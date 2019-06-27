Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

СЕРБСКАЯ ЖАРА

Осознание, что точно отправляешься на Евробаскет, появляется уже на входе в терминал «Шереметьево». А как иначе, если первым, кого видишь в холле (ну, кроме сотрудников безопасности у рамок металлодетекторов) оказывается Андрей Кириленко! Сидит в кафе, в одиночестве допивая утренний кофе. Приветливо улыбается.

- Не мог же пропустить такой турнир! – разводит руками экс-звезда НБА, ныне – президент РФБ. – Тем более, первый же матч – такой тяжелый. Бельгия – очень серьезный соперник. Молодая, но давно сыгранная сборная. Бравшая бронзу предыдущего чемпионата Европы и ставшая четвертой на прошлогоднем чемпионате мира. Нас, пожалуй, ждет самая сложная и самая важная встреча уже в первом туре.

Москва провожает легким похолоданием, Белград встречает влажностью и жарой! Вроде, и моря нет поблизости – может, Дунай дает такой эффект? Ощущение, что прилетел в Юго-Восточную Азию, а не на Балканы. Температура – под 35 градусов, одежда намокает мгновенно, ветра – не ощущается совсем, и постоянно жутко хочется пить. А мы ведь даже еще не добрались до места – столица Сербии лишь первая остановка в пути! Дальше – примерно час по шоссе (однорядному в каждую сторону – тут вам не Германия с ее автобанами), и здравствуй, Зренянин! Небольшой городок на 70 тысяч жителей, названный в честь местного героя войны (раньше он был Петровградом). И известный разве что тем, что здесь родился и вырос экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич. Симпатичные, но старые домики, зеленые улицы, подразбитый асфальт на дорогах… Провинция – она и есть провинция. Но именно здесь женской сборной России играть групповой раунд стартовавшего в четверг Евробаскета.

ОСТОРОЖНЫЙ НАСТРОЙ

О том, что город принимает турнир, поначалу напоминает немногое – особой рекламы здесь нет, растяжек и баннеров толком не видно. Лишь в центре заметна небольшая фан-зона, где, если честно, пока пусто. Но это – день, матч сборной Сербии запланирован на поздний вечер, а пока жара и духота не слишком способствуют прогулкам болельщиков… Только группы фанатов в красных футболках и майках, постепенно стекающиеся к местной арене, дают понять, что без поддержки не останется и Бельгия. Людей в форме сборных России и Белоруссии практически нет…

Хотя, казалось, где баскетбол и где Бельгия? Ну, много звезд вы назовете из этой страны? Тут самый популярный мужской игрок – Брайан Линч, который знаменит лишь тем, что… женился на легендарной теннисистке Ким Клийстерс. Плюс поклонники столичного ЦСКА наверняка вспомнят Томаса ван ден Шпигеля. Вот и все.

Но это – если говорить о мужчинах. А с женским баскетболом - порядок! Одни только Энн Воутерс с Эммой Мессеман чего стоят…

- Можем, нам и досталась тяжелейшая группа, но это не значит, что девушки не могут победить. Если будут действовать стабильно и собранно, все должно получиться, - отмечал Кириленко.

- Я не большой любитель говорить о раскладах и рассуждать о том, повезло нам или не повезло с жеребьевкой, - добавлял наставник россиянок Олаф Ланге. – Для меня главное – как готова наша команда. И что мы можем показать на турнире. А мы подготовились настолько, насколько это было возможно. Нам было важно провести удлиненный сбор, двигаясь поэтапно – сначала восстановили кондиции игроков, потом налаживали «химию». Некоторым девушкам было нужна практика, поскольку они не получали ее достаточно в клубах. Другим мешали определенные проблемы со здоровьем, которые возникали, в том числе, по ходу товарищеских встреч. Так, на турнире во Франции небольшое сотрясение мозга получила Раиса Мусина. Была травма у Елены Бегловой. Но сейчас все восстановились. И мы надеемся, что нам ничто не помешает продемонстрировать все, к чему мы готовились и на что мы способны.

ВАДЕЕВА ПРОТИВ МЕННЕМАН

Способны россиянки на многое. Это стало понятно уже по ходу подготовки, когда в семи товарищеских играх подопечные Ланге добыли шесть уверенных побед, одолев, в том числе, и сербок (предстоящих соперниц по группе), и действующих чемпионок Европы – испанок. А уступили только Франции, и то – в овертайме.

- Вот только все это мало, что значит, - предупреждал Олаф. – Не все соперники показали свой максимум, не в каждой игре у них выходили на площадку все сильнейшие баскетболистки. Да и мы не всегда выступали в оптимальном составе. Да, получилось неплохо, мы нашли свой ритм, но не стоит переоценивать значимость этих матчей. Самое главное нас ждет в Сербии…

…И стоит пройти первой половине стартовой четверти, как понимаешь – Ланге был прав!

Матч Россия – Бельгия быстро превращается в противостоянии двух баскетболисток екатеринбургского УГМК и лидеров национальных команд – Марии Вадеевой и Эммы Мессеман. При этом Вадеевой поначалу активно помогает Жосселина Майга – на пару они набирают первые 10 очков, выводя россиянок в лидеры (10:7). Перехваты опытной Евгении Беляковой и хорошая игра спиной к кольцу в исполнении Мусиной дополняют картину. Время бежит быстро – за первые 7 минут нет ни фолов, ни замен, ни тайм-аутов. Но бельгийки даже в таком темпе, без пауз, начинают находить контраргументы и постепенно прибирают инициативу к рукам. Вышедшая на площадку миниатюрная Марион Карпро (всего 161 см – на две головы ниже той же Мессеман!) добавляет скорости, сама Эмма все активнее действует под кольцом россиянок и раз за разом кладет в него мяч. Если первую четверть наши девушки заканчивают, ведя в счете 19:16, то ближе к большому перерыву начинают откровенно сдавать.

Потому что нельзя позволять даже опытной и звездной сопернице (Мессеман) в одиночку набирать 20 очков, а самим мазать верные броски!

К большому перерыву подопечные Ланге уступают уже «минус 8». В третьей четверти серьезно исправить ситуацию не выходит. А в заключительной вместо решающего штурма россиянки окончательно теряются в нападении, набирая почти за 10 минут всего… 5 очков.

Исход матча понятен, к сожалению, задолго до того, как Майга на последних секундах все-таки кладет еще один мяч в кольцо бельгиек. Остановить одну из лучших команд континента наша сборная не смогла.

СТАТИСТИКА

Чемпионат Европы

Групповой этап. Группа D. Зренянин (Сербия). 1-й тур

Россия – Бельгия – 54:67 (19:16, 13:24, 15:13, 7:14).

Россия: Вадеева (20 + 11 подборов). Бельгия: Мессеман (29 + 9 подборов), К. Местдах (11).

Матч Сербия – Белоруссия завершился после подписания номера в печать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«МЫ НЕ СПРАВИЛИСЬ С АТАКАМИ БЕЛЬГИИ»

Лидер сборной России Мария Вадеева – об итогах первого матча на Евробаскете.

- Конечно, очень обидное поражение. Мы не забили много своих мячей, не лучшим образом сыграли в нападении, при этом не смогли остановить нападение Бельгии. Дали набрать Мессеман аж 29 очков – это очень много! Возможно, ключевой стала последняя четверть, когда мы уступали еще не так много и имели все шансы отыграться. Но в итоге потеряли уверенность в себе, никак не могли занести мяч в кольцо, очень плохо проводили розыгрыш и допускали потери. Все это привело к поражению.

- Возможно, что на игре сборной сказалось волнение?

- Конечно, волнение было – все-таки, это крупный турнир и первый матч. Все хотели выступить хорошо, тем более – против сильного соперника. Но такого, чтобы мы выходили на паркет, и у нас перед бельгийками дрожали коленки, не было точно.

- Как повлияла на матч жара, стоящая сейчас в Сербии?

- Очень тяжело играть, когда толком дышать не можешь! Даже в зале было душно и жарко – молчу про то, что творится на улице. Но это – не оправдание. Каковы бы ни были условия, ты обязан выкладываться и стараться добиться победы.