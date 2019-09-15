Настоящая «Команда мечты». Испания выиграла чемпионат мира

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ПРОВЕРКА РОССИЕЙ

А мы ведь играли с обоими финалистами! Перед самым началом турнира. В китайском Нинбо, где сборная России проводила последний этап подготовки. Что интересно – обе встречи закончились почти с одинаковой разницей – 19 и 21 очко. Но если Аргентина нас разбила – 85:64, то Испании подопечные Базаревича сами устроили разгром – 74:55.

И кто бы мог сказать тогда, что эта самая Испания в итоге возьмет золото чемпионата мира!

Нет, мы привыкли считать, что эта команда – вторая из всех остальных, после американской. Когда в 2006 году, по соседству с Китаем – в Японии, Греция выбила «дрим-тим» в полуфинале (ну, настоящую «дрим-тим», а не эту пародию, которую мы увидели в Поднебесной – там были молодые Леброн Джеймс и Мело Энтони, Крис Пол и Дуэйн Уэйд), то именно испанцы, а отнюдь не эллины, в конечном счете выиграли золото. Были еще победы на Евробаскете (три штуки – 2009, 2011, 2015!), серебро двух Олимпийских игр подряд (в Пекине и Лондоне), много других значительных успехов… Но в последние годы в команде Испании наметился небольшой кризис. Прежние звезды постарели, и даже если не закончили карьеру (как, например, По Газоль), то все равно не всегда способны бороться на высшем уровне. Накануне ЧМ-2019 главную угрозу США представляли Австралия, Сербия, Франция. В какой-то мере – Греция. Но не Испания – точно (как, к слову, и не Аргентина). Так, по крайней мере, казалось – и болельщикам, и экспертам, и даже букмекерам.

Но сам турнир вышел богатым на сюрпризы. И снова показал, насколько разный баскетбол мы видим в НБА и на уровне сборных. Так, MVP сильнейшей лиги мира в Китае откровенно провалился – Яннис Адетокунбо не смог вывести Грецию даже в плей-офф. «Дрим-тим» (то есть, простите, скорее – «Дыр-Тим») отсеялась в четвертьфинале, не справившись с Францией (и конкретно – с Руди Гобером). Началась угадайка – кто же теперь основной фаворит? Сербы? Нет, они тоже выбыли, несмотря на все усилия Николы Йокича (еще одна суперзвезда НБА, который в Китае смотрелся бледной тенью себя самого) – проиграли Аргентине. Французы? Логично, если вспомнить, что именно они низвергли сборную США! Но нет – Гобера на два суперматча подряд не хватило, в полуфинале сдулся и Эван Фурнье, и Нандо Де Коло выглядел очень блекло, так что в итоге – поражение с крупным счетом (66:80 от той же Аргентины). Австралия? Перед чемпионатом мира они, во-первых, обыграли США – в товарищеской встрече. А во-вторых, по прогнозам букмекеров, шли на второй позиции в солидном списке фаворитов. Но даже тут прогнозы дали сбой. И супер-встреча против Испании – с валидольной концовкой и двумя овертаймами! – закончилась победой «Красной фурии» (95:88).

Так что какие могли быть прогнозы на решающий матч? Ни Испанию, ни Аргентину мы в нем увидеть не рассчитывали. И удивить могла любая сборная.

Как чемпионы мира 2006 года. Так и золотые призеры Афин. Причем с того состава, бравшего золото Олимпиады 15 лет назад, у аргентинцев до сих пор сохранился неувядающий Луис Скола. Который не просто приехал в Китай (он, кстати, здесь играет – в одном из местных клубов). А стал одним из лидеров своей команды!

ФИНАЛЬНЫЙ РАЗГРОМ

Увы, борьбы не получилось.

Испания вспомнила, чем сильна – командной раб отой, самоотдачей, высоким мастерством исполнителей. Рикки Рубио опять показал, что неспроста считался одним из лучших молодых плеймейкеров еще в свои 15 лет (сейчас он – суперопытный ветеран, при том, что ему – 28!). Марк Газоль, «проспавший» почти весь турнир, вспомнил, зачем сюда приехал, в концовке встречи с Австралией, и продолжил доминировать на площадке в финале. Серхио Льюль, Руди Фернандес тоже пока не постарели – ни телом, ни духом. А Уилли Эрнангомес всю злость, которую накопил за ряд неудач в НБА, сумел направить в правильное русло – кинжальных проходов и сочных «горшков» в обороне. Выдав рывок 7:0 в начале встречи, испанцы задали нужный темп. Потом сделали разницу двузначной – 12:2. И пусть Аргентина проснулась, ни Скола, ни Николас Лапровиттола, ни Факундо Кампаццо и Габриэль Дек не смогли перевернуть ход матча. Уступая в третьей четверти уже «минус 22», соперники испанцев сократили отставание до «минус 12». Но в концовке все же рассыпались. У них – серебро. У Испании – золото!

И вот короткие итоги турнира.

– Испания – все еще лучшая в мире. Ну, после США. Точнее – после нормальной сборной США. А не набора игроков, собранных по принципу «кому не лень было ехать в Китай».

– Газоль-младший сумел в один год выиграть чемпионат НБА и чемпионат мира. Достижение редкое! И единственное в своем роде для всех, у кого нет паспорта США.

– Аргентина – это сила! А Скола – просто монстр. Чтобы вы понимали – он старше Яо Мина, Андрея Кириленко, Тони Паркера и Дуэйна Уэйда. Но все эти легенды уже закончили карьеру. А Луис – вот, не просто продолжает играть, а умудряется доминировать на площадке!

– Сборная США осталась седьмой. И это – худший результат в ее истории. Безотносительно того, играли ли за эту команду студенты (как было раньше). Или же звезды НБА (как повелось с 1992-го).

– Россия… Ну, мы не вышли в плей-офф. Зато попали в олимпийскую квалификацию. В общем, тоже неплохо. А главное – мы разгромили будущих чемпионов как раз накануне турнира! Так что ребятам есть, чем похватать. Наверное…