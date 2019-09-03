Американская Dream Team в овертайме чудом унесла ноги от сборной Турции

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Вторник на чемпионате мира вообще выдался богатым на захватывающие концовки. Взять хоть матч Германия – Доминиканская республика, по итогам которого немцы первыми из европейских сборных потеряли всякую надежду на выход во второй раунд. Или игра Бразилия – Греция, где команда Янниса Адетокунбо вела 17 очков, но вынуждена была капитулировать, причем MVP чемпионата НБА-2018/19 в последних розыгрышах не участвовал – он сидел на скамейке с пятью фолами.

И все же заключительный поединок в Шанхае затмил все прочие подробности дня. Это было нечто.

ПЕРВЫЙ ОВЕРТАЙМ В ИСТОРИИ DREAM TEAM

Если не ошибаюсь, заокеанской Dream Team, составленной из баскетболистов НБА, играть овертаймы в официальных матчах прежде не доводилось. Не должна она была играть его и теперь. И не из-за мощного начала с «+15» во второй четверти, а совсем наоборот. Турки, в составе которых хватает опытных мастеров, выступающих по обе стороны Атлантики, не дрогнули, пустились в погоню и в конце третьего периода впервые настигли соперника.

Правда, выйти вперед им удалось далеко не сразу, только за 12 секунд до конца четвертой четверти. Это Эрсан Ильясова кистью добавил мяч в кольцо после промаха партнера – 81:79. И дальний «выстрел» Криса Миддлтона в ответной атаке оказался неточным, но… Турки позволили защитнику Кембе Уокеру забрать подбор, и за одну десятую (!) до истечения основного времени Джеди Осман глупо сфолил на Джэйсоне Тэйтуме, исполнявшем трехочковый бросок. Эх-ма…

Первый штрафной Тэйтум попал. Второй – нет. В глазах американца отчетливо стояло выражение ужаса, однако заключительную, третью попытку он все-таки не испортил. Овертайм.

В котором Турция опять упустила победу, причем не однажды.

ЧЕТЫРЕ ШТРАФНЫХ ПОДРЯД – МИМО

За 3.20 до финальной сирены у турок было «+5». А за 0.09 после перехвата Догуша Балбая его обхватил сзади двумя руками Джо Харрис, что по правилам ФИБА, в отличие от правил НБА, означало умышленный фол. То есть, 92:91 в пользу Турции, которая получает право на два штрафных и последующее владение мячом! Разве за девять секунд такое проиграть можно?

Оказывается, да. Бедолага Балбай дрожащими руками из двух бросков не реализовал ни одного. А потом, когда американцы вновь нарушили правила, этот «дубль» повторил и Осман. Правда, тот второй мяч мазал явно умышленно, но эта хитрость не сработала тоже. Сборная США успела доставить мяч к чужому щиту, и за 2,1 секунды до конца Миддлтон двумя штрафными установил на табло окончательный результат. Отчаянный трехочковый Ильясовы с сиреной не достиг цели.

Уф-ф-ф-ф, ну и игра…

Что ж, мы получили реальное подтверждение тому, что эта сборная США, от которой перед чемпионатом отказались практически все суперзвезды, очень даже смертна. Она хорошо защищается, подбирает, но в атаке уповает на индивидуальные действия и дальнюю «пальбу». Против турок американцы выполнили аж 40 трехочковых. Точными из них оказались 14, что не провально, но и, что называется, не фонтан. При том, что Турция – крепкий, но отнюдь не самый опасный из потенциальных противников Dream Team на ЧМ-2019. Эта пытка для американцев только начинается.

За тур до конца первого этапа из 16 участников второго известны 12: Австралия, Аргентина, Бразилия, Доминиканская республика, Испания, Италия, Литва, Польша, Россия, США, Сербия и Франция. Еще четыре определятся в очных поединках между непосредственными претендентами: в среду – Китай – Венесуэла и Пуэрто-Рико – Тунис, в четверг – Турция – Чехия и Греция – Новая Зеландия. Остальная дюжина уже ни при чем, они все выбыли.

Чемпионат мира. 1-й этап. 2-й тур

Группа Е

США – Турция – 93:92 ОТ (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11)

США: Миддлтон (15), Уокер (14+7 передач), Тэйтум (11+11 подборов), Тернер (11), Харрис (11), Барнс (10)

Турция: Ильясова (23+14 подборов), Махмутоглу (18), Коркмаз (16), Осман (15), Уилбекин (12)

Япония – Чехия – 76:89 (18:18, 22:27, 15:19, 21:25)

Япония: Начимура (21), Ватанабе (15), Фазекаш (12+10 подборов), Хиеджима (10)

Чехия: Шилб (22, трехочковые 6/7), Богачик (22, трехочковые 4/10), Саторански (15+7 передач)

Положение: США – 2 победы-0 поражений, Турция, Чехия – 1-1, Япония – 0-2

Группа F

Бразилия – Греция – 79:78 (15:19, 15:21, 26:13, 23:25)

Бразилия: Варежао (22), Соуза (15), Барбоза (13), Гарсия (13), Кабокло (8+10 подборов)

Греция: Принтезис (20, трехочковые 4/5), Н. Калатес (16), Я. Адетокунбо (13), Слукас (9+11 передач)

Черногория – Новая Зеландия – 83:93 (26:31, 18:22, 21:13, 18:27)

Черногория: Иванович (18+7 передач), Вучевич (15), Дублевич (13+13 подборов+4 перехвата), П. Попович (13)

Новая Зеландия: К. Уэбстер (25+7 передач, трехочковые 6/8), Фоту (20), Т. Уэбстер (11), Или (10), Ло (10)

Положение: Бразилия – 2-0, Греция, Новая Зеландия – 1-1, Черногория 0-2

Группа G

Иордания – Франция – 64:103 (18:25, 15:25, 17:28, 14:25)

Иордания: Такер (20), Аббас (12)

Франция: Де Коло (19+8 передач), Гобер (16+13 подборов), Фурнье (13), Нтикилина (12), М’Байе (11)

Германия – Доминиканская республика – 68:70 (21:16, 18:21, 13:18, 16:15)

Германия: Шредер (20+7 передач), Тайс (12+5 перехватов), Ло (10)

Доминиканская р-ка: Лиз (17), Варгас (16), Робертс (10), Солано (8+11 передач)

Положение: Франция, Доминиканская р-ка – 2-0, Германия, Иордания – 0-2

Группа Н

Литва – Канада – 92:69 (24:14, 22:22, 24:18, 22:15)

Литва: Улановас (15), Валанчюнас (13), Калниетис (11), Лекавичюс (11), Д.Сабонис (10)

Канада: Уилтьер (24), Джозеф (15), Берч (12)

Австралия – Сенегал – 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18)

Австралия: Миллс (22), Инглс (17+10 подборов+9 передач+2 блок-шота, трехочковые 4/6), Бэйнс (12), Деллаведова (6+8 подборов+7 передач)

Сенегал: Д’Алмейда (14), Ндойе (13+10 подборов), Ндур (13), Файе (12)

Положение: Литва, Австралия – 2-0, Канада, Сенегал – 0-2

Завтра играют:

Группа В. Россия – Аргентина (15.30 мск), Корея – Нигерия

Группа А. Китай – Венесуэла, Кот д’Ивуар – Польша

Группа С. Испания – Иран, Пуэрто-Рико – Тунис

Группа D. Италия – Сербия, Ангола – Филиппины