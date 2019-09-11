«Дыр Тим» медалей не положено. Сборная США проиграла французам в 1/4 ЧМ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 17:00БаскетболТигай Лев

«Дыр Тим» медалей не положено. Сборная США проиграла французам в 1/4 ЧМ

Этот матч в китайском Дунгуане завершился победой Франции со счетом 89:79. Американские звезды НБА потерпели первое поражение на крупных турнирах с 2006 года.

Никакой сенсации в этом нет. Так, слегка неожиданность, не более. Еще летом, когда от участия в этом чемпионате отказались штук 15 американских звезд, «Советский спорт» переименовал их команду из Dream Team в «Дыр Тим» и назвал главными кандидатами в будущие победители сборной США Сербию – и Францию.

Самое смешное, что французы сегодня тоже сыграли так себе. Это был матч двух не шибко слаженных команд, довольно часто напоминавший проходную встречу регулярного первенства НБА. Никакими внятными взаимодействиями там и не пахло. Сплошной стритбол, только не трое на трое, а пять на пять. В котором ни один из участников матча не сделал даже пяти голевых передач. Обе стороны в основном атаковали индивидуально.

Заводилы-снайперы Донован Митчелл и Эван Фурнье разошлись, считайте, вничью. Решающим же козырем в пользу Франции стал другой человек, который тоже забил немало, но выиграл этот четвертьфинал не на чужой половине, а на своей. Этого человека зовут Руди Гобер, и он – центровой. Лучший специалист НБА по защите двух последних сезонов.

Когда многие (и я тоже) говорят, что в современном баскетболе пятые «номера» уже не столь важны, то мы имеем в виду прежде всего атаку. В обороне же настоящий центр по-прежнему на вес золота – особенно если умеет и подвижно меняться при заслонах на дуге, и по старинке страховать-накрывать под корзиной. Таков Гобер. Против него у американцев не нашлось внятных возражений.

Хотя главным фактором я все-таки назвал бы их отстраненность, недонастрой. Они просто не понимают, что такое чемпионат мира. Потому и мазали штрафные на последних минутах, когда шанс на спасение еще был. Все это сборная США уже проходила в «нулевые», на проигранных ЧМ-2002, Олимпиаде-2004 и ЧМ-2006. Но видать с тех пор подзабыла, вновь уверовала в свою неуязвимость после серии побед.

Французы вели в счете практически весь матч. Впервые отметки «+10» они достигли еще в третьей четверти после дальнего попадания с фолом Николя Батюма. Хотя американцы быстро наладили погоню и вскоре уже у них было «+6». Просто потом пошла затяжная концовка, битва за важную победу. И только одна из двух команд понимала, насколько эта победа важна.

Нандо Де Коло, только что перешедший в «Фенербахче» после пяти лет в ЦСКА, сегодня особо не блистал. Это была не его игра, не из Европы. Хотя провел на паркете 25 минут и честно реализовал свои 9 штрафных из 10. Теперь бедолаг-американцев ждут утешительные матчи за места с пятого по восьмое, а французов – полуфинал с Аргентиной. Предсказывать исход которого я, как ни странно, категорически не возьмусь.

Дело в том, что из оставшихся команд – Франции, Аргентины, Испании и бьющихся на равных прямо сейчас Чехии с Австралией – этот чемпионат мира может выиграть кто угодно.

Чемпионат мира. 1/4 финала

США – Франция – 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)

США: Митчелл (29), Смарт (11), Уокер (10)
Франция: Фурнье (22, трехочковые 4/8), Гобер (21+16 подборов+3 блок-шота), Де Коло (18), Нтикилина (11)

В полуфиналах 13 сентября встречаются: Аргентина – Франция, Испания – победитель матча Австралия – Чехия (идет сейчас).

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