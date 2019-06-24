Рождение сверхновых. Семь самых интересных новичков драфта НБА

ЗАЙОН УИЛЬЯМСОН

Страна: США. Возраст: 19 лет. Рост: 201 см. Позиция: Тяжелый форвард

Пик: 1. Кем выбран: «Новый Орлеан»

Прогнозы – вещь неблагодарная, и реальность частенько срамит предварительные расклады экспертов. Но все же от них – никуда, а по всем прогнозам драфт-2019 считался слабеньким… За одной оговоркой – минимум три потенциальные суперзвезды на этой ярмарке талантов были. И главной из них, разумеется, стал Зайон Уильямсон.

С 2012 года, когда на драфт вышел Энтони Дэвис, в НБА не было другого столь явного претендента на первый пик! Зайон считался не только сильнейшим из всех новичков текущего лета. Его называют возможно лучшим игроком поколения! Как когда-то называли Леброна. Или того же Дэвиса.

В парне – 130 кг чистых мышц, сдобренных невероятным природным талантом, атлетизмом и трудоспособностью. У Уильямсона – тело мощного форварда, подвижность плеймейкера, прыгучесть атакующего защитника и мощь центрового. Он может распихать всех под кольцом могучими плечами, при этом предпочитает играть от прохода, вколачивая данки, не боясь бить со средней, умело находя партнеров передачами. Он со средней школы считался лучшим по возрасту в США, прогрессировал год от года, уже превратился в готовую звезду НБА, при этом потолок его возможностей не виден до сих пор! Конечно, есть и минусы – проблемы с броском, плохая защита… Но все это можно поправить. Если Зайон реализует свой потенциал (не станет жертвой травм, потери мотивации и лени), то сможет доминировать в лиге уже через пару сезонов. Таланты такого уровня появляются раз в пятилетку (а может и реже). Но… Повторимся – все это прогнозы.

ДЖА МОРАНТ

Страна: США. Возраст: 19. Рост: 191. Позиция: разыгрывающий

Пик: 2. Кем выбран: «Мемфис»

Легкий, подвижный, атлетичный, очень умный плеймейкер, делавший дабл-дабл в среднем по ходу сезона в NCAA (24,5 очка плюс 10,0 передач) – Морант не зря считался железным вторым номером драфта. Выбор «Гриззилс» был очевиден уже в тот момент, когда за пару дней до церемонии они отдали Майка Конли в «Юту». Джа призван заменить экс-лидера «Мемфиса», и время на раскачку есть – клуб из «Теннесси» вошел в перестройку, так что давления за результат пока не будет. Моранту стоит подтянуть бросок в прыжке и поработать над снижением количества потерь, но если получится, Джа будет в топ-10 лучших плеймейкеров лиги.

АР-ДЖЕЙ БАРРЕТТ

Страна: Канада. Возраст: 19 лет. Рост: 201 см. Позиция: Легкий форвард

Пик: 3. Кем выбран: «Нью-Йорк»

Лучший друг и партнер Зайона по «Дьюку» ожидаемо ушел третьим номером. Ходили слухи, что «Новый Орлеан» попробует выменять свой пакет пиков, полученных в сделке с «Лейкерс» за Энтони Дэвиса, чтобы подняться на драфте и сохранить дуэт Уильямсон-Барретт, но «Пеликаны» это делать не стали (или же просто не смогли). Так что Ар-Джей отправится в Нью-Йорк, где в нем уже видят франчайз-игрока. С задатками супер-звезды у канадца – полнейший порядок. Он – идеальный скорер, способный набирать очки со всех позиций, при этом – физически одарен, неплохо пасует, умело забирает подборы. У Барретта нет явных минусов, хотя ему много чего предстоит подтянуть, чтобы играть на уровне профи.

РУИ ХАШИМУРА

Страна: Япония. Возраст: 21 год. Рост: 206 см. Позиция: Тяжелый форвард

Пик: 9. Кем выбран: «Вашингтон».

Руи интересен уже тем, что он – темнокожий японец. А это, согласитесь, редкость даже в современном космополитичном мире. Не факт, что он будет также успешен, как темнокожая японка Наоми Осака (дважды чемпионка «Больших шлемов»), но потенциал в парне видят огромный. Он поздно заиграл в баскетбол, серьезно начал заниматься спортом лишь в 14 лет, но прогрессирует сумасшедшими темпами. Эксперты говорят, что Хашимура пока не готов к НБА. Но общая «сыроватость» японца не испугала менеджмент «Уиззардс». Они готовы подождать, пока Руи – универсальный форвард, мощный, атлетичный, с хорошим броском – дозреет окончательно и станет важной частью команды. При наилучшем развитии событий в нем видят нового Кармело Энтони.

КЭМЕРОН ДЖОНСОН

Страна: США. Возраст: 23 года. Рост: 206 см. Позиция: Легкий форвард

Пик: 11. Кем выбран: «Финикс»

Забавно, но факт – Джонсон дебютирует в «Финиксе», будучи на полгода старше главной звезды «Санс» Девина Букера, который отыграл уже четыре сезона, а в новом перейдет на максимальный контракт (23,5 миллиона долларов в год). Кэмерон засиделся в студенческой лиге, отбегав там аж пять лет! Что, разумеется, отпугнуло многих менеджеров НБА. Большинство из них считает, что Джонсон уже уперся в свой потолок. Но по факту из всех новичков этого драфта он – наверное, самый готовый к лиге игрок. Опытный, зрелый (и физически, и ментально). Элитный шутер, при этом – сосредоточенный на обороне. Кэмерон – не честолюбив, он согласится на любую роль, лишь бы приносить пользу команде. С дисциплиной и трудолюбием у парня – полнейший порядок! А именно из таких частенько – вопреки прогнозам – и вырастают настоящие звезды.

ГОГА БИТАДЗЕ

Страна: Грузия. Возраст: 19 лет. Рост: 212 см. Позиция: Центровой

Пик: 18. Кем выбран: «Индиана»

На драфте-2019 ушло всего шесть европейцев. Первым стал Секу Думбуя (не путать с Сейду Думбия) – под 15-м пиком атлетичного молодого француза выбрал «Детройт». Вторым – собственно, Гога. Странно, что вышло не наоборот.

Ведь пока Думбуя сидел на лавке в «Лиможе», ковыряя по 6 очков за игру в чемпионате Франции (прямо скажем – далеко не сильнейший турнир), Битадзе набирал по 11,5 в самой Евролиге, выходя в старте в «Будучности»! По итогам сезона Гога получил приз лучшему молодому баскетболисту Европы. Он высокий, сильный, разносторонне одаренный центровой, заряженный на атаку (правда, с пробелами в защите). При этом – рассудительный, спокойный, трудолюбивый и умный. Особенно – для своего возраста! В перспективе из Гоги может вырасти новый Никола Йокич. Или, по крайней мере, Юсуф Нуркич. Так что, возможно, «Индиане», повезло.

БОЛ БОЛ

Страна: Судан. Возраст: 19 лет. Рост: 218 см. Позиция: Центровой

Пик: 44. Кем выбран: «Майами»

Вообще, парню было обидно. Сына Мануте Бола пригласили в «Зеленую комнату», куда зовут новичков, чей выбор планируется в топ-20 драфта. В итоге же он вскоре остался в одиночестве и просидел так три часа – до середины второго раунда! Когда «Майами» все-таки взяли суданца. Бол-младший пока ниже отца на 13 см (в Мануте было 231 см – на пару с румыном Георге Мурешаном он остается самым высоким баскетболистов в истории лиги), но уже не уступает ему по навыкам игры в защите и умению ставить блокшоты, зато заметно превосходит в точности броска. Бол молод, все еще растет и быстро прогрессирует, а низкий выбор на драфте можно объяснить травмой – почти весь сезон NCAA он пропустил из-за перелома ноги. Тем не менее, сейчас Бол здоров. И полон решимости доказать, что зря его так долго «мариновали» в «Зеленой комнате».