше – что остались до начала подготовки команды к чемпионату мира, пока вопрос. Но будем надеяться, все сложится нормально.

«КАРРИ РАЗРУШИЛ БАСКЕТБОЛ»

– В этом году карьеры завершили сразу несколько легенд НБА. В частности – Дирк Новицки. Можно назвать его лучшим европейским игроком в истории?

– За всю историю я бы не стал говорить – это немного не корректно по отношению к более старшему поколению – скажем, времен Сабониса и раньше. Но если брать современный период, 21 век, то да – Дирк безусловно лучший!

– А прямо сейчас лучший игрок НБА – не европеец?

– Вы на Янниса намекаете? Вопрос сложный. Мне кажется, Адетокунбо и Джеймс Харден в равной степени заслужили приз MVP по итогам сезона. Во всех отношениях – и по уровню баскетбола, и по влиянию на результаты команды… Но можно ли сказать, что Яннис будет доминировать в ближайшие годы, как до него доминировал Леброн Джеймс? Я не знаю. Может, да. А может, и нет. История знает немало примеров, когда один игрок выстреливал в конкретный год из серии «Вау, это фантастика!», а после – терялся. Могли сказаться травмы, излишнее давление, неподходящая ему команда… Тот же Яннис – он ведь в этом плей-офф был непохож на себя в регулярке. Да, оставался лучшим в «Милуоки», но воображение не поражал. Да и «Торонто» они уступили. Так что давайте подождем два-три года, прежде чем делать глобальные выводы.

– Но вам нравится Яннис?

– Безусловно! И не потому, что он европеец. Скорее, нравится тем, что в чем-то похож на меня. Адетокунбо – один из тех лидеров, которые играют не от броска. Как Леброн или Кавай Ленард. Они – универсальные ребята. Это мне импонирует. Да, сложно не любить Стефена Карри, который носится по площадке с «пушкой» наперевес и стреляет без промаха из сложнейших позиций. Но тот же Стеф – он ведь разрушил баскетбол! Сейчас любой мальчишка, который хочет научиться играть, думает лишь об одном – как забить с центра площадки. И очень сложно его убедить, что надо уметь что-то еще…

«С ИНТЕРЕСОМ СМОТРЕЛ ХОККЕЙНЫЙ ЧЕМПИОНАТ»

– Ладно, финал НБА вы не смотрели. Что зацепило из последних событий?

– Баскетбольных? Матч мужской сборной против Финляндии в Перми. Там было все – и интрига до последней секунды, и высокая ставка – отбор на ЧМ! И атмосфера домашней арены, с полными трибунами стадиона в Перми… И, разумеется, то, что мы выиграли!

– А не баскетбольных?

– С интересом смотрел хоккейный чемпионат мира. Понравилась наша команда! Особенно – игра с США в группе. Конечно, как и все, я расстроился, когда мы уступили в полуфинале финнам. Но это спорт, так бывает. Мы не смогли сломать соперника. Не смогли додавить. Думаю, забили бы гол – все бы закончилось иначе…

– У вас в инстаграме есть фото с Игорем Ларионовым. Обсуждали с ним этот матч?

– Так, в общих чертах. Сложно вести предметный разговор, когда ты не компетентен в данном вопросе. А я ведь не хоккеист.

– Нет ощущения, что сборная могла проиграть, потому что к нам приехали звезды, которые недооценили соперника?

– Меня когда такое спрашивают, внутри все начинает закипать! Что значит «недооценили»? Расслабились? Вы как это представляете? Думаете, Кучеров после вылета «Тампы» в первом круге плей-офф приехал в сборную отбывать номер? Или Овечкин? Или Ковальчук? Да у них глаза горели, ребята рвали и метали – так хотели добиться победы! Какая тут недооценка? Или потом – не звали бы мы звезд НХЛ. Собрали бы состав их КХЛовцев. И сейчас бы говорили обо всем по-другому – мол, надо было собрать лучших, а то вот ведь, как вышло… Неправильно это. Все вышло, как вышло. Ребята старались и делали все, что могли. Просто не всегда все получается так, как хочешь.

«ПОВАРА СБОРНОЙ ПОЗВОЛИТЬ НЕ МОЖЕМ»

– Впервые с 2010 года мужская сборная России сыграет на чемпионате мира. Каковы ожидания от турнира?

– Такие же, как были перед Евробаскетом-2017. Я тогда говорил, что нам по силам пробиться в полуфинал. Надо мной все смеялось. Что в итоге? Пробились! Сейчас скажу то же самое – по потенциалу команда России вполне способна быть в четверке лучших. Это не значит, что будет. Возможно, мы из группы не выйдем. Но, все-таки, состав и уровень сборной позволяют рассчитывать на такой результат.

– Согласны, что нам повезло с жеребьевкой?

– Повезло. Безусловно. Если бы была возможность выбрать соперников «по вкусу», чтобы повысить шансы на выход в плей-офф, мы ничего бы лучше не придумали. Корея и Нигерия уступают нам в классе. С Аргентиной мы примерно наравне. Это не значит, что нас ждет легкая прогулка. Но мы попали в группу, где всех соперников можем обыгрывать. Правда, нюансов хватает. Взять, например, Китай…

– Вы же играли в Китае – на Олимпиаде в Пекине.

– И помню, как было сложно! Например, Климат. Помню, как мы приземлились в столице Китая и вдохнули весь этот чудовищный смог, которым был окутан город. Дышали, как паровозы! Может, для местных это привычно, но ведь для нас-то – нет! А ты еще – спортсмен, который должен отбегать час на площадке и показывать результат… В общем, жуть. Или еда – никаких тебе привычных борщей и пельменей. Все острое, специфическое… Пришло искать кафешки с европейской едой, которых и сейчас в Китае мало, несмотря на всю глобализацию. Так было на Олимпиаде. И будет теперь. И все это влияет на игру.

– Может, стоит взять с собой повара?

– Я был бы счастлив, будь такая возможность! Но нам приходится жить по средствам, а не так, как нам хочется. В последнее время мы хотя бы смогли обеспечить игрокам нормальные перелеты – например, покупать билеты бизнес-класса для самых высоких ребят. Или планировать маршрут без пересадок. Но повара пока позволить не можем…

«У НАС – УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРНАЯ»

– План подготовки уже понятен?

– В общих чертах. Мы очень хотели сыграть один матч на Дальнем Востоке, но с этим не сложилось. Во Владивостоке в это время будет форум АТЭС и там все отели забиты. Хабаровск пошел нам на встречу, предоставил необходимые условия, но все уперлось в логистику и сложности с другой сборной. Хотели сыграть с Филиппинами, но получалось, что им придется 12 часов лететь в Хабаровск, потом – 12 часов обратно, а через 5 дней возвращаться в Китай. Филиппинцы были готовы остаться, чтобы провести две игры, и сразу оттуда ехать на чемпионат мира, но такой расклад был неудобен уже нам. В итоге от идеи проведения товарищеской встречи на Востоке пришлось отказаться. Думаю, вместо этого мы сыграем еще один матч в Москве, после чего отправимся в Нинбо. Там 25 августа стартует выставочный турнир с Испанией и Аргентиной, и сразу после него мы улетаем в Ухань – уже на матчи чемпионата. В плане акклиматизации и подготовки все должно быть нормально – времени будет достаточно

– Если рассуждать о составе команды… В чем сила сборной России?

– В универсальности и балансе. Если взять идеальный расклад, у нас на каждой позиции есть сильные, при этом – непохожие друг на друга игроки. Например, первый номер – тут Дмитрий Хвостов, который держит контроль над игрой, когда надо – может затормозить, усилить защиту… И есть Алексей Швед – на мой взгляд, лучший снайпер Европы в настоящий момент. Вторая позиция – тут опытный Фридзон, боец и снайпер. И Дмитрий Кулагин – некий микст между Хвостовым и Шведом, который и игру контролирует, и в агрессии добавляет. Легкие форварды – у нас есть Никита Курбанов, надежный, силовой, отлично защищающийся парень, и Сергей Карасев – разнообразный в нападении, заряженный на атаку. На «четверке» Андрей Воронцевич, любящий кидать по кольцу, в том числе – издали, и Семен Антонов, чей главный акцент – оборона. Центровые – есть «цементирующий» «краску» Тимофей Мозгов и атлетичный, прыгучий, атакующий Боломбой. В общем, рай для тренера! Как хочешь – так и компонуй состав, исходя из ситуации. Но, повторимся, это – в идеале. На деле мы уже потеряли Хвостова. Непонятно, что будет с Тимой. И мало ли как все изменится за предстоящие пару месяцев… Одно могу сказать точно – все парни рвутся играть! С кем бы ни говорил, никто не сказал: «Я устал, я хочу отдохнуть». Все понимают, насколько важен предстоящий турнир. И очень хотят помочь сборной.

– Свежие лица у нас в составе будут?

– Если брать последний сезон, мне отдельно понравились два человека. Никита Михайловский из «Автодора», который уже сам устал слушать дифирамбы в свой адрес – настолько он сильно прибавил и такое внимание к себе приковал! И Александр Платунов из «Пармы». Он даже более зрелый и более готовый для мужского баскетбола, чем Никита. Но, возможно, еще «сырой» в голове. Вроде, все умеет на площадке, но пока стесняется что-то делать в каких-то моментах. Это стеснение надо перебороть. Думаю, обоих ребят ждет хорошее будущее! Но то, что они мне понравились, не значит, что парни будут в команде. Определение состава – все-таки, прерогатива тренера.

«МИХАЙЛОВСКОМУ НЕ РАНО В НБА»

– Как насчет Ивана Ухова? То, что он перешел в ЦСКА – верный шаг? Одно дело – быть лидером в «Парме» и много играть, другое – сидеть на скамейке, пусть и в топ-клубе…

– Переход в ЦСКА был однозначно верным шагом! Но что будет дальше? Приведу два примера. Возьмем братьев Кулагиных. Дима провел в армейском клубе несколько лет, но набрал опыта, вышел на новый качественный уровень и после отправился в «Локо-Кубань», где проявил себя лидером! А Миша, как мне кажется, на лавке ЦСКА «засиделся». И мне очень хочется, чтобы либо команда его отпустила, либо он сам куда-нибудь ушел. Что мог, он уже получил. Многому научился. Но стать вторым разыгрывающим в ЦСКА – сложно. Если не получается – лучше искать «свою» команду. В которой будешь играть и применять полученные навыки на практике, а не сидеть в запасе. Важно прочувствовать момент, когда уже пора. То же надо будет сделать и Ухову.

– Михайловский заявлялся на драфт НБА, правда, в итоге снял кандидатуру. Рановато парню ехать в Америку?

– В случае с НБА нет понятия «рано». Там в любом клубе уделяют большое внимание своим молодым игрокам. С ними много работают, и работают совершенно иначе, чем здесь. Если Никиту в будущем выберут, неважно, под каким пиком, он получит отличный шанс вырасти в звезду!

– Но это – в перспективе. А прямо сейчас он готов?

– Почему нет?

– И в физическом плане?

– Почему нет? Я помню, что писали в прессе, когда я сам уезжал в НБА. Мол, куда же ты такой – худенький, слабенький… Ничего, сделали из меня крепкого, сильного. В этой лиге если попадешь в свою команду, к своему тренеру, у тебя появится шанс раскрыть свои таланты так, как не получится это сделать в Европе. А если что-то не выйдет, вернуться ведь всегда успеешь…

– Вернемся к предстоящему чемпионату мира. Команду США реально обыграть?

– Конечно! Да, надо признать – это сильнейшая сборная. И если разделить все шансы на участников турнира, то у американцев – 90 процентов на золото. А остальные 10 можно разбить между пятью-шестью командами – Испанией, Францией, Литвой, Сербией. Россией, наконец! Любая из них в один удачный день способна одолеть США. Вспомните ЧМ-2002 и ЧМ-2006. Вспомните Олимпиаду в Афинах. Вот вам примеры, когда били «дримтим». Так почему история не может повториться?

«НЕВЫХОД ИЗ ГРУППЫ БУДЕТ ПРОВАЛОМ»

– Еще один важный международный турнир, который нас ждет этим летом – 27 июня стартует женский чемпионат Европы. России в группе играть с Бельгией, Сербией и Белоруссией.

– Тут от нашей команды я многого не жду. Не в смысле, что махнул рукой – и пусть играют, как выйдет… Скорее – не жду сиюминутных побед. У нас молодая сборная, и ей сейчас нужна стабильность. Важно не пускаться в крайности, когда один матч проводишь на супер-уровне, а второй – откровенно проваливаешь. От нынешней команды России мы, в принципе, может ждать как победы, так и невыхода в плей-офф. И если наши мужчины не выйдут из группы, это будет провал и тяжелый удар, то с девушками ситуация другая. Сейчас им нужнее хорошая атмосфера, настрой и правильный подход к поставленной задаче. Если все сложится – и результат придет. Но торопиться непременно выиграть золото пока не стоит.

– Согласны, что среди наших девушек сейчас почти нет звезд? Не считая Марии Вадеевой…

– Звезды, конечно, нужны. И их надо растить. Чем больше звезд – тем больше внимание, больше стимулов для детей идти в секции и играть в баскетбол. Но звезд нельзя сделать искусственно. Если ты плох на площадке, никакой пиар не поможет. Так что главная задача – подготовить спортсмена. А потому уже его «раскрутить». Да, у нас есть Вадеева. Но есть и другие девушки, которые могут выстрелить в ближайшее время.

– В России есть минимум два супер-клуба с большими бюджетами. Так почему их деньги не работают на наш баскетбол?

– А почему они должны на него работать? Я категорически не согласен с формулировками в духе «ЦСКА не помогает баскетболу в России». То же касается УГМК. Во-первых, кстати, УГМК помогает – они главный спонсор и партнер нашей женской команды, и мы очень благодарны им за поддержку. При этом – во-вторых! – они не обязаны этого делать. Если у клуба хороший бюджет, можно лишь похвалить его менеджеров. Но не требовать, чтобы этот бюджет был направлен на что-то иное, кроме интересов самого клуба. Так не только у нас. Возьмем «Реал» – вот как он помогает испанскому баскетболу? «Реал» сам по себе – лицо испанского спорта. Но вспомним последний матч Евролиги в Москве – на площадке в составе мадридцев был всего один испанец, Руди Фернандес. И еще один – Фелипе Рейес – сидел на скамейке. У ЦСКА-то россиян играло больше! Или футбольный «Ливерпуль» – они ведь взяли Лигу чемпионов с одним лишь англичанином на поле! Остальные – египтянин, африканцы, другие легионеры… И ничего – весь Ливерпуль все равно праздновал эту победу. Нельзя заставить клуб заигрывать кого-то, если этот кто-то хуже других игроков, только потому, что у парня «правильный» паспорт. Это наша задача – вырастить таких российских баскетболистов, которые будут сильнее легионеров и место в основе завоюют по спортивному принципу. Да, клубы могут помогать. Но не обязаны. У них – другие цели.

– А если ввести лимит на легионеров…

– То знаете, что будет? Все игроки российской сборной окажутся в ЦСКА. И разница в счете между армейцами и самыми слабыми командами Единой лиги ВТБ будет не 20-30 очков, а 150. Кому это поможет? Кому пойдет на пользу? Никому! Да, все упирается в бюджет. Но то, что соперники не могут найти столько же денег – это точно не проблема ЦСКА и УГМК. Работайте! Старайтесь! Ищите варианты! Я-то вам чем могу помочь?