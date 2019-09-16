Испанский чемпионат мира? Скорее всемирный чемпионат Испании

По своему опыту знаю: самыми интересными получаются те ЧМ, где сборная США или проваливается с треском, или, как в Афинах 1998-го, выступает «по старинке», без игроков НБА. Сплошные концовки, овертаймы и сенсации в подобных случаях гарантированы. Единственным полуисключением из этого правила можно назвать чемпионат 2006 года в Японии. Туда американцы привезли совершенно звездную компанию с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом, Кармело Энтони и играючи бомбили всех подряд, но в полуфинале вдруг получили по кумполу от греков, ведомых неподражаемым Теодоросом Папалукасом.

Самое забавное, что золото тогда досталось не Греции, а, как сейчас, Испании. Она вышла на финал без травмированного лидера Поу Газоля и одержала неожиданную победу даже крупнее, чем теперь в Китае, - «+23». Одним из героев матча стал 21-летний Марк Газоль, но звание MVP присудили старшему брату, который, бодро прыгая на костылях, праздновал наравне со всеми.

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ ГАЗОЛЯ И СКАРИОЛО

В воскресенье в Пекине Газоль-младший, на мой вкус, заслуживал этого титула больше, чем кто-либо другой, однако его прокатили опять – в пользу Рикки Рубио. Впрочем, Марку все равно грех жаловаться. В один год стать чемпионом и мира, и НБА (причем в обоих случаях – сенсационно), это редкая удача. Кстати, вместе с Газолем золотой дубль сделал итальянский тренер сборной Испании Серджо Скариоло, работающий ассистентом в «Торонто Рэпторс» и хорошо знакомый нам по «Химкам» конца «нулевых».

К подмосковному Скариоло 10-летней давности хватало претензий, но финал ЧМ-2019 он провел вполне на уровне. В частности, выпустил в стартовой пятерке форварда Пьера Ориолу, доставившего аргентинцам на первых минутах массу хлопот. Ну, а когда Испания отрывается в счете, она играет вдвое лучше, чем догоняя или в равной борьбе. Тем более, что у южноамериканцев заметно сдали Факундо Кампаццо и Луис Скола. Их просто не хватило на финал. А конкурировать с бандой Скариоло по глубине состава Аргентине нечем. Отсюда и 20 очков разницы.

Любопытно, что более испанским из двух испаноязычных финалистов была как раз сборная Аргентины. В ней нет действующих баскетболистов НБА, зато почти все основные игроки выступают на Пиренеях. На кое-кого из них стоит обратить внимание и селекционерам российских клубов. Чем, к примеру, Патрисио Гарино хуже своего экс-партнера по «Басконии» Дэррана Хилльярда, которого летом приобрел ЦСКА? А центровой Маркос Делия, после трех лет в «Мурсии» подписавший контракт в Мексике, - вообще редкая умница. Надо брать на карандаш.

НЕВЕЗУЧИЕ «АНТИПОДЫ»

Если же говорить об игровых стилях, то самой испанской командой турнира я назвал бы… Австралию. И именно она, на мой вкус, показала в Китае лучший коллективный баскетбол. Просто он под конец стал слишком коллективным: австралийцы, имевшие в основной пятерке фактически трех плеймейкеров (лучшим из них, между прочим, был форвард «Юты» Джо Инглс ростом 203 см, по манере сильно смахивающий на Деяна Бодирогу), ловили такой кайф от своей ураганной перепасовки, что то и дело забывали бросить по кольцу, даже находясь в ударной позиции. Вместо этого они закручивали комбинации снова и снова, пока время не начинало поджимать. Подобное «переигрывание» характерно как раз для испанского баскетбола.

Но не на этом ЧМ, где красно-желтые сыграли куда строже, медленней и позиционней, чем обычно. Плюс им здорово помогла удачная жеребьевка. Пока Литва, Франция, Австралия, США и прочие греки с бразильцами рубились до последних секунд в своей половине турнирной «сетки», подопечные Скариоло до полуфинала провели, по сути, один серьезный матч - с сербами, чей тренер Саша Джорджевич, как и на ЧЕ-2017, старомодно поставил на толпу громадных центровых, вновь проиграл и благополучно подал в отставку.

После Сербии испанцы без проблем разобрались с поляками, вышли на Австралию -и их матч с двумя овертаймами стал главным на чемпионате. «Антиподы» имели «+7» на 36-й минуте, потом «+5» на 38-й, потом Патрик Миллс бросал второй штрафной при ничьей за 4 секунды до конца основного времени, но... А сил на дополнительные периоды у сборной Испании осталось ощутимо больше.

ПРОБУЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ СОВЕСТИ

Ах да, чуть не забыл про американцев и тех, кто выбил их из плей-офф. Сборная Франция, не имевшая внятного разыгрывающего, строила нападение по стритбольным лекалам НБА через Фурнье, Гобера с вкраплениями Де Коло и своей бронзой может быть вполне довольна. Медаль ей подарил вдруг взбрыкнувший в последнем матче Николя Батюм, который долго был лидером национальной команды, но теперь, судя по всему предыдущему турниру, уже не тот. Всего в 30 лет, что по современным меркам немного. Жаль, отличный сходит баскетболист.

США? Ну, а что - «США»? Они в каком «то ли втором, то ли третьем» составе приехали – такой результат и получили. Чай на дворе давно не 20-й век? А в 21-м американцы гуляют по одному и тому же кругу. Сначала выигрывают несколько турниров, потом постепенно успокаиваются, задирают нос, начинают присылать на ЧМ и Олимпиады непойми кого, получают зуботычину-другую - и все по новой. Вот Стефен Карри уже заявил, что готов через год помочь сборной в Токио-2020.

Карри легко говорить: его страна хоть и стала в Китае только седьмой, на Олимпиаду все равно попала. А России с ее 12-м местом еще бодаться против таких же обиженных в квалификации в июне следующего года.

Может, нам вместо Боломбоя кого-то более испанского натурализовать, а?..

Символическая пятерка ЧМ-2019

Рикки Рубио (Испания), Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция), Луис Скола (Аргентина), Марк Газоль (Испания)

MVP - Рикки Рубио

Страны-лидеры по числу титулов чемпиона мира

1-2. США - 5 (1954, 1986, 1994, 2010, 2014)

1-2. Югославия - 5 (1970, 1978, 1990, 1998, 2002)

3. СССР -3 (1967, 1974, 1982)

4-5. Бразилия - 2 (1959, 1963)

4-5. Испания - 2 (2006, 2019)

6. Аргентина - 1 (1950)