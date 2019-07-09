А вы помните, как Мозгов набрал 93 очка? Пять ярких историй о российском центровом в НБА

Велика вероятность, что центровой сборной России вернется в Европу. Но, возможно, останется в НБА. В любом случае, «Советский спорт» решил вспомнить самые интересные моменты его карьеры в лучшей лиге мира.

ПОПАЛ ПОД ЧУДО-ДАНК БЛЕЙКА ГРИФФИНА

Тимофей уехал в НБА в 2010 году – в «Нью-Йорк Никс». Он не был задрафтован, но впечатлил заокеанских скаутов своей игрой на Евробаскете-2009. После чего и получил контракт – на 10 миллионов долларов за 3 сезона. Уже в январе 2011-го полные трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» в восторге скандировали «Моз-Гов! Моз-Гов!», когда россиянин набрал 23 очка и 14 подборов в победном матче с «Пистонс». Правда до этого, в ноябре, центровой уже успел стать одним из героев другой яркой встречи. Только вряд ли сам любит о ней вспоминать.

В гостях у «Клипперс», в Лос-Анджелесе, «Никс» тоже победили (124:115). Тимофей вышел со скамейки, провел 15 минут на площадке, набрал всего 3 очка и… угодил под чудо-данк Блейка Гриффина. Не уследив за передачей Рэнди Фоя, Мозгов «зевнул» в защите и тут же получил через себя мяч в кольцо. Ох, как это было эффектно! Блейк выпрыгнул почти на два метра, дав россиянину «понюхать свои шорты», и положил в корзину самый шикарный бросок сверху в сезоне! Да-да, официально – именно этот эпизод признали лучшим в том чемпионате.

Большой вины Мозгова не было – тут просто Гриффин отыграл блестяще. Чем, собственно, и славился всегда (даже выигрывал конкурс по данкам в рамках «Всезвездного уик-энда»). Сам Тимофей впоследствии не раз и не два сделает что-то подобное. Но в памяти фанатов НБА тот эпизод в игре «Никс» - «Клипперс» так и останется одним из лучших в истории.

НАБРАЛ «93 ОЧКА»

Телевизор не врет! Раз в титрах сказано, что Тимофей Мозгов набрал аж 93 очка, добавив к ним 29 подборов, значит так все и было! Шутка, конечно. Забавная ошибка режиссера. Но ставшая своеобразным мемом среди поклонников сильнейшей лиги мира. Еще бы – рекорд Уилта Чемберлена едва устоял! Под натиском могучих плеч Мозгова!

В любом случае, эта игра – встреча «Денвера» и «Голден Стейт» - стала, возможно, лучшей для него за карьеру. По крайней мере – с точки зрения статистики. Суть не в очках (их он набрал 23, что тоже, если честно, достойно!). А в подборах. Мозгов их сделал 29 штук, установив рекорд сезона 2013-2014! «Наггетс» сумели победить – 100:99. Россиянин попал во все выпуски новостей, его суперуспех обсуждали на национальном ТВ в США, его рейтинг полезности составил 30,4 – один из лучших результатов в карьере! И все равно – уже мало кто вспомнит, как именно Мозгов тогда пихался под щитами. А «93 очка» до сих пор помнят все.

«СЛОМАЛ» ПОТОЛОК В МЕДЦЕНТРЕ

Легенда гласит – впервые встретив Тимофея в офисе «Кливленда» после обмена россиянина из «Денвера», Леброн Джеймс сказал: «Обалдеть! Вот это – настоящий здоровый белый мазафака!». Габариты Мозгова действительно впечатляют. Не только рост – 216 см. Но и мощные широкие плечи, огромные мышцы… Уж если сам Король был впечатлен, можно представить, с каким ужасом смотрели на центрового его менее атлетичные оппоненты!

Незадолго до этой истории (если она имела место быть, хотя, скорей всего, имела – ведь слухи из пустоты не берутся) случился другой эпизод. Вполне достоверный, подкрепленный реальными фото. Проходя медобследование перед сделкой (обязательная процедура в случае трейда игрока), Мозгов попал в частную клинику в Лос-Анджелесе. И просто не «вписался» в комнату по росту! Когда он встал на беговую дорожку, россиянин банально уперся головой в потолок. Пришлось снимать часть конструкции, чтобы ему не пришлось бегать сгорбленным. Сказать, что врачи удивились – не сказать ничего. Но все закончилось благополучно. Медобследование он прошел. И отправился в «Кливленд». А панель потолка вновь вернули на место.

ДАЛ ИНТЕРВЬЮ АМЕРИКАНСКОМУ ТВ НА РУССКОМ

- Целых 25 дней вы не были на домашней арене. Каково это – вернуться домой? – спросила журналистка местного ТВ у Тимофея в коротком интервью после очередного матча «Кавс».

- Мы очень довольны! Наконец-то вернулись! Очень приятно быть здесь! – не моргнув глазом, не поведя бровью… на русском ответил Мозгов.

Надо отдать девушке должное – она улыбнулась, но переспрашивать не стала – о чем он говорил? Сам Тимофей внезапно осознал, что сделал что-то не то, лишь когда начал отвечать на новый вопрос. Уже на английском. «Ох, блин! Простите!» - рассмеялся Мозгов. И вместе с ним рассмеялась и корреспондентка. И миллионы зрителей американского ТВ.

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ НБА

Ладно, это все – эпизоды. Их весело вспоминать, они вызывают улыбку. Но в спорте важен результат. Мозгов провел немало супер-матчей в НБА. Заслужил приглашение в «Кливленд». После травм Кевина Лава и Кайри Ирвинга стал второй опцией команды в атаке (после Леброна), набрав в одном из матчей финала-2015 против «Уорриорс» 28 очков (!). А в 2016-м выиграл перстень. Тот самый перстень чемпиона, который до него не доставался никому из россиян. Да, одновременно победу отпраздновал и другой российский центровой «Кавальерс» - Александр Каун. Но кто об этом помнит? Каун сидел у дальнего конца скамейки и почти не играл – ни в плей-офф, ни по ходу сезона. А Тимофей оставался важной частью ротации на протяжении почти двух лет перед триумфом.

После чего – вполне заслуженно! – и получил контракт от «Лейкерс». На 64 миллиона долларов.

Если его карьера в НБА и правда подошла в концу, то главное в ней – это. Не «93 очка». Не выступление на русском в прямом эфире американского ТВ. А титул чемпиона лиги. Добытый в команде с Леброном.