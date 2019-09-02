Корейская груша для битья. Представляем соперника сборной России на ЧМ-2019

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Два дня назад, перед стартовой игрой с нигерийцами, я констатировал, что мужская сборная России никогда не проигрывала на официальных турнирах африканским командам. Сегодня добавлю: азиатским она не проигрывала тоже.

Хотя тут есть принципиальная разница. Сборная Нигерии шансы побороться с нашими имела изначально, и была довольно близка к тому, чтобы их использовать. За счет обилия известных, опытных баскетболистов, в том числе - из НБА. Корейцы – дело другое. Они все играют в слабеньком чемпионате своей страны и никаких шансов у них нет. Просто другая лига. Перед таким соперником тренеры всегда говорят одно и то же: слабых на ЧМ теперь не стало, нам нельзя расслабляться, мяч круглый, паркет ровный, тру-ля-ля, бла-бла-бла.

Но я-то, слава богу, не тренер, правилами профессиональной псевдовежливости не стеснен, а потому тупо скажу, то есть, напишу: на чемпионате мира по баскетболу слабые команды - есть. Даже очень слабые. Причем после расширения турнира с 24 сборных до 32 таких команд стало слишком много. Сенегал, Иордания, Япония, Тунис, та же Корея. Почти в каждой группе имеется штатная «груша для битья», на которой не только фавориты, но и середняки могут спокойно отводить душу и экономить силы. Причем это знают все! Начиная с храбрящихся корейцев и заканчивая их многочисленными мучителями.

Показательны слова главного тренера сборной России Сергея Базаревича: «Только не спрашивайте меня об их именах». Уверяю, дело тут вовсе не в сложности корейских тройных фамилий - пойдите, найдите мне человека, сведущего в фигурном катании и при этом не знающего, кто такая Ю На Ким? Просто ихбаскетбольные ребята - никто и звать никак.

Хотя я честно изучил все разновидности хьюнов-кимов-чжунови честно постарался расположить их куски в правильном порядке. С которым, правда, не все поймешь: почему у той же Ю На мы привыкли ставить «Ким» в конец, а у всех их северных вождей, от «Ир Сена» до «Чен Ына» - наоборот, в начало?

Впрочем, бог с ними. Уже завтра днем мы с вами забудем все эти «особенности корейского произношения», и даже, перемешай я слога их имен, как в голову взбредет, этого толком никто бы не заметил. Даже включая натурализованного американца Рикардо Рэтлиффа, который в субботу с Аргентиной наковырял аж 31 очко и 15 подборов, но вместе с партнерами законные «-26» все равно получил и за пределы корейского чемпионата не совался аж с самого колледжа.

Сгодился бы Рэтлиффу нас? Где-нибудь на уровне «Енисея» - возможно, парень крепкий. Тем паче, что от Красноярска до Сеула географически не так уж далеко. А вот в российских и европейских топ-клубах этому центровому ростом 203 делать нечего, да и поздно - как-никак 30 стукнуло в феврале. Впрочем, жить ему в Корее наверняка поприятнее, чем было бы у нас. Страна-то продвинутая, богатая.

Про остальных могу сказать только то, что азиатским обычаям, характерным, например, для китайского баскетбола, корейцы соответствуют не вполне. Комбинациям следуют четко, а вот в кольцо попадают плохо. Ставку на четкий затяжной розыгрыш с последующими открытыми трехочковыми им делать бессмысленно – не влетит.

Тогда на что? А ни на что! Ну, или на бедолагу «в ответе за все» Рэтлиффа. Я ж объясняю: они приехали на ЧМ не выигрывать, а просто поиграть. И это относительное, если брать поправку на результат, удовольствие наши им непременно доставят, на что мы и посмотрим. Хотя я больше следил бы за другим матчем той же группы Нигерия – Аргентина. Там, в отличие от корейцев, актуальные для нас турнирные варианты действительно есть.

Основной состав сборной Кореи

Ким Сун Хьюн (Ли Да Сун) – Ли Чжун Хьюн (Парк Чан Хи) – Чой Чжун Йон (Чжен Хью Ген) – Ли Сеун Хьюн (Ким Чжон Кью) - Рэтлифф

Тренер: Ким Сан Шик

Результаты сборной Кореи на турнирах последних лет

Чемпионат Азии-2017 - 3-е место

Олимпиада-2016 – не участвовала

Чемпионат Азии-2015 – 6-е место

Чемпионат мира-2014 – 23-е место

На ЧМ-2019 сегодня играют: группа В - Корея – Россия (15.30 по московскому времени), Нигерия – Аргентина, группа А - Венесуэла – Кот д’Ивуар, Китай – Польша, группа С - Пуэрто-Рико – Испания, Тунис – Иран, группа D - Италия – Ангола, Сербия – Филиппины.