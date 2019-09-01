Американцы обыграли чехов с той же разницей, что и мы. Обзор второго дня ЧМ-2019

3 декабря прошлого года в Химках сборная России привезла чехам в отборочном матче этого ЧМ ровно «двадцатник» - 81:61. И там после равной первой четверти все тоже решилось во второй, которую наши выиграли даже поуверенней: «+16» к большому перерыву против «+14» у нынешне-американских звезд НБА под руководством самого Грега Поповича. Хотя по итогам всей игры у DreamTeamвышло все-таки побольше, плюс двадцать одно. В отсутствие главной чешской звезды Яна Веселы, не приехавшего на этот ЧМ.

Залогом успеха сборной США стала защита, вынудившая соперника совершить 15 потерь. В нападении же американцы вновь смотрелись достаточно убого. Не такими шальными, как обыгранная нашими накануне Нигерия, но и отнюдь не комбинационными. Очень много там игры «один на один», по мне так даже слишком. Хотя кто я такой, чтобы противопоставлять свое мнение мнению Поповича?

В любом случае посмотрим, как американцы во вторник сумеют справится с куда более солидной турецкой командой. Последняя сегодня от души «нахлобучила» японцев в стартовом периоде, а потом - уснула. Добивать соперника туркам было явно лень.

А вот французам со сборной Германии неожиданно пришлось мучиться почти до самого конца. Немецкий новичок ЦСКА ЙоханнесФойтманн пять раз попал издали, изрядно озадачив команду теперь уже экс-армейца Нандо Де Коло, который, напротив, ни разу не забил с игры и ограничился скромными тремя очками. У знаменитого энбэашника Николя Батюма- вообще два. Хотя по ходу французы имели перевес за двадцать.

Греческий MVP НБА-2018/19 ЯннисАдетокунбо быстро навалил черногорцам «десятку» - и тоже затих. Рано еще выкладываться, это все понимают. Хотя в понедельник начнется второй тур, и там местами уже пойдет серьезная драка. Например, в матче нашей группы Нигерия - Аргентина или в скрестном квартете, где встречаютсяПольша и Китай.

Ну, а сборной России предстоит заведомо проходная встреча с корейцами. Пока не ясно, гарантирует ли нам победа путевку во второй этап (как и в олимпийскую квалификацию-2020) или все-таки не гарантирует. Это зависит от нигерийцев с аргентинцами, которые, слава богу, играют раньше. К половине четвертого, когда начнется наш матч, мы все уже будем знать. Победит Аргентина - значит, мы с ней точно первые и вторые, вдвоем идем дальше. Нет - возможны варианты с «закруткой» из трех сборных на финише первого этапа.

Чемпионат мира. 1-й этап. 1-й тур

Группа Е

Чехия – США – 67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22)

Чехия: Саторански (17), Богачик (13), Хрубан (13).

США: Митчелл (16), Барнс (14), Уокер (13), Тэйтум (10).

Турция – Япония – 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18)

Турция: Ильясова (19+10 подборов, трехочковые 5/9), Махмутоглу (17), Осман (12), Коркмаз (10).

Япония: Начимура (15), Фазекаш (15), Ватанабе (11), Танака (11).

Группа F

Греция – Черногория – 85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22)

Греция: Принтезис (16), Папаяннис (15), Бурусис (12), Я.Адетокунбо (10), Н.Калатес (5+7 передач).

Черногория: Вучевич (12), Попович (11).

Новая Зеландия – Бразилия – 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24)

Новая Зеландия: Уэбстер (19, трехочковые 5/12), Фоту (17), И (16), Ло (11).

Бразилия: Барбоза (22), Гарсия (14), Соуза (12), Фелисиу (7+13 подборов).

Группа G

Франция – Германия – 78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24)

Франция: Фурнье (26+10 подборов), М’Байе (21, трехочковые 4/6), Гобер (9+9 подборов+5 блок-шотов),

Германия: Фойтманн (25, трехочковые 5/7), Шредер (23+8 передач).

Доминиканская республика – Иордания – 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23)

Доминиканская р-ка: Лиз (15), Варгас (12), Робертс (11), Рамон (10), Солано (9+7 передач).

Иордания: Аль-Дваири (34+10 подборов), Такер (24).

Группа Н

Канада – Австралия – 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)

Канада: Берч (18), Джозеф (16), Пангос (14+8 передач).

Австралия: Деллаведова (24, трехочковые 6/10), Гулдинг (16), Миллз (15), Инглз (13+9 передач), Богут (12), Бэйнс (10).

Сенегал – Литва – 47:101 (10:27, 11:21, 12:29, 14:24)

Сенегал: Ндур (8+4 перехвата), Туре (8), Файе (8).

Литва: Валанчюнас (13+11 подборов), Калниетис (13+8 передач), Д.Сабонис (13), Григонис (12), Кузьминскас (11), Лекавичюс (10).

Завтра играют:группа В - Корея – Россия (15.30 по московскому времени), Нигерия – Аргентина, группа А - Венесуэла – Кот д’Ивуар, Китай – Польша, группа С - Пуэрто-Рико – Испания, Тунис – Иран, группа D - Италия – Ангола, Сербия – Филиппины.