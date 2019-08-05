«Дыр-Тим» вместо «Дрим-Тим». Американцы выступят в чемпионате мира своим пятым составом

В нем нет ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри, ни Кавая Ленарда. И вообще никого из топовых звезд НБА! «Советский спорт» - о том, как так вышло. И кто теперь будет главным фаворитом турнира.

КТО ПОЕДЕТ В КИТАЙ?

О том, что никакой «Дрим-тим» в Китае мы не увидим, болельщики догадались давно. Но все равно никто не думал, что состав США получится настолько странным! MVP последнего финала НБА Кавай Ленард? Забудьте! Один из лучших игроков в истории Леброн Джеймс? Вы о чем? Самые ценные игроки регулярки 2017 (Рассел Уэстбрук) и 2018 годов (Джеймс Харден)? Их нет тоже. Как и претендента на эту награду в 2019-м – Пола Джорджа. Попробуйте вспомнить 20 самых известных игроков НБА, которые должны были всех «рвать» в Китае – с высокой долей вероятности ни одного из них там не будет! А кто поедет? Ну, вот вам основные кандидаты – Майлз Тернер, Пи-Джей Такер, Эдрис Адебайо, Мэйсон Пламли…

Серьезно, не правда ли?

В списке из 15 фамилий, которые вошли в расширенный состав США, всего три человека играли в последнем «Матче всех звезд» - Кайл Лоури, Крис Миддлтон и Кемба Уокер. Еще один – Брук Лопес – тоже когда-то в нем участвовал, но именно «когда-то» - в 2013 году. Имена остальных – за редкими исключениями – простым болельщикам почти неизвестны. Они не лидеры даже в собственных клубах. Не все из них проходят в стартовый состав! А большинство – простые «ролевики», которых тренеры выпускают на 10-15 минут, частенько – в ситуациях, когда исход матча не важен (либо известен заранее). Это касается таких парней, как Такер. Или, например, Адебайо, которого даже не все фанаты «Хит» знают в лицо.

Но, тем не менее, именно эти ребята поедут в Китай представлять самую сильную команду планеты.

ГДЕ, СОБСТВЕННО, ЗВЕЗДЫ?

На самом деле, все это предсказывалось. Причин, по которым топ-звезды отказались от вызова в сборную, много. Перечислим основные из них.

1) Американцы забыли, когда проигрывали крупный турнир. Последний «щелчок по носу» они получили в полуфинале ЧМ-2006, когда внезапно уступили Греции. Три Олимпиады подряд (2008, 2012, 2016) и два чемпионата мира (2010, 2014) закончились триумфом США. Но даже в этих случаях они не всегда выставляли сильнейший состав. Включая в сборную то новичков без опыта игры в НБА (Энтони Дэвис в Лондоне-2012), то ветеранов на спаде (Ламар Одом и Чонси Биллапс в Турции-2010), то просто рядовых ролевиков (тот же Мэйсон Пламли в Испании-2014). Тем не менее, костяк команды все равно состоял сплошь из топ-звезд. Сейчас, такое ощущение, что в США просто решили – мы победим и так. А значит, нет смысла собирать всех сильнейших.

2) Американцам не так важен чемпионат планеты. Олимпиада – да! Это – витрина мирового спорта, а сборная по баскетболу – витрина спорта в США. Тут надо собирать всех лучших. А вот ЧМ… Кому он, в общем, нужен? Так исторически сложилось. Даже домашний турнир 2002 года в Индианаполисе американцы провели вторым составом. Чему удивляться теперь?

3) Перенос чемпионатов мира на нечетные годы, перед Олимпиадой, тоже сыграл свою роль. Отныне если хочешь выступать за сборную, то будь готов к тому, что три года подряд проведешь, по сути, без отпуска! Сезон в НБА заканчивается только в июне. В концу июля уже стартует сбор национальной команды. В августе-сентябре – турнир (ЧМ или ОИ). А в октябре – новый сезон НБА. Выдержать такой график способны немногие. Тех, кто готовы попытаться – вообще единицы. Для звезд НБА приоритет – НБА. Так что вполне логично, что ведущие игроки Лиги выберут отдых и нормальную подготовку к сезону, а не выступление в сборной на не слишком-то важном для них турнире.

4) Конкретно этим летом у многих лучших игроков свои причины отказаться от поездки в Китай. Кто-то реально вымотался за предыдущий сезон (Дэмиан Лиллард из «Портленда» отыграл 3488 минут – он просто «сломается», если поедет на чемпионат!). Кто-то готовится к важной битве за титул в Лиге (тот же Леброн, например. Или Ленард. Или Харден). Кто-то просто травмирован (Кевин Дюрант, Клей Томпсон, Джон Уолл). Кто-то готовится стать отцом (Брэдли Бил). Кто-то недавно перенес операцию и не готов к большим нагрузкам (Андре Драммонд). Кто-то, в конце концов, только готовится к дебюту в НБА, и не готов пахать на два фронта (Зайон Уильямсон).

5) У многих нынешних звезд просто нет мотивации – они уже становились и олимпийскими чемпионами, и чемпионами мира. Нет смысла вкалывать для лишней галочки в резюме. Нет большого желания жертвовать отпуском или здоровьем. К тому же – в Китае. Где матчи будут в неудобное для них время - глубоко ночью либо ранним утром по времени различных штатов США.

Вот вам список причин, почему большинство игроков, которые изначально планировали помочь сборной (в частности – тот же Харден или Карри), в итоге отказались от вызова. А тренерскому штабу команды США пришлось комплектовать состав из игроков второго, третьего и даже пятого эшелона.

КТО ТЕПЕРЬ ФАВОРИТ?

Все это на значит, что США утратили свой статус фаворитов.

Во-первых, большинство других ведущих сборных тоже не избежали потерь. Да, Яннис Адетокунбо (действующий MVP НБА) планирует помочь Греции, Руди Гобер сыграет за Францию, а Никола Йокич – за Сербию. Но, скажем, Канада не досчитается Эндрю Уиггинса, Австралия – Бена Симмонса, Испания – Серхио Родригеса, Новая Зеландия – Стива Адамса. Для всех этих команд потеря игроков такого уровня в разы чувствительней, чем для США – отсутствие даже Леброна или Ленарда.

А во-вторых – и в главных – все эти вот «ролевики», которые сейчас в распоряжении Грегга Поповича – в любом случае лучше большинства из других игроков, которые приедут в Китай. Они не так известны, как топ-звезды, как Кевин Дюрант или Энтони Дэвис, но остаются очень сильными баскетболистами. Любой из которых мог бы стать лидером в команде уровня ЦСКА и «Реала» (то есть, сильнейших в Евролиге клубов). И часть из них либо поедут на «Матч всех звезд» в будущем (Донован Митчелл, Кайл Кузьма), либо до сих пор случайно на него не попали (Харрисон Барнс). Так что бороться даже с такой вот сборной США невероятно сложно. А победить – тем более.

К тому же, игроки – не вся команда. А главным тренером американцем назначен Грегг Попович – один из лучших коучей в истории. И ассистировать ему будет Стив Керр. Кто не в курсе – наставник самого «Голден Стейта».