Наш потолок на этом ЧМ - четвертьфинал. Лишь бы не пролететь мимо Токио-2020

Конечно, если команда Сергея Базаревича вдруг сумеет нас удивить в отсутствие Шведа, Мозгова, Кулагина-старшего и прочих травмированных, мы будем только «за». Но давайте все-таки отдадим себе отчет: даже при столь удачной сетке - Аргентина, Нигерия и Корея на первом этапе, а затем Китай вместе с Польшей, Венесуэлой или Кот д’Ивуаром из скрестной группы на втором – дальше четвертьфинала этой сборной не пробиться. Таков ее потолок. И пусть пятое итоговое место на чемпионате мира греет душу потеплее, чем «мохнадцатое», с точки зрения сухой турнирной логики внятной разницы между ними - ноль. А единственное, чего сборной России никак нельзя проигрывать на ЧМ-2019, это место в олимпийском квалификационном турнире будущего года.

Если кому охота истово верить, что наши станут в Китае одной из двух лучших европейских команд (это при Испании, Франции, Сербии, Греции, Литве…) и отберутся в Токио-2020 напрямую, - что ж, флаг в руки. Но, как известно, на аллаха надейся - а верблюда привязывай. Нужно разобраться: где проходит та грань, за которой Россия рискует уже сейчас окончательно пролететь мимо Олимпиады. Так что смотрим в регламент.

Система отбора на Олимпиаду-2020

В мужском баскетбольном турнире Игр в Токио примут участие 12 команд:

Япония (страна-организатор),

лучшие сборные с каждого из континентов по итогам ЧМ-2019 – 7 команд (по 2 от Европы и Америки, по 1 от Африки, Азии и Океании),

победители межконтинентальных квалификационных турниров (июнь 2020 года) – 4 команды.

В межконтинентальной квалификации примут участие 24 команды: 16 лучших по итогам ЧМ-2019 из тех, что не отберутся в Токио напрямую, и еще 8 сборных по рейтингу ФИБА (по 2 лучших из числа остальных от Европы, Америки, Африки и Азии вместе с Океанией). Квалификация будет состоять из четырех отдельных мини-турниров по 6 команд. Каждый турнир пройдет на площадке одного из его участников. Только первое место в каждом квалификационном турнире выводит на Олимпиаду.

ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ МАТЧ - НЕ С АРГЕНТИНОЙ, А ПЕРВЫЙ, С НИГЕРИЕЙ

Из 32-х участников ЧМ семь попадают на токийские Игры сразу, а еще 16 продолжат борьбу в июне 2020-го. Итого - 23 команды. Стало быть, выхода из стартовой группы в топ-16 чемпионата для решения нашей задачи-минимум более, чем достаточно. То есть, двух побед - скажем, над записными аутсайдерами из Кореи и… видимо, над Нигерией, так? Пусть до эпидемии травм мы считали ключевой последнюю игру в квартете против Аргентины, теперь, едва получив от нее товарищеские «-21» в понедельник, самое время охолонуть и переключиться на стартовую игру - с африканцами.

А если и им проиграем? Что ж, тогда придется всерьез, как бы грустно это ни звучало, отнестись к матчам за 17 - 32-е места - с двумя худшими сборными из уже упоминавшейся скрестной группы. Первое место в этом утешительном квартете точно выводит в олимпийскую квалификацию, второе - скорее всего, третье - вряд ли. То есть, надо не проигрывать соперникам калибра Кореи и Венесуэлы, с которой на недавнем турнире в Италии наши разобрались без проблем. Уже в нынешнем - то ли полуторном, то ли втором - составе.

И последний вопрос: стоит ли овчинка выделки? Может, мы просто откладываем на год безнадежную задачу, и реальных шансов на Токио у россиян все равно нет?

Неправда, есть. Уже сейчас легко предсказать, что половина из 24 участников квалификации будет из Европы. На ЧМ-2019 Старый Свет представлен 12-ю командами. Две попадут на Олимпиаду сразу, но две другие будут добавлены в квалификацию по рейтингу ФИБА (см. выше). Нашим этот рейтинг дополнительных шансов не сулит. Мы там сейчас десятые на континенте, позади не отобравшихся в Китай Словении с Хорватией.

Кроме того, в квалификации должно быть три-четыре крепких сборных из-за океана - вроде Бразилии, Пуэрто-Рико или той же Аргентины. То есть, в каждом из четырех мини-турниров по шесть команд - три из Европы, одна американская и парочка аутсайдеров все равно откуда. Согласитесь, выиграть такую шестерку России вполне по силам. Не без проблем – и все равно. Особенно если не получить в свой турнир какого-нибудь гранда а-ля Сербия (их там на всю квалификацию будет один-два, не больше) и вдобавок добиться проведения одного из турниров у себя.

Ну и, конечно, состав через год нормальный собрать. С Шведом, Мозговым и так далее.

КАК СБОРНАЯ РОССИИ ВЫСТУПАЛА В КВАЛИФИКАЦИИ ПРОШЛЫХ ОЛИМПИАД

Рио-2016: не прошли на Игры

На старте чемпионата Европы-2015 россияне потерпели четыре поражения подряд – от Израиля, Польши, Финляндии и Франции, не вышли из группы и не попали даже в олимпийскую квалификацию.

Лондон-2012: прошли, 3-е место

Бронзы ЧЕ-2011 в Литве не хватило, чтобы отобраться на Игры напрямую – для этого надо было выйти в финал. На следующий год в едином квалификационном турнире с участием 12 сборных (его принимала Венесуэла) наши показали стопроцентный результат: четыре победы из четырех - над Кореей, Доминиканской республикой, Анголой и Нигерией. После чего прекрасно выступили и в Лондоне, принеся российскому мужскому баскетболу первую и пока единственную олимпийскую медаль.

Пекин-2008: прошли, 9-е место

Последний случай, когда сборной удалось попасть на Игры без каких-либо дополнительных отборочных соревнований: сенсационное золото ЧЕ-2007 принесло нашим и путевку в Пекин. Правда, там из пяти матчей они выиграли лишь один, у Ирана, и остались за бортом плей-офф. Это был самый неудачный турнир сборной за 6 лет при Дэвиде Блатте.

Афины-2004: не прошли

В первые годы ХХI века олимпийская квалификация еще проводилась по старинке, в рамках континентальных чемпионатов. Причем распределение квот между ними в этот раз получилось странным. С ЧЕ на Олимпиаду попадали три сборных, а с первенства Океании две, хотя оно из двух команд - Австралии с Новой Зеландией – целиком и состояло. В те времена квоты распределялись по итогам ЧМ, а там новозеландцы в 2002-м умудрились дойти аж до полуфинала. Россияне же чемпионат Европы-2003 в Швеции начали неплохо. В группе обыграли сербов, в 1/8 – хорватов, но в решающем, четвертьфинальном матче уступили французам. Итоговый результат – 8-е место.

Сидней-2000: прошли, 8-е место

Здесь квоты были нормальными: на Олимпиаду попала и шестая команда по итогам ЧЕ-1999. Причем ей стала как раз сборная России, выступление которой было признано провальным и привело к отставке тренера Сергея Белова. В 1/4 наши потерпели неожиданно крупное поражение от будущих чемпионов - итальянцев. Затем они без проблем обыграли в утешительном полуфинале за 5 – 8-е места немцев с юным Новицки и отобрались в Сидней. А там, уже под руководством Станислава Еремина, одержали три победы в группе (в том числе над Испанией), однако в плей-офф сразу угодили под еще непобедимую тогда американскую Dream Team с Кевином Гарнеттом и Джэйсоном Киддом.

Атланта-1996: не прошли

Россияне были действующими вице-чемпионами мира и в том, что они отберутся на Игры, не сомневался никто. Однако на ЧЕ-1995 в Греции случилось ЧП: наши не просчитали турнирные расклады, не стали бороться за разницу в конце неудачного матча с испанцами и проиграли 16 очков – ровно столько, чтобы по соотношению личных встреч опуститься на третье место в группе и попасть в 1/4 на литовцев. В случае поражения от Испании со счетом «-15», этого бы не произошло, а так Сабонис с Марчюленисом оставили Россию без Олимпиады, куда попадали только полуфиналисты.