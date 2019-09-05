Турция: «-25» от чехов после овертайма с США. Первый этап ЧМ-2019 завершен

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А чехи, наоборот, не сильно упиравшиеся в своем матче против американцев, незаметно подкрались к главному с турнирной точки зрения сопернику. Сразу захватили инициативу, вчистую выиграли подбор… В то время как разочарованно-несостоявшийся победитель сборной США Эрсан Ильясова из девяти бросков с игры не попал ни разу. Теперь Турция будет играть за 17 – 32-е места и еще не факт, что отберется в олимпийскую квалификацию будущего лета.

У американцев с Японией проблем не возникло. Греки, ведомые MVP последнего сезона НБА Яннисом Адетокунбо, слегка помучились с Новой Зеландией, но в итоге тоже взяли свое. А бесспорно лучший матч дня (а может и всего чемпионата) в Дунгуане выдали сборные Австралии и Литвы. Настоящее пиршество большого баскетбола!

Австралийцы с их необычным форвардом-разыгрывающим Джо Инглсом в первой половине вели до 15 очков. Однако после большого перерыва литовская погоня завершилась успехом, и все решилось только в концовке – опять в пользу Австралии. Эта команда не только заняла первое место в группе, но и стала вторым после хозяев-японцев участником олимпийского турнира Токио-2020. Австралийцы уже точно будут лучшей сборной на ЧМ-2019 от Океании, а значит путевка на Игры будущего года им гарантирована.

С другими континентами ситуация неясная. Африка с Азией не смогли вывести в топ-16 чемпионата ни одной сборной и теперь будут разбираться в утешительном турнире за места от 17-го и ниже. А для Европы с Америкой серьезные разборки, наоборот, только начинаются. Старый свет представлен на втором этапе ЧМ девятью странами, Новый – шестью. Плюс Австралия, куда ж без нее?

Что же касается потенциальных претендентов на медали, то на данный момент четверка потенциальных финалистов уже вырисовывается довольно четко: Сербия, Аргентина, Австралия и США.

Чемпионат мира. 1-й этап. 3-й тур

Группа Е

США – Япония – 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14)

США: Браун (20), Уокер (15+8 передач), Барнс (14), Харрис (10), Митчелл (10).

Япония: Баба (18).

Турция – Чехия – 76:91 (16:22, 19:21, 25:23, 16:25)

Турция: Осман (24), Коркмаз (16), Махмутоглу (14).

Чехия: Хрубан (18), Балвин (17+11 подборов), Ауда (16), Богачик (15), Саторански (11+7 передач+7 подборов).

Итоговое положение: США – 3-0, Чехия – 2-1, Турция – 1-2, Сенегал – 0-3

Группа F

Греция – Новая Зеландия – 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31)

Греция: Я.Адетокунбо (24+10 подборов+6 передач), Папапетру (16, трехочковые 4/6), Н.Калатес (14), Принтезис (13), Т.Адетокунбо (10).

Новая Зеландия: К.Уэбстер (31, трехочковые 7/12), Эберкромби (18), Т.Уэбстер (17), Фоту (15).

Бразилия – Черногория – 84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19)

Бразилия: М.Уэртас (16), Филисио (14), Соуза (13), Гарсия (11).

Черногория: Нидхэм (16+10 передач), Дублевич (10), П.Попович (10).

Итоговое положение: Бразилия – 3-0, Греция – 2-1, Новая Зеландия – 1-2, Черногория – 0-3

Группа G

Доминиканская республика – Франция – 56:90 (8:18, 13:25, 19:25, 16:22)

Доминиканская р-ка: Лиз (12).

Франция: Де Коло (15), Гобер (13), Лессорт (11), Фурнье (10).

Германия – Иордания – 96:62 (28:17, 20:19, 18:13, 30:13)

Германия: Клебер (18), Бартель (13), Ципсер (12), Шредер (10+11 передач).

Иордания: Аль-Дваири (17), Такер (14), Ибрагим (11).

Итоговое положение: Франция – 3-0, Доминиканская р-ка – 2-1, Германия – 1-2, Иордания – 0-3

Группа Н

Литва – Австралия – 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19)

Литва: Григонис (19), Лекавичюс (15), Д.Сабонис (12).

Австралия: Миллс (23), Бэйнс (21+13 подборов), Кей (11), Деллаведова (10), Инглс (2+8 передач).

Канада – Сенегал – 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14)

Канада: Джозеф (24), Пангос (13), Эджим (11), Берч (6+10 подборов+3 перехвата+3 блок-шота).

Сенегал: Файе (14), Самбе (10), Д’Алмейда (7+7 передач).

Итоговое положение: Австралия – 3-0, Литва – 2-1, Канада – 1-2, Сенегал – 0-3.

ВТОРОЙ ЭТАП

Группа I. Фошань. Аргентина, Польша – 3 победы-0 поражений, Венесуэла, Россия – 2-1

Группа J. Ухань. Сербия, Испания – 3-0, Италия, Пуэрто-Рико – 2-1

Группа К. Шеньчжень. США, Бразилия – 3-0, Греция, Чехия – 2-1

Группа L. Нанкин. Франция, Австралия – 3-0, Литва, Доминиканская р-ка – 2-1

В группах команды играют по два матча – с теми соперниками, с которыми они не встречались на первом этапе. По две лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф.

РАСПИСАНИЕ 2-го ЭТАПА И ПЛЕЙ-ОФФ

6 сентября, пятница

11.00 (мск). Польша – Россия

11.30. Сербия – Пуэрто-Рико

15.00. Аргентина - Венесуэла

15.30. Испания – Италия

7 сентября, суббота

11.00. Австралия – Доминиканская р-ка

11.30. Бразилия – Чехия

15.00. Франция – Литва

15.30. США – Греция

8 сентября, воскресенье

11.00. Венесуэла - Россия

11.30. Пуэрто-Рико – Италия

15.00. Польша - Аргентина

15.30. Испания – Сербия

9 сентября, понедельник

11.00. Литва – Доминиканская р-ка

11.30. Чехия – Греция

15.00. Австралия - Франция

15.30. США - Бразилия

1/4 финала

10 сентября, вторник

14.00. Дунгуань. I1 (1-е место в группе I) – J2

16.00. Шанхай. J1 – I2

11 сентября, среда

14.00. Дунгуань. К1 – L2

16.00. Шанхай. L1 – К2

1/2 финала

12 сентября, четверг

За 5 - 8 места

14.00. Дунгуань. I1/J2 (проигравший в четвертьфинале I1 - J2) - К1/L2

16.00. Шанхай. J1/I2 - L1/К2

13 сентября, пятница

За 1 – 4-е места

Пекин. I1/J2 (победитель четвертьфинала I1 - J2) - К1/L2

Пекин. J1/I2 - L1/К2

14 сентября, суббота

11.00. Пекин. Матч за 7-е место

15.00. Пекин. Матч за 5-е место

15 сентября, воскресенье

11.00. Пекин. Матч за 3-е место

15.00. Пекин. Финал

Время начала полуфиналов определится позднее.

За 17 – 32-е места

Группа М. Гуанчжоу. Нигерия, Китай – 1-2, Кот д’Ивуар, Корея – 0-3

Группа N. Пекин. Тунис, Ангола – 1-2, Иран, Филиппины – 0-3

Группа О. Дунгуань. Турция, Новая Зеландия – 1-2, Черногория, Япония – 0-3

Группа Р. Шанхай. Германия, Канада – 1-2, Иордания, Сенегал – 0-3

Игры пройдут по той же системе и в те же сроки, что и матчи в группах за 1 – 16-е места.