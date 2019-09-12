Четыре победы до Токио. Что ждет Россию в олимпийской квалификации?

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Первым делом – ознакомьтесь (ну, или освежите в памяти) с правилами и ходом отборочной кампании.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТБОРЕ НА МУЖСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ОЛИМПИАДЫ-2020

Уже известны 8 из 12 участников Игр в Токио

Страна-организатор – Япония

Еще 7 команд отобрались с чемпионата мира-2019, показав там лучшие результаты среди представителей своих континентов:

2 от Европы - Испания (1 - 4-е места на ЧМ), Франция (1-4),

2 от Америки - Аргентина (1-4), США (5-8),

1 от Океании - Австралия (1-4),

1 от Африки – Нигерия (17),

1 от Азии – Иран (23).

Четыре последних путевки будут разыграны в специальном квалификационном турнире в 2020 году.

Уже известны 16 из 24 участников олимпийской квалификации

Это 16 лучших команд на ЧМ-2019 из тех, что не отобрались в Токио напрямую (вне зависимости от континента):

Польша, Сербия, Чехия (5 – 8-е места на ЧМ), Литва (9), Италия (10), Греция (11), Россия (12), Бразилия (13), Венесуэла (14), Пуэрто-Рико (15), Доминиканская р-ка (16), Германия (18), Новая Зеландия (19), Тунис (20), Канада (21), Турция (22).

Как будут определяться 8 оставшихся участников квалификации

Лучшие команды разных континентов по рейтингу ФИБА из тех, что не отобрались на Олимпиаду или в квалификацию с ЧМ-2019:

2 от Европы – сейчас Словения (7-е место в мировом рейтинге), Хорватия (9),

2 от Америки – Мексика (14), Уругвай (34),

2 от Африки – Сенегал (37), Ангола (39),

2 от Азии и Океании (единый рейтинг) – Китай (30), Филиппины (31).

Где, когда и как пройдет квалификационный турнир

Олимпийская квалификация состоится в июне 2020 года и будет включать в себя четырех отдельных мини-турнира по шесть команд. Каждый турнир пройдет на площадке одной из участвующих в нем сборных. Победитель каждого турнира получит путевку на Олимпиаду.

ФИБА пока не делала официальных заявлений по формуле квалификации. Перед Играми-2016 в Рио, когда в каждом турнире тоже играли по шесть команд, система была такой: две группы по три сборных, по две выходят в плей-офф, затем – полуфиналы и финал. Жеребьевка квалификации тогда проходила в январе, и команды с одного континента специально «сеяли» в «корзинах» вместе, чтобы развести их по разным шестеркам.

Представительство континентов в олимпийской квалификации

11 команд от Европы – Сербия, Польша, Чехия, Литва, Италия, Греция, Россия, Германия, Турция, Словения (?), Хорватия (?),

7 от Америки – Бразилия, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская р-ка, Канада, Мексика (?), Уругвай (?),

3 от Африки – Тунис, Сенегал (?), Ангола (?),

2 от Азии – Китай (?), Филиппины (?),

1 от Океании - Новая Зеландия.

Вопросительные знаки в скобках означают, что после чемпионата мира рейтинг ФИБА будет обновлен и в восьмерке команд, проходящих в квалификацию по рейтингу, могут произойти изменения.

КРОМЕ СЕРБИИ И ЛИТВЫ БОЯТЬСЯ НЕКОГО

Итак, если турнирная схема квалификации останется той же, что четыре года назад (а это весьма вероятно), уже сейчас можно прикинуть: каких соперников получит сборная России, и насколько трудно ей будет попасть в Токио?

Самые опасные конкуренты – конечно, европейцы. Там нет ни одной заведомо слабой команды, а Сербия и Литва принадлежат к верхушке мировой элиты, пусть в полуфинале ЧМ-2019 ни тех, ни других нет. В этих сборных много игроков НБА, они блестяще укомплектованы и справиться с ними россиянам будет крайне непросто.

Из представителей других континентов можно выделить кое-какие американские команды – Бразилию, Пуэрто-Рико, Канаду. Хотя это уже вполне наша «весовая категория». Все остальные – рангом пониже, дымом пожиже.

Скорее всего, при «посеве» перед жеребьевкой европейцев максимально плотно упакуют в три «корзины» согласно их положению в рейтинге ФИБА. На данный момент Россия занимает там 10-е место и в сильнейшую из «корзин» Старого света не проходит, в отличие от тех же сербов с литовцами. Наш «этаж» – второй по счету, а на третьем располагаются немцы, поляки и чехи. Хотя последние благодаря успеху на чемпионате мира еще могут подняться вверх, опередив, к примеру, Турцию.

Нынешняя версия рейтинга была опубликована в конце февраля, когда закончились отборочные турниры ЧМ. И до того рейтинг тоже обновлялся после каждого «окна» для сборных. Так что следующая версия, по идее, должна родиться уже на следующей неделе, сразу по окончании турнира в Китае. И больше меняться до жеребьевки квалификации рейтинг не должен. В нем учитываются результаты только официальных турниров, а новый отборочный цикл (теперь – континентальных чемпионатов-2021) стартует 20 февраля 2020 года. Жеребьевка же, видимо, состоится в декабре или январе.

НУЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ СОСТАВ. И НЕМНОГО ВЕЗЕНИЯ

Впрочем, для России рейтинг не так уж важен. Его формула довольно сложна, но и без подробных подсчетов видно – в высшую европейскую «корзину» нам не подняться. Во-первых, отставание слишком велико, во-вторых, средненькое выступление на ЧМ вряд ли принесет много новых очков, и, в-третьих, из рейтинга, основанного на турнирах последних восьми лет, выпадет ЧЕ-2011, где наша сборная показала совсем другой результат, взяв бронзовые медали.

Таким образом, в соседи по квалификационной шестерке мы наверняка получим две европейских команды и пару потенциальных аутсайдеров неважно откуда. С последним, пятым соперником возможны варианты, однако выходить в квалификационный плей-офф (для этого надо просто не занять в группе последнее место) сборная России должна. А значит все будут решать два последних матча, на вылет. Только выиграв оба, попадаешь в Токио.

Резюмируем. Вывод первый: очень не хотелось бы пересечься с Сербией или Литвой. Вероятность тут – 50 на 50, ровно половина.

Второй момент: неплохо бы побороться за право принять свою четверть квалификации в России. Поддержка трибун лишней не бывает, да и готовиться к домашнему турниру проще. Хотя желающих заполучить этот бонус, думаю, наберется достаточно.

Ну и третье, самое важное: собрать оптимальный или близкий к таковому состав. Чтобы не молиться на новичков из первого дивизиона, как только что в Китае. Тогда опасаться соперников калибра Польши будет не нужно, и шанс поехать на Олимпиаду после четырехматчевого июньского блиц-крига станет вполне реальным.