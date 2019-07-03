Россия – в 1/4 финала Евробаскета: в разгаре битва за путевку в Токио

ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРЕЕЗД В БЕЛГРАД

А ведь в конце прошлой недели казалось – ничего россиянкам не светит! Разгромные поражения от Бельгии и Сербии поставили нашу команду на грань вылета из турнира. Уступи мы третий матч белорускам – пришлось бы прощаться и с мечтой о медалях, и с шансами поехать на Игры в Токио. Да и победа с разницей меньше, чем «плюс 11», не гарантировала выход в плей-офф…

Но девушки справились!

Не стали делегировать хозяйкам паркета решение своей судьбы по выходу из группы. Решили все сами – уверенно разгромили «соседок», обеспечив себе третье место независимо от исхода встречи Сербия – Бельгия, где нам, в противном случае, пришлось бы поддерживать сербок. Они, кстати, выиграли. Но в очень упорной борьбе. На последних секундах.

- Я бы умер, наверное, раз 100 подряд, если бы в этом матче для нас что-то решалось! – признался после главный тренер российской команды Олаф Ланге. – Последние три минуты думал только о том – как здорово, что мы и так уже в плей-офф! В противном случае просто не смог бы досмотреть игру Сербии с Бельгией. Такие «американские горки» - это слишком для моих нервов.

Впрочем, Олаф признал, что не ставил задачу непременно победить «плюс 11».

- Мы об этом не думали. Не зацикливались. Просто старались выжать из всех атак максимум. А когда поймали свой ритм, нужная разница пришла сама собой. Вот и все, - сказал немец.

В воскресенье мы вышли в плей-офф. В понедельник – отправились в Белград из Зренянина. Сам переезд сложился так же, как выступление сборной России в группе – непросто, не без приключений. Сначала задержался выезд. Потом возникла заминка с заселением в новый отель. Плюс вечером была назначена тренировка – на 20.30 по местному. Именно в это время и должен был начаться матч с Италией – уже во вторник. С одной стороны – хорошо, что девушки смогли провести практику в именно в этот период. С другой – день длился очень долго, и вместо отдыха принес одну усталость. Которая могла сказаться в самый неподходящий момент.

Ведь в плей-офф ошибаться нельзя. Тут не важна разница. Проиграл – вылетел. А одна победа над белорусками пока не убедила в том, что сборная России способна действовать стабильно и уверенно…

ОДИН ШАГ ДО ОЛИМПИЙСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

И опасения подтверждаются в начале матча…

Нет, страшного не происходит. Мы не отпускаем соперниц, более-менее неплохо играем в защите, лидеры сборной не «садятся» на фолы, а Олаф Ланге внимательно следит за ситуацией, играя широкой ротацией. Но если вспомнить недавний «товарняк», когда в матче с Италией наши девушки мгновенно повели 12:0 и дальше спокойно удерживали преимущество, сейчас такого не происходит и близко. Да, итальянки нас не побеждали аж с Евробаскета-1995! Потом уступили семь раз подряд – в том числе, на Олимпиаде в Атланте. Но, видимо, вознамерились прервать эту серию. Поскольку в первой четверти удерживают равенство (отрезок завершен со счетом 17:17). А во второй и выходят вперед – 33:29!

Но силы соперниц заканчиваются. С белорусками было также – наша сборная долго раскачивалась, зато как только поймала свой темп, понеслась душа в рай, а мячи – в кольцо соперниц! Вот и сейчас – то Шилова организует рывок 5:0, забив пару бросков для видеонарезки «Лучшие эпизоды турнира». То Вадеева распихает всех под щитами, стремясь к очередному дабл-даблу (в итоге на счету Марии наберется 19 очков и 9 подборов). То Левченко порадует трешкой, а Виеру – проходом под кольцо. Отставание быстро сменяется лидерством – уже к концу третьей четверти россиянки ведут 47:45. А заключительный отрезок матча проводят под свою диктовку – начав с рывка 14:1.

И на этом все, собственно, конечно.

Нет, нас слегка попугают соперницы, решив попробовать зайти в концовку. Но максимум, что им удастся сделать – сократить разницу до «минус 9». Россия все-таки в четвертьфинале, где встретится с Испанией!

И нам осталось добыть всего одну победу, чтобы пробиться в квалификацию на Игры. Для того, чтоб поехать в Токио, нужно попасть в топ-6 команд Евробаскета.