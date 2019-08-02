«На сборах занимаемся йогой». Интервью с Сергеем Карасевым

Соперником наших баскетболистов станет Иран. Чуть ранее «Советский спорт» взял интервью у одного из лидеров команды – Сергея Карасева. Обсудив с ним летний отпуск, недавний переход «Химки» и наши шансы на медаль в Китае.

«ЛЕГКИХ СОПЕРНИКОВ НЕ БУДЕТ»

– Успели немного отдохнуть перед сбором национальной команды? – первый вопрос Карасеву.

– Да, вполне. Сначала отправились всей семьей в Турцию – наверно, лучший вариант для отпуска, если летишь с ребенком. Поплавали, позагорали. Потом уже вдвоем с женой поехали в Грецию, а затем – во Францию. Устроили себе небольшой романтик. Но это давно уже было. Когда вернулись в Питер, я две недели занимался с отцом и с тренером по ОФП – начал индивидуальную подготовку. А потом перебазировался в Новогорск.

– Как сейчас состояние?

– Постепенно набираем форму. Первое время идет упор на физику, на восстановление кондиций. Сейчас уже занимаемся с тейпами – начали второй цикл подготовки. Дальше нагрузки будут расти. Скоро начнем делать упор на тактику, на игровые взаимодействия. И станем постепенно разбирать соперников – тех, с кем сыграем в группе.

– Группа нам, вроде, попалась не самая сложная.

– Так-то да, могло быть куда хуже. Но легких соперников не бывает. Понятно, что труднее всего придется против Аргентины. Но и та же Нигерия очень здорово выглядела на Олимпийских играх в 2012 году. И Корея тоже приедет в Китай не туристами.

– Но выходить во второй раунд мы обязаны?

– Разумеется. Главные матчи нам предстоят не в группе. Надеюсь, главные матчи будут в плей-офф. У нас есть конкретная цель – отобраться на Олимпиаду. И, разумеется, будем стараться выиграть медали.

– Шансы есть?

– Есть, конечно. У нас хорошая команда, есть опытные игроки, есть талантливая молодежь. Понятно, сложно загадать заранее, как все сложится на чемпионате. Но в чем мы точно уверены – что выложимся там на все 100 процентов.

«В КИТАЕ БЫЛ С «БРУКЛИНОМ»

– При этом в составе команды не обошлось без потерь.

– Это да, – вздыхает Сергей. – Хвост (Дмитрий Хвостов, – Прим. ред.) и Тима (Мозгов, – Прим. ред.) всегда были у нас в числе лидеров. Без них будет сложно. Но можно грустить, что парни получили травмы. А можно работать, тренироваться и искать выход из сложившейся ситуации. А когда ребята вернутся, то станут сильнее. Как говорится, за одного битого двух небитых дают…

– Кто может заменить Хвостова? В сборной, по сути, нет основного разыгрывающего.

– В принципе, может Швед заменить. Леша умеет играть на позиции первого номера. В «Химках» порой по 10-12 передач раздает. Да и в сборной у него уже был такой опыт.

– Сами готовы к роли одного из лидеров команды? Для вас этот чемпионат мира будет первым в карьере. Давление уже ощущаете?

– Пока нет – я об этом не думаю. Но понимаю, что давление будет. И прессинг, разумеется, тоже – ответственность за результат, за партнеров… Нет, это не пугает. С этим надо справляться. Учиться отключать голову от мешающих мыслей. Мы, кстати, здесь йогой занимаемся. Стараемся постичь дзен, – смеется Сергей. – Это серьезно помогает. Позволяет очистить голову, грамотно распределить свою энергии и силы.

– В Китае раньше бывали?

– Летал с «Бруклином» на показательные матчи НБА. Страна, конечно, специфическая. Над городами – жуткий смог. Кухня своеобразная. Людей много – живешь, как в муравейнике… Центр Шанхая, например, завораживает – небоскребы, огни, красота. А окажешься где-нибудь на отшибе – будто в гетто попал.

«У «ЗЕНИТА» СВОЙ ПУТЬ»

– Как приняли решение подписать контракт с «Химками»?

– На самом деле, относительно легко. Предложений хватало, но мы с семьей сели, все обсудили, и поняли, что это – лучший вариант. У «Химок» очень сильная команда, серьезные цели. На бумаге – отличный состав подбирается! Значит, будет возможность и побороться за победу в Лиге ВТБ, и за «Финал четырех» Евролиги. Для меня это – новый вызов. Так что думал недолго.

– Не тяжело было прощаться с «Зенитом», за который провели всю карьеру, не считая «командировки» в НБА?

– Сложнее было с Питером прощаться. Все-таки, обжились в этом городе. Там дочка выросла. Там бабушки, дедушки, которые всегда помогали. Много друзей и хороших знакомых. Без них все будет другим. А что касается «Зенита»… Ну, у него свой путь. Команда каждое лето меняется почти целиком. Это их выбор.

– После размеренного ритма жизни в Северной столице сумасшедший московский темп не пугает?

– Да я же жил в Москве раньше, когда «Зенит» был «Триумфом». Да и в Нью-Йорке пару лет провел. Меня какой-то суматохой уже не напугаешь, – смеется Сергей. – К тому же, в каждом городе есть своя прелесть. Москве, как ни крути, одна из столиц мира. И мне в ней многое нравится.

– Переезд пока еще в процессе?

– Уже на финишной прямой. Пока подбираем квартиру, но все уже близко к тому, что скоро начнем перевозить вещи и будет обживаться уже здесь.

«ШАНС ВЕРНУТЬСЯ В НБА ЕЩЕ БУДЕТ»

– Наставник «Химок» Римас Куртинайтис слывет любителем тяжелых тренировок. Вас предстоящие нагрузки не пугают?

– В общем, нет. Римас – тренер старой школы. Из того же поколения, что мой отец. Так что я знаю, что меня ждет. Но я готов к этому! У нас и в сборной режим – две тренировки по два часа. И ничего – пока никто не умер.

– В «Химки» вообще этим летом почти пол-«Зенита» приехало…

– Забавно, да. Но для меня так лучше. Всегда приятно видеть в команде ребят, с которым раньше уже выступал вместе. Есть ведь еще и Янис Тимма. Жаль, Стефан Маркович уехал… Зато приехал другой Стеф – Йовович. Уверен, с ним тоже подружимся.

– А как насчет Шведа? Два лучших снайпера сборной России теперь в одном клубе. Болельщики думают, как вы будете делить мяч?

– Ну, с чего вот такие вопросы? Откуда эти опасения? Я никогда ни с кем мяч не делил. Всегда со всеми находил общий язык. Могу и подыгрыш сыграть, и взять на себя лидерство, если потребуется. Я никогда не вел себя по принципу: «Отдайте мне мяч и валите все лесом». Так что и с Лешей в этом плане все будет нормально.

– Вы с ним в личной жизни общаетесь?

– Не скажу, что мы – самые близкие друзья. Но да, общаемся нормально. И в сборной. И когда в НБА выступали – в гости ездили друг к другу, выбирались куда-то… Сейчас, думаю, еще больше подружимся. Это всегда серьезно помогает на площадке.

– Что, кстати, насчет НБА? Не оставляете надежд туда вернуться?

– Думаю, шанс еще будет. Сейчас у меня контракт с «Химками», и я сосредоточен на них. Нельзя все время грезить об НБА, иначе ничего не получится. Надо просто пахать и работать. А там будь, что будет.