Один шаг до Токио. Сборная Россия – в четвертьфинале Евробаскета

ПОБЕДА НАД ИТАЛИЕЙ…

- Рад за девушек! – светился улыбкой Андрей Кириленко. Хотя даже всегда позитивный президент РФБ в первые дни после старта турнира выглядел мрачно. – Наша сборная была в шаге от вылета, но выжила в «группе смерти», несмотря на жуткое давление со всех сторон. Добилась нужного результата. Пробилась в плей-офф. И мне кажется, наши баскетболистки состоялись именно как команда.

Не поспоришь!

После поражений от Бельгии и Сербии – разгромных, к слову, поражений, с суммарной разницей аж «минус 27», - подопечные Олафа Ланге сумели одолеть Белоруссию «плюс 14» и обеспечили себе место в 1/8 финала. Где их ждала встреча с Италией. Не самой сильной, но крепкой и сплоченной командой. Уже разок побеждавшей Россию на Евробаскете – в 1995 году. Потом, правда, семь матчей подряд «Скуадро Аддзура» россиянкам проигрывала… Это – лишь официальных. В товарищеских тоже уступала. В том числе – перед этим турниром.

Борьба в Белграде сложилась непросто. Итальянки сделали выводы. Получше действовали в обороне в начале. Сумели даже повести «плюс 8»! Но это – к середине третьей четверти. Как только набрала ход Мария Вадеева, забила несколько важных мячей Анастасия Шилова, ударно поработала под щитами Наталья Виеру – как все у россиянок наладилось. В последней десятиминутке подопечные Ланге выдали рывок 14:1. Уверенно прибрали к рукам лидерство. И обеспечили путевку в четвертьфинал.

Теперь от выхода в квалификацию на Олимпиаду-2020 нас отделяет всего одна победа.

И НАСТРОЙ НА ИСПАНИЮ

- О чем говорил тренер в перерывах? О том, чтобы мы просто вышли – и показали, как умеем играть в баскетбол. Дополнительной мотивации нам не требовалось. Толчком к активным действиям стали точные трешки Шиловой – что в третьей четверти, что в начале четвертой. После этого все стало получаться в атаке. А итальянки, почувствовав, что мы уходим в отрыв, наоборот засуетились и сбились на дальние, неточные броски, - рассказала Виеру.

В общем, Италия пройдена. А дальше… Вот дальше – все серьезно!

Испания, как и в мужском баскетболе, сейчас – действительно гранд. Эта сборная взяла серебро последних Олимпийских игр. На трех чемпионатах мира подряд попадала в медали (брала бронзу в 2010 и 2018 годах, второе место – в 2014-м). На Евробаскете за шесть последних лет у них два золота (2013, 2017) и снова бронза (2015). Как же их побеждать? Тем более, что на этом турнире испанки обошлись без поражений, выиграв три матча в группе…

Это без Альбы Торрес – лидера команды, которая травмировалась в конце сезона в одной из встреч за УГМК.

И все-таки, испанок можно обыгрывать.

- Тот факт, что у Испании, как и у Италии, нет рослых центровых, немного облегчит нам задачу, - призналась Виеру. – Расслабляться, конечно, не стоит. Мы знаем, это – быстрая команда. Плюс более свежая – ведь у них будет три лишних дня отдыха.

- Они быстро бегут и классно бросают, - добавила Раиса Мусина. – Но мы изучили соперниц. Тем более, играли с ними в товарищеском матче. Чтобы добиться успеха, нужно как следует защищаться, особенно – один на один. И, разумеется, не терять концентрацию. Особенно – в ключевые моменты.

Кстати, в том самом товарищеском матче – за две недели до текущего турнира - наши девушки добились победы. Возможно, тот успех поможет сейчас. Для путевки в квалификацию на Игры в Токио нужно выиграть всего одну встречу. Либо в четверг – у Испании. Либо в субботу – у проигравшей в паре Сербия-Швеция. Есть, правда, серьезная разница – в первом случае нам светит медаль Евробаскета! Которую Россия никак не может получить еще с 2011 года…

СТАТИСТИКА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

1/8 финала

Россия – Италия – 63:54 (17:17, 12:16, 18:12, 16:9).

Россия: Вадеева (19 + 9 подборов), Шилова (10). Италия: Зандаласини (24).