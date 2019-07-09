А вы помните, как Мозгов набрал 93 очка? Пять ярких историй о российском центровом в НБА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 09:05БаскетболМысин Николай

А вы помните, как Мозгов набрал 93 очка? Пять ярких историй о российском центровом в НБА

На днях «Орландо» отчислил Тимофея Мозгова, и пока непонятно, где он продолжит карьеру.

Велика вероятность, что центровой сборной России вернется в Европу. Но, возможно, останется в НБА. В любом случае, «Советский спорт» решил вспомнить самые интересные моменты его карьеры в лучшей лиге мира.

ПОПАЛ ПОД ЧУДО-ДАНК БЛЕЙКА ГРИФФИНА

Тимофей уехал в НБА в 2010 году – в «Нью-Йорк Никс». Он не был задрафтован, но впечатлил заокеанских скаутов своей игрой на Евробаскете-2009. После чего и получил контракт – на 10 миллионов долларов за 3 сезона. Уже в январе 2011-го полные трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» в восторге скандировали «Моз-Гов! Моз-Гов!», когда россиянин набрал 23 очка и 14 подборов в победном матче с «Пистонс». Правда до этого, в ноябре, центровой уже успел стать одним из героев другой яркой встречи. Только вряд ли сам любит о ней вспоминать.

В гостях у «Клипперс», в Лос-Анджелесе, «Никс» тоже победили (124:115). Тимофей вышел со скамейки, провел 15 минут на площадке, набрал всего 3 очка и… угодил под чудо-данк Блейка Гриффина. Не уследив за передачей Рэнди Фоя, Мозгов «зевнул» в защите и тут же получил через себя мяч в кольцо. Ох, как это было эффектно! Блейк выпрыгнул почти на два метра, дав россиянину «понюхать свои шорты», и положил в корзину самый шикарный бросок сверху в сезоне! Да-да, официально – именно этот эпизод признали лучшим в том чемпионате.

Большой вины Мозгова не было – тут просто Гриффин отыграл блестяще. Чем, собственно, и славился всегда (даже выигрывал конкурс по данкам в рамках «Всезвездного уик-энда»). Сам Тимофей впоследствии не раз и не два сделает что-то подобное. Но в памяти фанатов НБА тот эпизод в игре «Никс» - «Клипперс» так и останется одним из лучших в истории.

НАБРАЛ «93 ОЧКА»

Моззи 93

Телевизор не врет! Раз в титрах сказано, что Тимофей Мозгов набрал аж 93 очка, добавив к ним 29 подборов, значит так все и было! Шутка, конечно. Забавная ошибка режиссера. Но ставшая своеобразным мемом среди поклонников сильнейшей лиги мира. Еще бы – рекорд Уилта Чемберлена едва устоял! Под натиском могучих плеч Мозгова!

В любом случае, эта игра – встреча «Денвера» и «Голден Стейт» - стала, возможно, лучшей для него за карьеру. По крайней мере – с точки зрения статистики. Суть не в очках (их он набрал 23, что тоже, если честно, достойно!). А в подборах. Мозгов их сделал 29 штук, установив рекорд сезона 2013-2014! «Наггетс» сумели победить – 100:99. Россиянин попал во все выпуски новостей, его суперуспех обсуждали на национальном ТВ в США, его рейтинг полезности составил 30,4 – один из лучших результатов в карьере! И все равно – уже мало кто вспомнит, как именно Мозгов тогда пихался под щитами. А «93 очка» до сих пор помнят все.

«СЛОМАЛ» ПОТОЛОК В МЕДЦЕНТРЕ

Моззи Потолок

Легенда гласит – впервые встретив Тимофея в офисе «Кливленда» после обмена россиянина из «Денвера», Леброн Джеймс сказал: «Обалдеть! Вот это – настоящий здоровый белый мазафака!». Габариты Мозгова действительно впечатляют. Не только рост – 216 см. Но и мощные широкие плечи, огромные мышцы… Уж если сам Король был впечатлен, можно представить, с каким ужасом смотрели на центрового его менее атлетичные оппоненты!

Незадолго до этой истории (если она имела место быть, хотя, скорей всего, имела – ведь слухи из пустоты не берутся) случился другой эпизод. Вполне достоверный, подкрепленный реальными фото. Проходя медобследование перед сделкой (обязательная процедура в случае трейда игрока), Мозгов попал в частную клинику в Лос-Анджелесе. И просто не «вписался» в комнату по росту! Когда он встал на беговую дорожку, россиянин банально уперся головой в потолок. Пришлось снимать часть конструкции, чтобы ему не пришлось бегать сгорбленным. Сказать, что врачи удивились – не сказать ничего. Но все закончилось благополучно. Медобследование он прошел. И отправился в «Кливленд». А панель потолка вновь вернули на место.

ДАЛ ИНТЕРВЬЮ АМЕРИКАНСКОМУ ТВ НА РУССКОМ

- Целых 25 дней вы не были на домашней арене. Каково это – вернуться домой? – спросила журналистка местного ТВ у Тимофея в коротком интервью после очередного матча «Кавс».

- Мы очень довольны! Наконец-то вернулись! Очень приятно быть здесь! – не моргнув глазом, не поведя бровью… на русском ответил Мозгов.

Надо отдать девушке должное – она улыбнулась, но переспрашивать не стала – о чем он говорил? Сам Тимофей внезапно осознал, что сделал что-то не то, лишь когда начал отвечать на новый вопрос. Уже на английском. «Ох, блин! Простите!» - рассмеялся Мозгов. И вместе с ним рассмеялась и корреспондентка. И миллионы зрителей американского ТВ.

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ НБА

GettyImages-541552766

Ладно, это все – эпизоды. Их весело вспоминать, они вызывают улыбку. Но в спорте важен результат. Мозгов провел немало супер-матчей в НБА. Заслужил приглашение в «Кливленд». После травм Кевина Лава и Кайри Ирвинга стал второй опцией команды в атаке (после Леброна), набрав в одном из матчей финала-2015 против «Уорриорс» 28 очков (!). А в 2016-м выиграл перстень. Тот самый перстень чемпиона, который до него не доставался никому из россиян. Да, одновременно победу отпраздновал и другой российский центровой «Кавальерс» - Александр Каун. Но кто об этом помнит? Каун сидел у дальнего конца скамейки и почти не играл – ни в плей-офф, ни по ходу сезона. А Тимофей оставался важной частью ротации на протяжении почти двух лет перед триумфом.

После чего – вполне заслуженно! – и получил контракт от «Лейкерс». На 64 миллиона долларов.

Если его карьера в НБА и правда подошла в концу, то главное в ней – это. Не «93 очка». Не выступление на русском в прямом эфире американского ТВ. А титул чемпиона лиги. Добытый в команде с Леброном.

20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
08/07 21:56Футбол
Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКАИзвестный футбольный агент прокомментировал главные трансферные новости и, конечно, самый обсуждаемый переход Алексея Сутормина – сначала из «Оренбурга» в «Рубин» и почти сразу же оттуда в «Зенит».
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
08/07 12:59Футбол
Инфантино против мафии, «белые слоны» ЧМ-2018 и маразм VAR. Анонс свежего ССФВо вторник, 9 июля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
07/07 14:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести ЛуневаБывший нападающий «Спартака» подвел итоги Суперкубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2).
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
07/07 21:00Футбол
Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после СуперкубкаШесть выводов по матчу «Зенит» – «Локомотив», которым на динамовском стадионе в Петровском парке в субботу открылся российский сезон-2019/20.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
08/07 22:59Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
09/07 07:43Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
08/07 01:30Футбол
Игра на раздевание: Бразилия победила Перу в финале Кубка АмерикиПентакампеоны обыграли в финале турнира сборную Перу и завоевали Кубок Америки – уже девятый в истории.
07/07 17:45Футбол
Акинфеев взял бы Дзагоева на необитаемый островДва ветерана ЦСКА Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев с юмором отнеслись к ответам на вопросы болельщиков на традиционной предсезонной встрече.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/07 13:00Футбол
Почему Месси не нужна бронза от коррупционеровСборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
Новости
07:42 Футбол Нобель Арустамян: Этим летом отъезд Дзюбы маловероятен
07:35 Футбол Ассистент Семака: Видно, что Дуглас очень рад оказаться в «Зените»
07:30 Футбол Дмитрий Живоглядов: Очень понравилось завоевывать титулы
07:22 Футбол Александр Медведев: VAR не сводит ошибки судей к нулю
07:18 Футбол Александр Медведев: Массовые закупки не делали, усиливаемся точечно
02:07 Футбол Опровергаем источник: «Зенит» не следит за Алексеем Миранчуком
00:51 Футбол Тунис – последний четвертьфиналист Кубка африканских наций
00:45 Футбол Президент брестского «Динамо»: Россия преследует не только спортивные цели
23:38 Футбол УЕФА не допустит домашнюю арену «Аталанты» к еврокубкам
22:53 Хоккей 18 июля Кубок Стэнли побывает в Новосибирске
22:10 Футбол Алексей Сутормин – о втором трансфере за лето: Это был сложный выбор
21:45 Футбол Лука Джорджевич: Семак сказал, что верит в меня
21:32 Футбол Набиуллин перешел в «Сочи»
21:18 Теннис Джокович сыграет с Гоффеном в четвертьфинале Уимблдона
21:03 Футбол Лука Джорджевич – о Суперкубке: В «Локомотиве» есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку
20:51 Футбол Кот-д’Ивуар обыграл Мали и вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций
20:12 Футбол Сутормин подписал контракт с «Зенитом»
19:59 Футбол Лукас Эрнандес: Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в «Баварию»
19:40 Футбол Тадич подписал семилетний контракт с «Аяксом»
19:35 Футбол Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на 7 дней раньше намеченного срока
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика