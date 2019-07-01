Карасев приехал к Шведу! Форвард «Зенита» перешел в «Химки» - Советский спорт
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01 июля 2019 17:00БаскетболМысин Николай

Карасев приехал к Шведу! Форвард «Зенита» перешел в «Химки»

Один из лидеров сборной России Сергей Карасев перебрался из «Зенита» в «Химки». Контракт рассчитан на 2 года. «Советский спорт» – о самом громком переходе лета в российском баскетболе.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН СЕРГЕЙ КАРАСЕВ?

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Сергей так давно на виду, что уже вполне сойдет за ветерана, хотя парню всего-то 26 лет. Сын бывшего защитника ЦСКА и сборной России Василия Карасева зажигал еще в молодежке, когда на пару с Дмитрием Кулагиным стал лидером команды в рамках ЧМ-2011 (в возрасте до 19 лет). Тогда в Латвии наши ребята в четвертьфинале одолели США (!) после чего взяли бронзу. Годом позже Сергея позвали уже в главную сборной, с которой он занял третье место на Олимпийских играх в Лондоне. А в 2013-м Карасева-младшего, начинавшего клубную карьеру под руководством отца в люберецком «Триумфа», забрали в «Кливленд» под 19-м пиком на драфте НБА.

И до сих пор он остается последним россиянином, ушедшим с ярмарки талантов в сильнейшую лигу мира.

Правда, звездой в Америке Сергей так и не стал. За три сезона он отыграл 95 матчей за «Кливленд» и «Бруклин», 22 раза вышел в старте, отметился парочкой весьма результативных встреч, но в среднем набирал всего по 3,0 очка. Когда контракт новичка завершился, новых достойных предложений молодой форвард в НБА не получил. И принял решение вернуться в Россию. В свой прежний клуб, к тому времени сменившему прописку и даже название («Триумф» стал питерским «Зенитом»), но сохранившему главное – Василия Карасева на посту главного тренера. В 2016-м отец и сын вновь воссоединились. А получивший ценный опыт игры в сильнейшей лиге мира форвард мгновенно утвердился в роли лидера команды.

С тех пор Сергей дважды участвовал в «Матчах всех звезд» Единой лиги ВТБ, едва не вывел клуб в Евролигу (но в полуфинале 2017 года «Зенит», ведя 2-0 у «Химок», все же уступил 2-3), входил в топ-10 лучших скореров среди игроков всех российских команд и стал одной из ключевых фигур в сборной.

– Когда нынешнее поколение постепенно начнет уходить – а это случится уже после Игр в Токио – именно Сергей Карасев, как и Дмитрий Кулагин, должны будут вести команду за собой. По крайней мере, мы ждем от них именно этого, – признается глава РФБ Андрей Кириленко. И это разумно – даже Шведу уже исполнилось 30 лет. Карасеву, напомним, всего 26. И игроков подобного таланта в его возрасте у нас попросту нет.

ПОЧЕМУ НЕ ОСТАЛСЯ В «ЗЕНИТЕ»?

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Не считая трехлетний вояж в НБА, Сергей всю карьеру провел в одном клубе. Стал в нем и лидером, и главной звездой. Казалось бы, ничто не предвещало расставания. И все-таки оно случилось.

Как ни крути, а нынешний «Зенит» – уже совсем не «Триумф». Даже Василий Карасев по ходу сезона покинул пост главного тренера из-за неудач в Кубке Европы – его в итоге сменил Жоан Пласа. Сергей остался последним в составе команды, кто еще помнил выступления в Люберцах. При этом травма стопы, полученная в январе, серьезно повлияла на его результаты. Форвард пропустил полтора месяца, а когда вернулся на площадку, долго не мог набрать нужную форму. Его результативность снизилась (до 6,4 очков в среднем в плей-офф). И игровое время тоже (до 15 минут). Но Пласа продолжал утверждать, что все дело – в последствиях травмы, и для «Зенита» отсутствие Карасева в идеальных кондициях – серьезная, невосполнимая потеря!

Когда в конце июня «Зенит» получил wild card для участие в Евролиге, показалось – мечта Сергея сбылась! Он все-таки дебютирует в главном клубном турнире Европы! Вышло немного иначе. Дебют, конечно, состоится. Но в его случае – уже в составе «Химок».

Слухи о переходе российского форварда появились неделю назад. Причина расставания с «Зенитом» до конца не понятна. Главная версия – Карасеву хотели понизить зарплату, что его не устроило. Возможно, дело не в этом. А в том, что парень засиделся на одном месте и решил бросить себе новый вызов. Отправившись в российский топ-клуб. Что там было на самом деле, никто, скорее всего, не расскажет. Да, в общем, и не суть. То, что казалось немыслимым еще год назад, все же случилось – «Зенит» расстался с Сергеем Карасевым.

ПОЧЕМУ ПЕРЕБРАЛСЯ В «ХИМКИ»?

В «Химках» уже играет первая звезда российской сборной – Алексей Швед. Теперь добавится и вторая. Карасеву не было смысла уходить из «Зенита» в любой другой клуб, который бы не играл в Евролиге. Неизвестно, вел ли он переговоры с ЦСКА, но если и вел, то, видимо, предложение желто-синих показалось ему интереснее.

Если Сергей вернется на пик формы, улучшит «физику» (к которой были вопросы в последнее время) и заиграет на прежнем уровне (хотя он должен еще и прибавить!), то «Химки» получат очередного элитного снайпера – техничного, умного, с отличным дальним броском. Трио «химчан» Швед – Тимма – Карасев в теории должно наводить ужас на оборону любого топ-клуба! Ведь парни и в проходах сильны, и трехочковыми выстрелами могут «убить» кого-угодно, и пасовать умеют. Возможно, вызывает вопросы, сумеют ли Алексей и Сергей делить мяч друг с другом и не толкаться плечами, пытаясь утвердиться в качестве однозначного лидера. Но опыт их совместных выступлений в сборной показывает, что ребята прекрасно способны ужиться в одной раздевалке. А Римас Куртинайтис – как раз тот тренер, который готов им в этом помочь. И если паззл сложится так, как рассчитывает руководство клуба, то атакующий потенциал «химчан» возрастет на порядок. А это – солидная заявка на успех в Евролиге.

Ведь выйдет ли «Зенит» в плей-офф в главном клубном турнире – вопрос очень спорный. А «Химки» с таким усилением на это способны вполне!

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