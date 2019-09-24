Клайберн еще в отпуске, зато Боломбой - летает. Состоялась премьера нового ЦСКА

БУНТАРИ ИЗ ПАТР

Вообще-то 7 сентября у ЦСКА уже была товарищеская встреча в Москве с сахалинским «Востоком-65» из суперлиги («+25»), но там не было ни зрителей, ни двух третей состава - из-за мелких травм и параллельного чемпионата мира в Китае. Дальше команда отправилась в Анталью, где одержала еще четыре победы над турецкими клубами разной степени известности: начиная с «Эфеса», который армейцы обыгрывали в майском финале Евролиги-2018/19 (сейчас наши вели по ходу матча с разницей в 19 очков, но итоговый результат получился совсем другим - 65:63) и заканчивая сколь неведомым столь и невыговариваемым «Буюкчекмедже» («+41» - уже с присоединившимися баскетболистами сборных).

По сравнению с «Кубком Гомельского» это были, конечно, мелкие брызги. Одно дело разучивать комбинации на средиземноморском курорте и совсем другое – первый раз показаться родной публике после революционных перемен. Напомню, что летом ЦСКА покинули Нандо Де Коло, Кори Хиггинс, Серхио Родригес, Отелло Хантер и Алек Питерс, а вместо них пришли шесть новых легионеров. Совершенно другой состав! В котором сегодня не хватало Косты Куфоса: греческий центровой, 11 предыдущих сезонов отыгравший в НБА, получил на турецком турнире травму.

Название клуба «Промитеас», что достался армейцам в полуфинале, нашей аудитории ничего не говорит. Команда из Патр появилась в высшем дивизионе чемпионата Греции всего три года назад, но минувшей весной действительно выступила в роли бунтаря-Прометея: вышла в финал плей-офф, где до того 13 лет подряд неизменно встречались «Панатинаикос» и «Олимпиакос».

Хотя серию за титул «Промитеас», разумеется, продул со счетом 0-3. И своим чудо-серебром он обязан в основном череде судейских скандалов между «Пао» и «Оли», с которых поснимали кучу очков и опустили на третье и шестое места в регулярке, сведя, таким образом, уже в 1/4. Обиженный «Олимпиакос» на четвертьфинал не вышел, за что был переведен во второй дивизион, где теперь собирается выступать вторым составом. В общем, милые бранятся - только тешатся.

БЛАТТУ ЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫ

Однако в Евролиге совсем скоро (с 3 октября) начнет играть другой, настоящий «Олимпиакос». Со Спанулисом, Принтезисом, Милутиновым, сильным литовским новичком Кузьминскасом, кучей американцев и, конечно, Дэвидом Блаттом. Экс-наставника нашей сборной, у которого летом врачи нашли рассеянный склероз и которому теперь предстоит бороться и с баскетбольными соперниками, и с проклятой болезнью, УСК ЦСКА встретил, как старого приятеля, - например, англоязычным плакатом «пока не сдаешься, ты не проиграл». Уж где-где, а в России Блатт точно всегда может рассчитывать на искреннюю поддержку.

Его «Олимпиакос» между тем встречался с УНИКСом. Казанцы, в отличие от ЦСКА, «Зенита» или «Химок», в это межсезонье вели себя довольно тихо: американский центровой Таюс, греческий защитник Манцарис, экзотический исландец Палссон - вот, собственно, и все их приобретения. Тем не менее, начал УНИКС очень бодро - 12:4. Но уже в начале второй четверти его догнали, а на стыке третьего и четвертого периодов команда Блатта ушла вперед на 13 очков. Хотя российскому клубу почти удалось организовать успешную погоню: за 33,7 секунды до конца матча после трех точных штрафных Эрика Макколлума разница в счете сократилась до минимума – 66:67.

У тренера казанцев Димитриса Прифтиса тайм-аутов уже не осталось, а вот у профессора концовок Блатта последний в загашнике, конечно, был. Такие вещи он делает на автомате, хоть в склерозе, хоть в маразме. И пусть полукрюк Николы Милутинова через руку Алекса Таюса угодил в дужку, УНИКС позволил сербскому центровому «Олимпиакоса» взять отскок, забить с фолом и окончательно решить судьбу первого полуфинала.

А вскоре подоспел и второй.

КУСОЧКИ ИЗ ПАЗЗЛА

Силы ЦСКА и «Промитеаса» были слишком неравны, чтобы описывать этот матч с точки зрения борьбы за победу. Ее там не было. Куда интереснее было наблюдать, как начинает складываться игра новой армейской команды. Словно паззл, мелкими кусочками.

Дэрран Хилльярд, в «Басконии» исполнявший обязанности третьего «номера», в Москве, как и предполагалось, переквалифицируется во второго. Пока получается неплохо. Кстати, против «Промитеаса» Хилльярд вышел в стартовой пятерке.

Белый американский защитник Рон Бэйкер прилично водит, пасует и защищается, а вот его снайперский арсенал - пока вопрос. Не получилось бы, как в прошлом сезоне с Алеком Питерсом.

Джоэль Боломбой – в блестящей форме. Напомню, что он готовился к ЧМ-2019 в составе сборной России, но незадолго до старта турнира выбыл из-за загадочной травмы. Ее последствий нынче и под микроскопом не разглядишь.

Уилл Клайберн, напротив, еще толком не вышел из отпуска. MVP победного «Финала четырех» Евролиги передвигался по паркету с заметной ленцой, выделяясь разве что голубой самурайской повязкой на голове.

Михаил Кулагин получил ощутимо больше, чем прежде, игрового времени и, что еще важнее, бросков по кольцу. Попадал хорошо. Будет ли у этого продолжение в серьезных матчах? А кто его знает?

Янис Стрелниекс - после травмы, не совсем в порядке. Но умница-латыш должен прийтись ко двору, что местами подтверждает уже сейчас.

Ну, и, наконец, самое главное. Майк Джеймс.

СОЛИСТ - БЕССПОРНО. НО ДИРИЖЕР ЛИ?

Первую половину матча он откровенно проспал.

Первую голевую передачу (из двух) отдал в конце третьей четверти.

Но!

Все равно видно, под каким углом не смотри: у нового ЦСКА будет или этот лидер – или никакой.

По технического арсеналу Джеймс – бесспорно, игрок уровня НБА. «Промитеасу» он забивал нечасто, зато на любой вкус. Со средней дистанции с отклонением – пожалуйста. Сложный проход «от верхнего края щита» - не вопрос. Сверху в отрыве – вообще нечего делать. А после его молниеносного трехочкового на 32-й минуте ЦСКА впервые преодолел отметку «+20» - 64:42. Кроме того, Джеймс и перехват классный сделал, и даже накрыл центрового сзади под щитом – это при росте 185 сантиметров!

Непонятно другое – и самое важное: насколько он сможет управлять командным нападением. В глазастости, скорости и умении пасовать тут сомнений нет, но ведь разыгрывающий - это не солист, а дирижер. Мастер баланса.

Впрочем, такие вещи с ходу не устаканиваются. Тут нужно время.

Кубок Гомельского. Москва. 1/2 финала

ЦСКА (Россия) – Промитеас (Греция) – 77:57 (29:17, 12:11, 20:14, 16:15)

ЦСКА: Боломбой (14), Джеймс (11), Хилльярд (10), Хайнс (10).

Промитеас: Богрис (10).

УНИКС (Россия) – Олимпиакос (Греция) – 66:70 (17:12, 19:25, 12:19, 18:14)

УНИКС: Дж.Смит (17), Макколлум (11), Морган (10),

Олимпиакос: Принтезис (18), Пантер (14), Милутинов (10+13 подборов), Спанулис (8).

Завтра играют: за 3-е место – УНИКС – Промитеас (16.00), финал – ЦСКА – Олимпиакос (19.00).