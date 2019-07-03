Россия – в 1/4 финала Евробаскета: в разгаре битва за путевку в Токио - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июля 2019 02:02БаскетболМысин Николай

Россия – в 1/4 финала Евробаскета: в разгаре битва за путевку в Токио

Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета. Во вторник подопечные Олафа Ланге уверенно переиграли команду Италии – 63:54.

ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРЕЕЗД В БЕЛГРАД

А ведь в конце прошлой недели казалось – ничего россиянкам не светит! Разгромные поражения от Бельгии и Сербии поставили нашу команду на грань вылета из турнира. Уступи мы третий матч белорускам – пришлось бы прощаться и с мечтой о медалях, и с шансами поехать на Игры в Токио. Да и победа с разницей меньше, чем «плюс 11», не гарантировала выход в плей-офф…

Но девушки справились!

Не стали делегировать хозяйкам паркета решение своей судьбы по выходу из группы. Решили все сами – уверенно разгромили «соседок», обеспечив себе третье место независимо от исхода встречи Сербия – Бельгия, где нам, в противном случае, пришлось бы поддерживать сербок. Они, кстати, выиграли. Но в очень упорной борьбе. На последних секундах.

- Я бы умер, наверное, раз 100 подряд, если бы в этом матче для нас что-то решалось! – признался после главный тренер российской команды Олаф Ланге. – Последние три минуты думал только о том – как здорово, что мы и так уже в плей-офф! В противном случае просто не смог бы досмотреть игру Сербии с Бельгией. Такие «американские горки» - это слишком для моих нервов.

Впрочем, Олаф признал, что не ставил задачу непременно победить «плюс 11».

- Мы об этом не думали. Не зацикливались. Просто старались выжать из всех атак максимум. А когда поймали свой ритм, нужная разница пришла сама собой. Вот и все, - сказал немец.

В воскресенье мы вышли в плей-офф. В понедельник – отправились в Белград из Зренянина. Сам переезд сложился так же, как выступление сборной России в группе – непросто, не без приключений. Сначала задержался выезд. Потом возникла заминка с заселением в новый отель. Плюс вечером была назначена тренировка – на 20.30 по местному. Именно в это время и должен был начаться матч с Италией – уже во вторник. С одной стороны – хорошо, что девушки смогли провести практику в именно в этот период. С другой – день длился очень долго, и вместо отдыха принес одну усталость. Которая могла сказаться в самый неподходящий момент.

Ведь в плей-офф ошибаться нельзя. Тут не важна разница. Проиграл – вылетел. А одна победа над белорусками пока не убедила в том, что сборная России способна действовать стабильно и уверенно…

ОДИН ШАГ ДО ОЛИМПИЙСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

И опасения подтверждаются в начале матча…

Нет, страшного не происходит. Мы не отпускаем соперниц, более-менее неплохо играем в защите, лидеры сборной не «садятся» на фолы, а Олаф Ланге внимательно следит за ситуацией, играя широкой ротацией. Но если вспомнить недавний «товарняк», когда в матче с Италией наши девушки мгновенно повели 12:0 и дальше спокойно удерживали преимущество, сейчас такого не происходит и близко. Да, итальянки нас не побеждали аж с Евробаскета-1995! Потом уступили семь раз подряд – в том числе, на Олимпиаде в Атланте. Но, видимо, вознамерились прервать эту серию. Поскольку в первой четверти удерживают равенство (отрезок завершен со счетом 17:17). А во второй и выходят вперед – 33:29!

Но силы соперниц заканчиваются. С белорусками было также – наша сборная долго раскачивалась, зато как только поймала свой темп, понеслась душа в рай, а мячи – в кольцо соперниц! Вот и сейчас – то Шилова организует рывок 5:0, забив пару бросков для видеонарезки «Лучшие эпизоды турнира». То Вадеева распихает всех под щитами, стремясь к очередному дабл-даблу (в итоге на счету Марии наберется 19 очков и 9 подборов). То Левченко порадует трешкой, а Виеру – проходом под кольцо. Отставание быстро сменяется лидерством – уже к концу третьей четверти россиянки ведут 47:45. А заключительный отрезок матча проводят под свою диктовку – начав с рывка 14:1.

И на этом все, собственно, конечно.

Нет, нас слегка попугают соперницы, решив попробовать зайти в концовку. Но максимум, что им удастся сделать – сократить разницу до «минус 9». Россия все-таки в четвертьфинале, где встретится с Испанией!

И нам осталось добыть всего одну победу, чтобы пробиться в квалификацию на Игры. Для того, чтоб поехать в Токио, нужно попасть в топ-6 команд Евробаскета.

30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
02/07 21:18Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
02/07 19:17Футбол
Алексей Сутормин: Черчесов сказал, чтобы я спокойно занимался личными деламиНовичок «Рубина» рассказал о том, как вместо «Зенита» оказался в Казани и как мог перенести свадьбу ради сборной.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/07 20:21Футбол
Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш«Спартак» объявил о трансфере 28-летнего нападающего Зе Луиша в «Порту».
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/07 17:58Футбол
Адвокат: Кокорин и Мамаев едут в пионерлагерь строгого режимаФорвард «Зенита» Александр Кокорин и экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на этой неделе должны отправиться из «Бутырки» в колонию общего режима. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обрисовал перспективы.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
28/06 08:45Хоккей
Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.
01/07 20:00Футбол
«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
30/06 08:30Хоккей
Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
02/07 16:51Футбол
Евгений Ловчев: Нынешний Зе Луиш «Спартаку» не помощникОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев не считает уход из «Спартака» Зе Луиша потерей для клуба.
Новости
23:54 Футбол Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере
23:45 Футбол Валерий Карпин: Хотели, чтобы Полоз остался в «Ростове»
23:34 Футбол Полузащитник Попович покинул «Оренбург»
23:29 Баскетбол Женская сборная России обыграла Италию и вышла в ¼ финала Евробаскета
23:11 Футбол Маркизио может вернуться в «Ювентус»
22:48 Футбол Звонимир Шарлия: Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей
22:35 Футбол Кныжов и Князев подписали соглашения с «Сан-Хосе»
22:20 Футбол «Барселона» готова рассмотреть предложения по Умтити
22:00 Футбол Роман Павлюченко: У «Спартака» огромные амбиции, цель одна - чемпионство
21:41 Футбол В дебютном матче Глушакова «Ахмат» разгромил «Штурм»
21:27 Футбол «Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
21:19 Футбол Полузащитник «Челси» перейдет в «Баварию»
21:13 Хоккей Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс» (видео)
21:11 Хоккей Генменеджер «Флориды»: Мне кажется, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф
21:06 Легкая атлетика Юрий Ганус: Я ожидал, что ВАДА обнаружит больше подозрительных проб
20:50 Футбол «Динамо» сыграло вничью в контрольном матче со «Спартой»
20:27 Футбол «Зенит» отозвал Полоза из расположения «Ростова»
20:18 Футбол Юнес Намли: Могу сравнить Стама с Мусаевым - оба подкованы в тактике и внятно доносят мысли
20:07 Легкая атлетика Павел Колобков о новом расследовании ВАДА: Российская сторона выполняет все договоренности
19:57 Теннис Шарапова из-за травмы не смогла доиграть матч первого круга на Уимблдоне против Парментье
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика