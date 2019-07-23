Куфос – в ЦСКА, Мозгов – в «Химках»? Как российские топ-клубы проводят межсезонье Лето – пора отпусков, для баскетболистов – в том числе. Но пока ведущие игроки отдыхают, клубы активно работают над составом на новый сезон. «Советский спорт» – о том, как проводят текущее межсезонье три российские команды Евролиги – ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

ЦСКА

Ушли: Нандо Де Коло, Кори Хиггинс, Серхио Родригес, Отелло Хантер, Алек Питерс, Александр Ганькевич

Пришли: Коста Куфос, Янис Стрелниекс, Дэрран Хиллиард, Йоханнес Фогтманн

То, что главный клуб страны ждет серьезная перестройка, стало понятно еще в мае – после победы красно-синих в Евролиге. У большинства игроков завершался контракт, а продлевать соглашение с ЦСКА собирались немногие. Правда, не все осознавали масштаб перемен, через которые пройдут армейцы этим летом. Останутся ли лидеры? Если нет, то кто сможет их заменить? На этом фоне пошли слухи, что в Москву не прочь вернуться сам Милош Теодосич, так и не прижившийся в НБА. Правда, сербский плеймейкер в итоге оказался в Италии – в «Виртусе».

А нынешние звезды ЦСКА разбежались по разным причинам.

Нандо Де Коло просто наскучило в Москве, где он прожил пять лет, взял две Евролиги, собрал все возможные титулы (в том числе – в плане личных наград), после чего решил, что ему нужен новый вызов. Правда, француза все видели в Испании, скажем – в «Реале» (о чем мечтала супруга Де Коло – она испанка), либо же даже в НБА, а он переехал в Стамбул, усилив «Фенер».

Кори Хиггинсу тоже надоела Россия (он тут играл еще в люберецком «Триумфе»), плюс стоимость форварда резко выросла (в последнем сезоне он был самым результативным в составе армейцев, набирая в Евролиге по 14,9 очка в среднем за матч), так что без хороших предложений парень не остался. В конечном счете его забрала «Барселона», выдав Кори, по слухам, примерно 3 миллиона долларов в год. Каталонцы сейчас собирают «дрим-тим», заманив и экс-лидера «Жальгириса» Брэндона Дэвиса, и даже Николу Миротича (который вполне мог остаться в НБА на солидном 10-миллионном контракте). Так что у Хиггинса есть шансы дважды подряд взять титул Евролиги – но, увы, уже не с ЦСКА.

Серхио Родригеса, похоже, отпустили сами – испанец полюбился болельщикам и временами блистал на паркете, но, по большому счету, не оправдал надежд, которые с ним связывали после возвращения из НБА. Он должен был заменить Теодосича и составить конкуренцию Де Коло в борьбе за звание лидера, а по факту – часто терялся в ключевые моменты, проваливал важнейшие матчи и никак не оправдывал свой солидный контракт. В итоге Серхио отправился в «Милан» – к Этторе Мессине. Покинули ЦСКА Оттело Хантер и Алек Питерс. Последний – просто не прижился. Второй – похоже, что себя «изжил». При всем уважении к Хантеру (он действительно приносил ощутимую пользу и был важным сменщиком Кайла Хайнса на позиции центрового), ему уже 33 года, на новый уровень он не выйдет, а значит, был ли смысл его оставлять? Теперь американец заработает свои миллионы в «Маккаби».

И все же, не все так печально. Во-первых – ЦСКА продлил Хайнса (который, на минуточку, капитан команды!). Во-вторых – удержал Уилла Клайберна: MVP последнего «Финала четырех», попавшего в первую сборную звезд Евролиги. А в-третьих – руководство клуба сумело привлечь нескольких ярких свободных агентов. Которые – в теории, конечно! – способны заменить ушедших прежних лидеров.

Главным из них стал Коста Куфос. Уроженец американского штата Огайо имеет двойное гражданство США и Греции, всю карьеру провел в НБА, был партнером Андрея Кириленко (в «Юте» и «Миннесоте»), а также Тимофея Мозгова (в «Денвере»), считается опытным центровым (11 лет в главной лиге планеты!) и, в общем, по европейским меркам – однозначно звезда! Правда, Косте уже 31 год, он никогда не выступал в Евролиге, и пока что вопрос, насколько быстро он сможет адаптироваться к местным условиям.

Янис Стрелниекс из «Олимпиакоса» и Дэрран Хиллиард из «Басконии» – достойные, тоже зрелые исполнители, способные выходить в старте и приносить пользу на обеих половинах площадки. Как и Йоханнес Фогтманн, пожаловавший из той же «Басконии» – в ЦСКА, похоже, сделали акцент на больших, разжившись парочкой рослых центров (в немце 211 см, в Куфосе – 213 см). Пока эта четверка – все пополнение армейцев. «Нам осталось найти лишь одного защитника», – отметил президент клуба Андрей Ватутин. Надеемся, защитник будет звездным. Поскольку, если честно, никто из новичков команды (возможно, за исключением Косты) на этот статус не тянет. И уж точно не выглядит равнозначной заменой ушедшим Де Коло, Родригесу и Хиггинсу… С другой стороны – ни Нандо, ни Кори, ни Клайберн не приходили в ЦСКА в ранге звезды. Они раскрылись уже здесь, в Москве, играя под руководством Итудиса. А Димитрис-то, кстати, остался – продлил свой истекший контракт.

Возможно, именно в этом – основная удача армейцев.

«ХИМКИ»

Ушли: Джордан Мики, Чарльз Дженкинс, Тони Крокер, Стефан Маркович, Андрей Зубков, Эндрю Харрисон, Кейси Прэтер

Пришли: Сергей Карасев, Дайрис Бертанс, Девин Букер, Евгений Валиев, Андрей Десятников, Стефан Йович

Выйдя в финал Лиги ВТБ, «Химки» обеспечили себе не только место в Евролиге, но и солидный бюджет на новый сезон, который позволил серьезно поработать на рынке. Римас Куртинайтис, получивший команду в наследство от Георгиоса Барцокаса, а позднее продливший контракт, получил от руководства карт-бланш и начал перекраивать состав под себя. В итоге подмосковный клуб покинуло сразу семь игроков, и только по двоим из них будут скучать болельщики. Если Андрей Зубков, Стефан Маркович и Тони Крокер, не говоря уже о Харрисоне и Прэтере, либо серьезно сдали (в случае с Марковичем), либо элементарно не оправдали ожиданий, то Чарльза Дженкинса и особенно Джордана Мики действительно жаль. Первый – мобильный и цепкий защитник, один из лучших по игре в обороне в Европе. Второй – молодой, перспективный «большой», второй в команде по набранным очкам в прошлом сезоне (после Шведа). Но Дженкинс в итоге вернулся в сербскую «Црвену Звезду», а Мики продолжит карьеру в «Реале».

Тем не менее, судя по этому лету, «Химки» нашли все же больше, чем потеряли. И речь не только о Валиеве с Десятниковым – игроках сборной России, опытных, но до сих пор перспективных ребят, перебравшихся сюда из «Зенита». Во-первых – желто-синие сумели продлить Янниса Тимму, пришедшего из «Олимпиакоса» на правах аренды минувшей весной, сразу же ставшего ключевой фигурой в команде (по сути – второй звездой после Шведа), а после подписавшего новый, полноценный контракт. Во-вторых, им удалось переманить из Питера Сергея Карасева – второго лучшего баскетболиста в стране (при всем уважении к Тимофею Мозгову, Никите Курбанову и Дмитрию Кулагину). В третьих – «Химки» забрали из НБА Дайриса Бертанса. В-четвертых – выловили на рынке свободных агентов сразу двух лидеров мюнхенской «Баварии»: американца Девина Букера (жаль, не того, который набирает по 20 очков в среднем за «Юту», но тоже неплохого игрока) и серба Стефана Йовича (который, видимо, заменит в составе желто-синих своего тезку и соотечественника – Марковича). По сути, сейчас у химчан «провисла» лишь одна позиция – центрового. Достойная замена Мики еще не нашлась. По слухам, есть вариант, что в «Химки» вернется Мозгов. И если это случится, а сам Тимофей решит свои проблемы со здоровьем (последний сезон в НБА он целиком пропустил из-за травмы колена), то желто-синие не только смогут дать бой ЦСКА на внутренней арене, но и поборются за «Финал четырех» Евролиги.

«ЗЕНИТ»

Ушли: Джален Рейнольдс, Сергей Карасев, Коди Миллер-Макинтайр, Марко Симонович, Шон Арманд, Гал Мекель, Джеррод Ютофф, Филипп Скрабб, Андрей Десятников, Илья Усольцев

Пришли: Эндрю Альбиси, Алекс Ренфро, Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Матеуш Понитка, Тим Абромайтис, Колтон Айверсон, Остин Холлинс, Антон Понкрашов

«Зенит» получил wild card на участие в Евролиге и тоже активно включился в селекционный процесс. Правда, перестройка в команде оказалась даже более сложной, чем в «Химках» – ушел практически весь предыдущий состав. И тут главной потерей стал не Сергей Карасев (по слухам, он мог бы остаться, если бы ему не хотели урезать зарплату), а Джален Рейнольдс – лучший скорер команды и в Еврокубке (13,8 очков за игру), и в Лиге ВТБ (16,6) в прошлом сезоне. При этом, как сообщают источники, причиной стало не столько желание Джалена получить более солидный контракт, сколько его проблемы с дисциплиной, вызывавшие недовольство у главного тренера Жоана Пласы и офиса клуба.

Кто пришел на замену? Тут список достойный! Антон Понкрашов, расставшийся с УНИКСом, в прошлом году показал, что на коротких отрезках еще способен приносить пользу, а его опыт игры в Евролиге за ЦСКА вполне пригодится «Зениту». Дмитрий Хвостов, ушедший из «Локо-Кубани», остается главным плеймейкером сборной страны (правда, в настоящий момент лечит травму колена, но мы надеемся, что он вернется на прежний уровень). Эндрю Альбиси играет пусть не ключевую, но важную роль в команде Франции (что само по себе очень круто!), а Алекс Ренфро за годы в «Басконии», «Барселоне», «Баварии» и «Бамберге» (он специально выбирал все команды на «Б»?) доказал, что может быть полезным на площадке в Евролиге. Остальные новички – особенно поляк Матеуш Понитка, раскрывшийся в ранге звезды в «Локомотиве-Кубани» – тоже придутся ко двору. Пласа – отличный, опытный тренер, который способен собрать из этих ребят достойную и крепкую команду. А значит, «Зенит», вполне вероятно, ждет неплохой дебют в главном клубном турнире Европы.