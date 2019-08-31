«+11», потом «-8» – и все-таки победа. Россия обыграла Нигерию на старте ЧМ-2019

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Многие эксперты перед игрой предрекали нашей команде поражение, но в него не шибко верилось - и в какой-то момент до меня дошло почему. Дело в том, что за 27 лет своего существования мужская сборная России по баскетболу никогда не проигрывала в официальных матчах африканцам.

Правда, эти встречи были довольно редкими, и нашим чаще попадалась Ангола, где нет такого обилия бывших и действующих игроков НБА. С Нигерией же россияне до сегодняшнего дня пересекались лишь однажды, в олимпийской квалификации. 7 июля 2012 года в столице Венесуэлы Каракасе эти две команды разыгрывали путевку в Лондон, и итоговый результат получился почти таким же, как сейчас – 85:77. Хотя та победа далась россиянам намного легче и состав у них был заметно сильней. С нынешним президентом РФБ Андреем Кириленко не на трибуне, а на площадке, и с отсутствующим на ЧМ-2019 Алексеем Шведом, который тогда набросал нигерийцам 22 очка.

СУПЕРНАЧАЛО ОТ КУЛАГИНА

Первые минуты сегодняшней игры правильность моих предчувствий вроде бы подтвердили. Позицию плеймейкера в стартовой пятерке Сергей Базаревич отдал Михаилу Кулагину, и защитник ЦСКА сразу начал оправдывать это доверие. За шесть с половиной минут Кулагин забросил три 3-очковых – 18:7 в пользу сборной России. Наши переигрывали соперника по всем статьям, казалось, стоит еще чуть поднажать, и дело закончится разгромом…

К сожалению, не вышло. Во второй четверти нигерийцы постепенно проснулись, стали защищаться гораздо агрессивнее и кадровые проблемы россиян тут же вылезли наружу. В отсутствие сильных разыгрывающих (Кулагин-младший – все-таки больше снайпер, чем дирижер, а дебютант Григорий Мотовилов, похоже, просто перегорел) наши делают ставку на обратные скидки на дугу от форвардов и центровых, но подобные комбинации занимали много времени - сначала отдать на «усы», потом опять назад - и на бросок его оставалось в обрез. К тому же атлетичные соперники были постоянно нацелены на выбивание мяча из рук, и нередко им это удавалось.

На другой половине площадки защита тоже доминировала над нападением. Сборная России использовала двойную опеку, переключения с «персоналки» на «зону», и африканцы, которые традиционно не блещут организацией позиционных атак, допускали немало ошибок. В итоге команды совместными усилиями совершили 39 потерь (18 из них - наши) и сделали 21 (12) перехват. Нигерия больше уповала на индивидуальные проходы и быстрые контратаки, мы - на розыгрыш и трехочковые, но результат на выходе получался примерно одинаковым. Уже в середине второго периода разница в счете сократилась до символических двух очков.

Выйти вперед нигерийцам удалось не сразу, в начале четвертой четверти. Зато уж там они разбушевались всерьез. Благодаря не Аль-Фаруку Амину с его девятью сезонами в НБА и не Экпе Удо (ноль очков при единственном промахе из-под самого щита), которого мы знаем по «Фенербахче», а Джошу Окоги. Кроме привычных проходов этот молодой защитник «Миннесоты» сегодня нащупал удачу и в дальних бросках, которые вообще-то к его козырям не относятся. За 5.44 до финального свистка положение сборной России стало угрожающим – 63:71.

Пять очков подряд Андрея Воронцевича пришлись очень кстати. Как и дальнейший тайм-аут нигерийского тренера, сразу после которого его команда… потеряла мяч под своим кольцом, за что и была наказана Виталием Фридзоном – 70:71. Африканцы задергались и опять стали типичными африканцами, как в начале матча. Сплошной «стритбол один на один» без следа тактической мысли.

ИЗ ГРУППЫ ТЕПЕРЬ ВЫЙДЕМ ТОЧНО

Нашим каждое попадание тоже давалось с трудом, однако разница в опыте и слаженности все-таки сказалась. За 2.12 до конца Андрей Зубков красивым проходом вновь вывел россиян вперед – 73:71. А решающим, пожалуй, стал эпизод за 13 секунд до сирены, когда сын тренера африканцев Джордан (!) Нвора смазал безнадежный «фонарь», а другой блатной «любимчик всея Нигерии» Ике Диогу (у их 35-летнего капитана полно прежних заслуг, но сейчас он не баскетболист, а толстяк) толкнул в спину на подборе Воронцевича. Два штрафных – 79:75. Еще был умышленный фол Окоги, борцовским приемом завалившего на паркет Сергея Карасева - еще до того, как россияне ввели мяч в игру.

В общем, понервничать заставили, но не дрогнули и своего не упустили. Победа над Нигерией, считайте, гарантировала России выход из группы и попадание в олимпийскую квалификацию, где наши – если будут в нормальном составе – обязательно поборются на путевку в Токио-2020.

Почему «гарантировала»? Потому что послезавтра команда Базаревича обязательно одержит вторую победу. Над корейцами, которым, если называть вещи своими именами, просто нечего делать на чемпионате мира по баскетболу.

Чемпионат мира. 1-й этап. 1-й тур

Группа В

Россия – Нигерия – 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)

Россия: М.Кулагин 16 (трехочковые 4/9), Фридзон (11+4 перехвата), Курбанов (9), Воронцевич (14), Ивлев (2), Карасев (8), Зубков (12), Мотовилов (0), Антонов (7), Бабурин (3),Валиев (0), Сопин (0).

Нигерия: Окоги (18), Ироегбу (12), Намди (11), Амину (10), Мету (10), Д.Нвора (10).

Матч Аргентина – Корея начинается сегодня в 15.30 по московскому времени. 2-й тур, 2 сентября: Корея – Россия (15.30), Нигерия – Аргентина.

Группа А

Польша – Венесуэла – 80:69 (22:24, 22:12, 16:15, 20:18)

Польша: Соколовски (16), Понитка (15), Вачински (13), Цель (12), Грицанюк (10+10 подборов).

Венесуэла: Чурио (15), Колменарес (14), Льюис (12), Руис (5+10 подборов), Гильен (5+8 передач).

Группа С

Иран – Пуэрто-Рико – 81:83 (30:16, 19:15, 16:20, 16:32)

Иран: Хаддади (22+16 подборов), Якчалидехкорди (22, трехочковые 3/9), Кахбахрами (14).

Пуэрто-Рико: Д.Уэртас (32, трехочковые 5/7), Браун (10).

Группа D

Ангола – Сербия – 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27)

Ангола: Мораиш (15), Пауло (10).

Сербия: Бог.Богданович (24, трехочковые 5/7), Йокич (14+6 передач), Милутинов (14), Марьянович (12+10 подборов), Йович (5+9 передач).