На суровую Понитку. Сборная Польши - следующий соперник России на ЧМ - Советский спорт
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05 сентября 2019 20:58БаскетболТигай Лев

На суровую Понитку. Сборная Польши - следующий соперник России на ЧМ

В пятницу и воскресенье наши сыграют в Фошане со сборными Польши и Венесуэлы соответственно. Для выхода в плей-офф нужны две победы. Обязательно!

Никаких скрытых математических вариантов здесь нет. Разве что поляки с аргентинцами в последней игре 8 сентября теоретически могут совместными усилиями отцепить Россию от четвертьфинала после двух выигранных ей матчей. Но для этого им придется укладываться в очень узкий коридор, которого в случае победы наших над Польшей с преимуществом больше 9 очков не останется вовсе. И даже если останется, я сильно сомневаюсь, что Аргентина захочет рисковать первым итоговым местом в группе. Ведь со второго она, скорее всего, угодит в 1/4 на страшных сербов, которые пока громят всех на этом ЧМ со средней разницей «+40», забивая прилично за сотню.

Так что о конспирологии можете забыть. Выиграем дважды - будем в восьмерке лучших команд мира, что перед чемпионатом считалось для ослабленной сборной пределом мечтаний. Потерпим хоть одно поражение – в понедельник отправимся домой со смешанными чувствами.

Почему смешанными? Да потому, что оба соперника по второму этапу россиянам вполне по силам. Там нет звезд калибра Кампаццо или Сколы, нет богатых традиций и даже бывших игроков НБА. Для них сам выход в топ-16 - куда более серьезный успех, нежели для России. Венесуэлы не было на ЧМ с 2006 года, поляков - вообще полвека с хвостиком.

Несмотря на предельно разную географическую принадлежность, у этих двух сборных немало общего. И те, и другие исповедуют коллективный баскетбол и по большей части выступают за клубы своих стран, включая «Зелену Гуру» из Единой лиги ВТБ. Отсюда - прекрасная сыгранность. Кроме того, обе команды любят активную защиту и хорошо бегут в контратаки. Что при отсутствии центровых выше 206 совершенно естественно.

У поляков, недосчитавшихся на этом чемпионате мощных «столбов» Карновски и Гортата, теперь заправляют игроки пониже: натурализованный американец Энтони Слотер, «стрелок» из «Уникахи» Адам Вачински и особенно легкий форвард Маттеуш Понитка, после сезона в Краснодаре только что перебравшийся в питерский «Зенит».

Я давно симпатизирую этому баскетболисту, еще недавно считавшемуся кандидатом в НБА. Увы, помешали проблемы с броском: стабильно попадать в кольцо с расстояния, измеряемого метрами, а не сантиметрами, Понитка так и не научился. Зато все остальное умеет блестяще. Очень шустрый, прыгучий, хорошо читает игру, постоянно нацелен на проходы и перехваты, а в быстром отрыве он вообще царь и бог. Если дали ему набрать скорость с мячом в руках (в том числе – в позиционной атаке), лучше уж сразу фолить, иначе жди беды.

За пять лет под руководством американского тренера Майка Тэйлора поляки так навострились использовать сильные качества Понитки, что регулярно находят его передачами почти под кольцом, когда тот делает рывок вдоль лицевой линии. Мяч пролетает в узкую щель между соперниками, и Понитка, которого еще секунду назад там и близко не было, на полном ходу принимает пас и мигом переправляет его в корзину. С этими комбинациями российской защите надо быть очень внимательной.

Еще Понитка любит обыгрывать один на один с «усов», словно центровой. Хотя проделать этот трюк против Никиты Курбанова ему будет крайне непросто. Ну, а насчет переломных бросков через руки - это уже к Слотеру. Других снайперов, хорошо атакующих издали прямо с дриблинга, в польской команде, пожалуй, нет. Хотя все грамотные, опытные, на себя одеяло никто не тянет.

Эта игра будет ключевой. Во-первых, Польша, все-таки посильней Венесуэлы, а во-вторых, если победим, то дальше уже останется не «две из двух», а «одна из одной». Совсем другая петрушка.

Основной состав сборной Польши

Слотер (Кошарек) – Вачински (Соколовски) – М.Понитка – Цель (Бальцеровски) – Хрицанюк (Кулиг)

Тренер: Майк Тэйлор

Результаты сборной Польши на турнирах последних лет:

Чемпионат Европы-2017 - 18-е место
Олимпиада-2016 - не участвовала
Чемпионат Европы-2015 - 11-е место
Чемпионат мира-2014 - не участвовала

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 2-й этап

Группа I. Фошань. Аргентина, Польша – 3 победы-0 поражений, Венесуэла, Россия – 2-1
Группа J. Ухань. Сербия, Испания – 3-0, Италия, Пуэрто-Рико – 2-1
Группа К. Шеньчжень. США, Бразилия – 3-0, Греция, Чехия – 2-1
Группа L. Нанкин. Франция, Австралия – 3-0, Литва, Доминиканская р-ка – 2-1

В группах команды играют по два матча – с теми соперниками, с которыми они не встречались на первом этапе. По две лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф.

РАСПИСАНИЕ 2-го ЭТАПА И ПЛЕЙ-ОФФ

6 сентября, пятница

11.00 (мск). Польша – Россия
11.30. Сербия – Пуэрто-Рико
15.00. Аргентина - Венесуэла
15.30. Испания – Италия

7 сентября, суббота

11.00. Австралия – Доминиканская р-ка
11.30. Бразилия – Чехия
15.00. Франция – Литва
15.30. США – Греция

8 сентября, воскресенье

11.00. Венесуэла - Россия
11.30. Пуэрто-Рико – Италия
15.00. Польша - Аргентина
15.30. Испания – Сербия

9 сентября, понедельник

11.00. Литва – Доминиканская р-ка
11.30. Чехия – Греция
15.00. Австралия - Франция
15.30. США - Бразилия

1/4 финала

10 сентября, вторник

14.00. Дунгуань. I1 (1-е место в группе I) – J2
16.00. Шанхай. J1 – I2

11 сентября, среда

14.00. Дунгуань. К1 – L2
16.00. Шанхай. L1 – К2

1/2 финала

12 сентября, четверг

За 5 - 8 места

14.00. Дунгуань. I1/J2 (проигравший в четвертьфинале I1 - J2) - К1/L2
16.00. Шанхай. J1/I2 - L1/К2

13 сентября, пятница

За 1 – 4-е места

Пекин. I1/J2 (победитель четвертьфинала I1 - J2) - К1/L2
Пекин. J1/I2 - L1/К2

14 сентября, суббота

11.00. Пекин. Матч за 7-е место
15.00. Пекин. Матч за 5-е место

15 сентября, воскресенье

11.00. Пекин. Матч за 3-е место
15.00. Пекин. Финал

Время начала полуфиналов определится позднее.

За 17 – 32-е места

Группа М. Гуанчжоу. Нигерия, Китай – 1-2, Кот д’Ивуар, Корея – 0-3

Группа N. Пекин. Тунис, Ангола – 1-2, Иран, Филиппины – 0-3

Группа О. Дунгуань. Турция, Новая Зеландия – 1-2, Черногория, Япония – 0-3

Группа Р. Шанхай. Германия, Канада – 1-2, Иордания, Сенегал – 0-3

Игры пройдут по той же системе и в те же сроки, что и матчи в группах за 1 – 16-е места.

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