Теперь Джеймс - это армейский Швед. Каким будет игра нового ЦСКА? - Советский спорт
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24 августа 2019 16:30БаскетболТигай Лев

Теперь Джеймс - это армейский Швед. Каким будет игра нового ЦСКА?

Подписав контракт с Майком Джеймсом, ЦСКА завершил селекционную кампанию этого лета. В новом сезоне армейская команда будет сильно отличаться от себя прежней.

В конце мая, сразу после триумфа ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги, я рискнул дать прогноз: летом революций не будет, армейцы постараются сохранить большинство игроков и сменят лишь двух-трех из них, не более. И – угодил пальцем в небо. Таких масштабных перемен московский клуб не переживал минимум лет семь, с тех пор, как в начале десятых сошло со сцены состарившееся поколение Холдена, Лэнгдона, Шишкаускаса и Папалукаса. Руководство ЦСКА решило воспользоваться тем, что сразу у десяти баскетболистов заканчиваются контракты, и вместо того, чтобы повышать им зарплаты в награду за успешный сезон, пойти на обновление команды – за счет более молодых и голодных до побед новичков.

И вот что из этого вышло.

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НАКУПИЛИ С ЗАПАСОМ

Как видите, перемены коснулись только зарубежных игроков. Зато уж их ряды оказались перелопачены изрядно: из восьми легионеров в клубе осталось всего три. С другой стороны, приобретений еще больше - новый ЦСКА даже не вписывается в лимит восьми иностранцев. То есть, кого-то из девятерых не заявят на внутренний чемпионат, и он будет выступать только в Евролиге.

Излишества? С жиру бесятся? Ну, это как посмотреть. Есть впечатление, что в начале селекционной кампании армейцы немного торопились. Видимо, их смущало обилие вакансий и была опаска - взять хоть кого-нибудь для начала, чтобы не оставлять все на последний момент. Это сейчас, когда комплектование завершено, бросается в глаза спорная покупка Дэррана Хильярда. А полтора месяца назад, когда они с Йоханнесом Фойтманном первыми переходили в ЦСКА, картина выглядела совсем иначе.

Да, в «Басконии» Хильярд играл третьего «номера», проблем с которыми у армейцев и так вроде нет. Но вполне возможно, что тренер Димитрис Итудис хочет попробовать американца в роли атакующего защитника - с уходом Хиггинса и Де Коло эта позиция явно проседает. Пойди угадай, что покажет в Москве Рон Бэйкер, вся профессиональная карьера которого состоит из трех лет скитаний по дальним половинам скамеек запасных НБА?

Вообще, армейская революция-2019 в основном касается именно низкорослых амплуа. Шутка ли: из прежних основных защитников в команде остался один Дэниэл Хэккетт, который, при всем к нему уважении, ценен прежде всего надежностью-командностью. И то же самое, кстати, относится к латышскому новичку Янису Стрелниексу, еще пять лет назад выступавшему за скромный киевский «Будивельник», но ближе к 30 сумевшему прибавить и отменно зарекомендовать себя в Евролиге. Как раз таких умных и хитрых дирижеров ЦСКА не хватало все последние годы, так что по идее приход Стрелниекса можно только приветствовать. Но тут возникает другой, не менее важный вопрос: а кто без Хиггинса, Де Коло и Родригеса обострять-забивать-то теперь будет?

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НА ЧТО СПОСОБНА «ЛЕТАЮЩАЯ ТУМБОЧКА»?

Как видите, от чемпионсого состава майского образца осталась фактически половина. Не «по головам» - по сути, по весу в командных действиях. А если сфокусироваться на таких составляющих, как результативность, голевые пасы и дальние броски, то там доля ушедших уже ближе не к 1/2 - к двум третям. И было совершенно неясно, как ЦСКА собирается эту категорически ключевую проблему решать. До 12 августа, когда было объявлено о подписании контракта с Майком Джеймсом.

Всего год назад этого парня мало кто воспринимал всерьез. Да, резкий, шустрый, с громадным прыжком (при росте 185 см колотит сверху «как из пушки») и хорошим трехочковым, но уж больно шальной. Бросун-лотерея. В хороший день может нашвырять полную кошелку, зато в плохой - похоронит собственную команду запросто. В «Панатинаикосе», где Джеймс играл до прошлого сезона, ему предпочитали мяч надолго не давать - особенно при наличии рядом такого супердирижера, как Калатес.

Однако с осени с «летающе-пуляющей тумбочкой» по имени Майк Джеймс приключилась крайне любопытная метаморфоза. В Милане ему дали, наконец, мяч-карт-бланш, и он принялся не только забивать, но и пасовать, да как! Резко, остро, непредсказуемо, в любом направлении. По итогам Евролигианял второе место в списке лучших ассистентов (6,4 за игру), первое – среди снайперов (19,8) и считался одним из главных претендентов на титул MVP! Если же говорить о «степени лидерства», то в этом смысле у Джеймса в Европе-2018/19 был, пожалуй, лишь один конкурент – Алексей Швед. Что, как вы понимаете, немало.

При таком составе, как сейчас у армейцев,Джеймс и в Москве практически обречен на роль лидера атак. Наряду с Уиллом Клайберном, если брать команду в целом, и в единственном числе - среди игроков задней линии. Здесь даже есть ощутимый риск, что от американского новичка будет зависеть слишком многое, и такую ношу он может просто не потянуть. Все-таки ЦСКА - это вам не гламурненький «Милан». Он не за места в плей-офф, а за титулы борется.

Хотя с другой стороны, кому еще недавно вообще могло прийти в голову подобное: Майк Джеймс - звезда ЦСКА. Так что посмотрим, какой у него потолок. Может, он и сам этого толком не знает?..

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