Потеряли полкоманды. Швед и Кулагин-старший не сыграют за сборную на ЧМ-2019 - Советский спорт
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13 августа 2019 15:30БаскетболМысин Николай

Потеряли полкоманды. Швед и Кулагин-старший не сыграют за сборную на ЧМ-2019

Алексей Швед и Дмитрий Кулагин не помогут сборной России на предстоящем чемпионате мира (стартует 31 августа). Причина – проблемы со здоровьем. За один день наша команда лишилась двух ключевых игроков перед главным турниром. «Советский спорт» – о том, как так вышло, и что нас теперь ждет в Китае.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Знаете, что общего у сборной России и сборной США? Мы тоже остались без лидеров! Только если американские звезды отказались от поездки в Китай в угоду лучшей подготовке к новому сезону НБА (да и не так им важен какой-то чемпионат мира – чай, не Олимпийские игры!), то россиян подводит здоровье.

Впрочем, болельщикам от этого не менее обидно.

Первые потери случились задолго до сбора команды. Дмитрий Хвостов порвал кресты, перенес операцию и выбыл на несколько месяцев – что основной плеймейкер сборной не сыграет в Китае, стало понятно еще в конце весны. Молодой защитник Иван Ухов повредил ногу в финале Лиги ВТБ и тоже надолго попал в лазарет. Иван Стребков из «Нижнего Новгорода» из-за проблем со спиной не играет с апреля – до сих пор непонятно, когда он сможет вернуться. Наконец, старая травма колена вывела из строя и Тимофей Мозгова – он полностью пропустил свой последний сезон в НБА, но даже годичная пауза не помогла ему восстановиться. Потратив на лечение все лето, центровой так и не получил добро от врачей на полноценную работу в зале и контактные тренировки. В начале августа было объявлено, что он не сможет помочь сборной – Мозгов вернулся в США и продолжил занятия по индивидуальной программе.

Все эти потери уже серьезно осложнили работу тренерского штаба. Ладно, Ухов со Стребковым – они хорошие игроки, но не костяк команды. Тогда как Хвостов и Мозгов закрывали две ключевые позиции – первого и пятого номера. И оба – по сути, на безальтернативной основе. По крайней мере, ни столь зрелого плеймейкера, ни такого опытного центрового у нас больше нет.

Но мы продолжали надеяться, что остальные лидеры – в порядке. Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Виталий Фридзон (старожилы команды), как и Сергей Карасев приступили к работе на сборах с первого дня. Мы ждали лишь Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина. Но, к сожалению, не дождались.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

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Кулагина-старшего беда настигла, откуда не ждали. С руками-ногами-спиной все в порядке, а подвели… глаза. Медобследование перед началом сбора выявило у лидера «Локо» отслоение сетчатки. Причем – обеих сразу. Потребовалось лазерное прижигание. Операция на глазах исключает любые физические нагрузки в течение пары недель после ее проведения. Дмитрий, как и вся команда, и болельщики, надеялись, что времени хватит. Увы – оказалось, что нет. Врачи запретили ему тренировки, а рисковать тем, что ослепнешь, даже ради ЧМ, согласитесь, не стоит.

Я до сих пор не понимаю, что случилось, сокрушался Кулагин. – У меня ведь никогда не было подобных проблем! Спасибо врачам сборной, что спасли мое зрение. Я до последнего надеялся, что быстро вернусь в строй, но, к сожалению, не получилось. Восстановление должно продлиться дольше.

И уж совсем никто не думал, что мы лишимся еще Шведа!

Алексей до последнего времени работал по индивидуальной программе. Уехал в родной Белгород, там – занимался с отцом. Даже оставил жену и маленькую дочку в Москве, чтобы не отвлекаться на семейные проблемы, а посвятить все время баскетболу. Он должен был присоединиться к команде на этой неделе. И, собственно, приехал в Новогорск. Но медобследование показало, что у Шведа – травма стопы. Точнее – повреждение, с которым нельзя продолжать тренировки. Конкретный диагноз – парциальный разрыв плантарной фасции. Суть – проблемы с мышцами и связками голеностопа, которые могут усугубиться под нагрузкой. И привести к серьезным осложнениям.

Собственно, у Шведа это – старая проблема. Которая дает о себе знать несколько раз в год. В частности, из-за нее он не играл в финале Лиги ВТБ. Видимо, летнего перерыва не хватило, чтобы защитник смог восстановиться.

Даже подумать не мог, что пропущу чемпионат мира! – признался Алексей. – Голеностоп меня беспокоил при высоких нагрузках, но становилось легче. И я рассчитывал, что все пройдет к приезду в сборную. Все лето работал по индивидуальной программе – и в отпуске, и последние три недели - с отцом. И тут – такая новость… Я очень расстроен.

Фактически, из пяти игроков старта Сергей Базаревич потерял четверых…

А, МОЖЕТ, СИМУЛИРУЮТ?

Многие в таких ситуациях спешат упрекнуть игроков – мол, симулируют и ищут повод отказаться от игры за сборную, чтобы получше отдохнуть. Это бывает справедливо по отношению к звездам НБА (их, кстати, сами клубы частенько никуда не пускают). Но точно не в отношении Кулагина и Шведа.

Для обоих предстоящий турнир стал бы первым в карьере – ни Дмитрий, ни Алексей не выступали на чемпионатах мира. В 2010 году (когда России последний раз там играла), Кулагин-старший был еще юниором, а Шведа Дэвид Блатт не взял в состав, отцепив перед вылетом в Турцию (по слухам – из-за нарушения режима). Упустить такой шанс для спортсмена – обидно. Тем более, в случае с Алексеем он может быть и последним (ему уже 30 лет). У Кулагина-старшего замечены разные минусы, но вот отсутствие бойцовского характера к ним не относится точно – на Евробаскете-2017 он с травмой ноги выходил на паркет и играл через боль, чтобы помочь команде пройти в полуфинал! Оба почти все лето провели в зале, оба всерьез готовились к чемпионату. И обоих к команде не допустили врачи – причем врачи сборной, а вовсе не клубные. Печально, что так получилось. Но вины игроков в этом нет. Оба расстроены не меньше болельщиков.

И ЧТО НАС ЖДЕТ В КИТАЕ?

Сергею Базаревичу не позавидуешь! Впору самому выходить на паркет, прихватив своего ассистента – Сергея Быкова, и президента РФБ Андрея Кириленко – заодно. Потеря Мозгова и так серьезно била по передней линии команды, но там хотя бы есть Джоэл Боломбой, Владимир Ивлев, Артем Забелин… Закрыть позицию плеймейкера в отсутствие Хвостова было куда сложнее, но оставался Швед. Теперь же и Шведа не будет. И играть первым номером придется кому-то из тех, кто либо раньше вообще не был в сборной (как, например, Андрей Сопин). Либо все равно не имеет достаточно опыта и практики в клубе (как Михаил Кулагин). Впрочем, для молодых – это отличный шанс проявить себя на высшем уровне. Надо же во всем искать плюсы?

Похоже, на этом и сделает упор Базаревич. Опытных и проверенных бойцов в команде почти нет – только Курбанов, Воронцевич, Фридзон, Карасев и Антонов (можно с натяжкой добавить Андрея Зубкова). Так что придется задействовать молодежь. Возможно, это даже к лучшему – вдруг выстрелят новые звезды?

Но, в любом случае, сборная осталась:

без лучшего разыгрывающего (Дмитрий Хвостов)
без чемпиона НБА-2016 и нашего последнего баскетболиста в главной лиге (Тимофей Мозгов)
без самого результативного игрока команды в отборочном турнире к ЧМ (Дмитрий Кулагин)
без лучшего снайпера Евробаскета-2017 и двух сезонов Евролиги подряд (Алексей Швед)

Если с ними мы вполне справедливо могли осторожно мечтать о медалях, теперь выход в плей-офф уже станет успехом. Американцы, все-таки, могу позволить себе выступить даже третьим и четвертым составом. У нас, к сожалению, и второго нормального нет…

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