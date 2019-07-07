Мозгов отчислен из «Орландо». Впервые за 18 лет у России нет игроков НБА

В клубе из Флориды Мозгов оказался прошлым летом в результате трехстороннего обмена между «Орландо», «Шарлотт» и «Чикаго». Из-за травмы россиянин так и не провел за «Мэджик» ни одного матча. В январе он перенес операцию на правом колене и с тех пор восстанавливался, рассчитывая вернуться в строй в августе-сентябре. Однако менеджеры команды предпочли расстаться с баскетболистом, хотя срок его контракта истекал только через год.

ЗАЛОЖНИК МИЛЛИОНОВ СВОБОДЕН

Напомним, что это 4-летнее соглашение на 64 миллиона долларов Мозгов подписал в 2016 году с «Лос-Анджелес Лейкерс» - вскоре после того, как стал чемпионом НБА в составе «Кливленда». Суперконтракт позволил нашему баскетболисту заработать, что называется, на всю оставшуюся жизнь, однако в игровом плане эффект получился совсем обратным. За три года в «Лейкерс», «Бруклине» и «Орландо» (это не считая двухдневной «приписки» к «Шарлотт» между двумя обменами) Мозгов принял участие лишь в 85 матчах регулярного чемпионата, ни разу не засветился в плей-офф, и объем его игровой практики снижался с каждым сезоном, пока окончательно не сошел на нет.

Клубы не воспринимали русского гиганта, как «баскетболиста на 16 миллионов» и относились к нему больше, как к доле своего «обменного фонда» - старались при первой возможности сплавить Мозгова в другую команду, ведь за игрока с таким контрактом можно получить куда более звездную компенсацию. Кроме того, в НБА сейчас принято делать ставку на трехочковые броски, и мощные, но не столь подвижные центровые явно выходят из моды – хотя (парадокс) денег им по-прежнему платят в среднем больше, нежели представителям других амплуа.

В результате всего этого Мозгов оказался как бы заложником своего суперконтракта. И то, что ему удалось освободиться из этой кабалы на год раньше, - даже хорошо. Тем более, что зарплату за последний сезон контракта (16,72 миллиона) он все равно получит. Плохо другое: теперь у России не осталось ни одного баскетболиста в сильнейшей лиге мира, чего не было с 2001 года, когда нынешний президент РФБ Андрей Кириленко 20-летним пареньком перебрался из ЦСКА в «Юту Джаз».

НАЗАД В ЕВРОПУ - ИЛИ ДАЖЕ В РОССИЮ?

За эти 18 лет в НБА вслед за Кириленко успели побывать Виктор Хряпа и Сергей Моня, Алексей Швед и Сергей Карасев, Ярослав Королев и Александр Каун. На Мозгове российская серия, похоже, обрывается. Конечно, теоретически он еще может найти себе за океаном другую команду. Но прежде надо ведь болячки как следует залечить. Плюс Тимофей уже далеко не мальчик: через неделю, 16 июля, ему исполняется 33. Возраст, подходящий для мессии, но совсем не для того, чтобы начинать карьеру профессионального баскетболиста едва ли не заново.

Хотя в Европе спрос на Мозгова, безусловно, будет. А уж в России его точно примут с распростертыми объятиями – даже если на полное восстановление уйдет какая-то часть предстоящего сезона. Зато для нашей сборной ситуация двоякая. С одной стороны, нехватка практики в НБА плохо влияла на качество игры Тимофея в национальной команде, и в этом плане дело теперь может пойти на лад. Но кто знает, сколько лет он еще будет выступать за Россию? А совсем скоро, 31 августа, в Китае стартует чемпионат мира, от которого во многом зависит отбор на Олимпиаду-2020 в Токио. Мозгов и до отчисления из «Орландо» говорил: сыграть на ЧМ он хочет, но не знает, успеет ли выздороветь. Теперь же, оставшись без клуба, наш центровой точно сто раз подумает прежде, чем рисковать последними годами карьеры в случае новой травмы.

Впрочем, на ЧМ-2019 жизнь не заканчивается. Вообразите, к примеру, такой вариант: Мозгов пропускает турнир в Китае, но находит хороший клуб, много и продуктивно играет в нем весь сезон, а потом - уже полностью вспомнив, что и как надо делать с мячом в атаке, и вновь почувствовав настоящий вкус к баскетболу – едет со сборной следующим летом на олимпийскую квалификацию (туда с чемпионата мира наши должны попадать в любом случае), выводит ее на Игры и, наконец, дает всем жару на площадках Токио! Как вам такой сценарий? Подойдет?

Мне - на сто процентов. И, надеюсь, что Мозгову тоже. Ну, не заканчивать же ему, право слово, в неполные 33?..