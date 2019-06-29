Россиянки проиграли второй матч на Евробаскете, плей-офф под вопросом

Как помогают домашние трибуны

Владелец небольшого отеля, в котором остановились российские журналисты, все утро донимал меня расспросами.

- Почему Россия фаворит? Ты видел котировки букмекеров? На Сербию – 2,55! На вас – всего 1,6. Как так? Объясни? – казалось, его задели эти коэффициенты.

Я, если честно, объяснить не смог. Россиянок можно было бы назвать фаворитками, но не после обидного поражения в первом матче. Когда подопечные Олафа Ланге в последней четверти игры с Бельгией набрали всего 7 очков, уступив в итоге 13 (54:67). Да, сербки – не самая сильная сборная. И да, наши девушки побеждали ее буквально несколько недель назад – в товарищеской встрече в рамках подготовки к Евробаскету. Но тут ведь – официальный турнир! Поддержка болельщиков! И фактор родных стен, которые готовы помочь даже самым неожиданным образом! Например, в четверг, когда хозяйки площадки серьезно уступали Белоруссии, над Зренянином пошел жуткий ливень, раздался гром и засверкали молнии, а на арене… резко погас свет! Встречу пришлось остановить. А когда электричество снова дали, Сербия быстро отыгралась и добилась победы с разницей всего 2 очка – 55:53.

Молния, понятно, два раза в одно место не бьет, но кто знает, какие сюрпризы могут случиться во встрече с Россией?

Хозяин нашего отеля в конечном счете поставил на своих. И вечером отправился в «Хрустальный зал», где затерялся среди других двух тысяч болельщиков (для небольшой, но уютной, современной арены, построенной к Универсиаде-2009, это почти аншлаг). Как оказалось, его ставка – сыграла. Увы…

Провал в первой половине

- Мы представляем, как играть с Сербией. У нас есть план на матч. Конечно, всех секретов не раскрою, но главное – мы понимаем, что нам надо сделать, чтобы добиться успеха, - признавалась Мария Вадеева.

Безотносительно действий соперниц, необходимо было главное – наладить бросок, улучшить качество розыгрыша, свести к минимум количество глупых потерь и посерьезнее бороться за подборы. Всего этого нашим девушкам как раз не хватало во встрече с бельгийками!

Которые в пятницу, к слову, неожиданно проиграли Белоруссии. Дав Сербии возможность в случае успеха возглавить группу и повысить шансы на прямой выход в четвертьфинал.

И пусть первые очки в этой встрече набирают как раз россиянки – спасибо Раисе Мусиной и Анастасии Шиловой, сделавшим счет 5:0, хозяйки паркета быстро налаживают действия в обороне. Выводят из игры Марию Вадееву (заработав два быстрых фола, лидер нашей команды отправляется на скамейку). Сами несколько раз точно бьют издали. И старательно пробивают штрафные, которые им щедро назначают судьи. Первые 9 очков из 14-ти сербки набирают как раз с линии – на радость местным болельщикам и злость небольшой группы российских. Итог – 14:10. У нас же травму чуть не получает Жосселина Майга, столкнувшись с кем-то из соперниц под щитом и при падении ударившись о пол затылком. К счастью, через минуту встает – под аплодисменты трибун. А вот свои штрафные мажет – под довольный гул их же…

В конечном счете, разрыв только растет. В начале второй четверти становится двузначным – 28:18. И, в общем, остается таким почти до большого перерыва, на который команды уходят при преимуществе сербок – 41:32.

Впрочем, россиянки сдаваться не спешили…

И провал в конце

Третья четверть часто бывает ключевой, и кто знает, что сказал подопечным Олаф Ланге, но настрой у наших девушек резко меняется! Так что пока сербки слегка «буксуют», начиная мазать из выгодных положений, россиянки резко сокращают разрыв. Шилова, Левченко, Беглова – все по чуть-чуть добавляют в атаке! Мусина штампует подбор за подбором, Виеру раздает сочные «горшки». Отрыв не просто тает – к концу отрезка Россия выходит вперед 51:49 после точной трешки Беляковой! Не все потеряно в этой игре. Далеко не все!

Но увы – то ли сил на погоню уходит очень много, то ли сказывается недостаток опыта. Но и россиянки вновь резко сдают, начиная опять терять мяч, ошибаться и мазать. А сербки, наоборот, проявляют характер, взрывая трибуны удачными розыгрышами и серией ярких атак. Если последняя четверть начинается при равном счете 53:53, то вскоре разница вновь становится почти двузначной – 62:53! На рывок 9:0 в исполнении хозяек площадки подопечные Ланге отвечают своим 7:0 – четыре очка кряду набирает Мария Вадеева (которая, увы, после этого отправляется на лавку до конца игры за перебор фолов), плюс дальним выстрелом отмечается и Беглова. Но это – лебединая песнь для нападения нашей команды. Чем ближе сирена, тем хуже действия команды. И на последних минутах сборная «разваливается» окончательно. Вместо возможной победы получаем разгром – 77:63 (15:3 – таков счет последних пять минут!). И шансы на плей-офф снижаются почти до нуля.

Жаль, все-таки ошиблись букмекеры… Зато владелец отеля был рад!