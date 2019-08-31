Корея – слабая, Аргентина – не та. Почему бы России не выиграть эту группу? - Советский спорт
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31 августа 2019 18:11БаскетболТигай Лев

Корея – слабая, Аргентина – не та. Почему бы России не выиграть эту группу?

На чемпионате мира в Китае завершился первый игровой день. В нашей группе вслед за победой россиян над Нигерией Аргентина ожидаемо разгромила Корею.

Разыгрывающий Факундо Кампаццо, недавно продливший контракт с мадридским «Реалом» до 2024 (!) года и получивший травму в понедельничном контрольном матче против сборной России, начал матч с корейцами на скамейке запасных и покинул ее только на 6-й минуте, при счете 9:8 в пользу Аргентины. А еще минуту спустя азиатская команда даже вышла вперед. Однако ее лидерство было недолгим. Кампаццо – истинный №1 в этой аргентинской сборной, и уже к первому перерыву ему с партнерами удалось вполне отчетливо указать сопернику его место.

А вот легендарно-39-летний Луис Скола, при всем к нему уважении, смотрелся, мягко говоря, не очень. Три попадания из четырех с дальней дистанции, но лишь одно из десяти - с дистанции коронной, из трехсекундной зоны. Так что пусть аргентинцы и нахлобучили нам в начале недели 21 очко, но, судя по сегодняшней игре, в их скором противостоянии со сборной России пока ничего не ясно.

Корейцы? Ну, это, конечно, детский сад - даже с учетом натурализованного американского центрового Рикардо Рэтлиффа. Не представляю, какой ворох глупостей-ошибок должны учудить в понедельник наши, чтобы проиграть этой команде. В отличие от большинства азиатских сборных они даже трехочковый не могут толком забить. Сегодня вот попали 8 из 23-х, меньше 35 процентов. При том, что Рэтлиффу до высокорослых коллег по амплуа из «только что нашей» Нигерии, мягко говоря, далеко. В нем 203 сантиметра, и он отнюдь не Кайл Хайнс. Хотя парень крепкий. Просто он там один.

В скрестной группе А, с командами из которой мы (теперь не надеюсь, а уверен!) должны играть на втором этапе, оба матча получились непростыми. Как полякам пришлось догонять-обгонять Венесуэлу, так и Китаю – Кот д‘Ивуар. Хотя и те, и другие обогнали с запасом. В другой половине турнирной сетки сборная Пуэрто-Рико на последних секундах вырвала победу у иранцев, сотворив самый захватывающий сюжет дня. В воскресенье в борьбу вступают американская Dream Team, а также Греция с Адетокунбо и Франция с Батюмом-Гобером.

Чемпионат пошел.

Чемпионат мира. 1-й этап. 1-й тур

Группа В

Аргентина – Корея – 95:69 (22:11, 21:17, 28:16, 24:25)
Аргентина: Лапровиттола (17, трехочковые 5/11), Скола (15), Дек (12), Кампаццо (11+6 передач), Вильдоса (10).
Корея: Рэтлифф (31+15 подборов), Ли Чжун Хьюн (15+7 передач).

Россия – Нигерия – 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)
Россия: М.Кулагин 16 (трехочковые 4/9), Фридзон (11+4 перехвата), Курбанов (9), Воронцевич (14), Ивлев (2) - стартовая пятерка, Карасев (8), Зубков (12), Мотовилов (0), Антонов (7), Бабурин (3),Валиев (0), Сопин (0).
Нигерия: Окоги (18), Ироегбу (12), Намди (11), Амину (10), Мету (10), Д.Нвора (10).

2-й тур, 2 сентября: Корея – Россия (начало – в 15.30 по московскому времени), Нигерия – Аргентина.

Группа А

Польша – Венесуэла – 80:69 (22:24, 22:12, 16:15, 20:18)
Польша: Соколовски (16), Понитка (15), Вачински (13), Цель (12), Грицанюк (10+10 подборов).
Венесуэла: Чурио (15), Колменарес (14), Льюис (12), Руис (5+10 подборов), Гильен (5+8 передач).

Китай – Кот д’Ивуар – 70:55 (14:16, 15:13, 22:12, 19:14)
Китай: Йи Цзяньлянь (19), Гуо Айлунь (17+9 передач), Чжу Ки (12), Чжай Сюочуань (10).
Кот д’Ивуар: Эди (10).

Группа С

Испания – Тунис – 101:62 (16:17, 26:22, 30:8, 29:15)
Испания: Рубио (17+9 передач), Юль (16, трехочковые 4/6), Х.Эрнангомес (13), Рибас (12, трехочковые 4/5), Клавер (12), М.Газоль (10).
Тунис: Мейри (15), Хадидан (12).

Иран – Пуэрто-Рико – 81:83 (30:16, 19:15, 16:20, 16:32)
Иран: Хаддади (22+16 подборов), Якчалидехкорди (22, трехочковые 3/9), Кахбахрами (14).

Пуэрто-Рико: Д.Уэртас (32, трехочковые 5/7), Браун (10).

Группа D

Филиппины – Италия – 62:108 (8:37, 16:25, 15:23, 23:23)
Филиппины: Блатч (15+10 подборов), Перес (13).
Италия: Датоме (17), Делла Валле (17), Галлинари (16, трехочковые 4/5).

Ангола – Сербия – 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27)
Ангола: Мораиш (15), Пауло (10).
Сербия: Бог.Богданович (24, трехочковые 5/7), Йокич (14+6 передач), Милутинов (14), Марьянович (12+10 подборов), Йович (5+9 передач).

Завтра играют: группа Е - Чехия – США, Турция – Япония, группа F - Греция – Черногория, Новая Зеландия – Бразилия, группа G - Франция – Германия, Доминиканская республика – Иордания, группа Н - Канада – Австралия, Сенегал – Литва.

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