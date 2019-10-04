Камилла Огун: Рада, что американцам сняли корону

«ДЕВОЧКИ ПОСЛЕ ФИНАЛА ПЛАКАЛИ

Разговор в редакционном пресс-центре мы начали с прошедшего в августе в Чехии молодежного первенства Европы, на котором Огун в составе сборной России завоевала серебряные медали.

– Ваши впечатления от турнира, – первый вопрос Камилле.

– Впечатления не очень – есть некоторое разочарование от того, что не удалось выиграть золотые медали. Хотя перед чемпионатом мы не очень удачно играли в контрольных матчах, поэтому задача на первенство Европы стояла – войти в четверку. Но аппетит приходит во время еды, тем более, когда до золота остался один шаг. Мы очень были расстроены поражением в финале.

– Почему не удалось дожать итальянок?

– Наш главный козырь – защита. Нам только в одном матче забили больше 50 очков. Итальянки поймали кураж – забивали все, что летело в сторону кольца, и набрали 70 очков. Мы же добывали трудовые очки, с мясом, на характере. Возможно, мы не так хорошо сыграли в защите.

– Были ли шанс переломить ход игры?

– Был, мы же постоянно вели в четвертой четверти. Но итальянки забили очень важные три очка в самой концовке, затем еще два.

– Слезы после матча были?

– Многие девочки плакали. Ругал ли тренер? Нет, что вы. Наоборот, сказал, что мы молодцы, и мы это доказали. Мы же выступили лучше грандов женского баскетбола – Франции и Испании.

– Это был ваш последний турнир на молодежном уровне. Какие чувства?

– Мы обсуждали это с девчонками – всем как-то грустно стало. Интересный, насыщенный событиями пятилетний отрезок жизни позади. Теперь будем вливаться в главную команду.

– Вечеринку утроили, что-то типа выпускного вечера в школе?

– Была, вечеринка, очень хорошая, – смеется Камилла. – Собрались в отеле вместе с тренерами и нормально отметили.

– Удалось отдохнуть после чемпионата?

– Да, две недели выкроила. Не стала возвращаться в Россию. Там же в Чехии, где проходил турнир, мы с моим молодым человеком арендовали машину и две недели колесили по Европе. Из Чехии поехали в Мюнхен, затем в Западную Австрию, в Зальцбург. Вернулись в Прагу и там сдали машину.

– За рулем сменяли друг друга?

– Рулил мой молодой человек, я лентяйка, которая до сих пор не получила права, – смеется Камилла.

– Почему к морю не поехали?

– Я была в мае на Крите, затем у нас прошли сборы в Сочи. Захотелось проехать по Европе, посмотреть красивые города, старинные замки.

«ПОДКАЛЫВАЛИ РЕБЯТ ИЗ МУЖСКОЙ СБОРНОЙ – ЛУЧШЕ ТРЕНИРУЙТЕСЬ»

– Вас удивило выступление Дрим тим на мужском чемпионате мира?

– Я немного даже рада, что им сняли корону. Американцы приехали без главных звезд, но решили, что и этой командой могут выиграть. Я сразу сказала, что с таким составом не выиграют. Поэтому никакого удивления не было.

– Что скажете о выступлении сборной России?

– Могли выступить лучше, например, ту же Польшу должны были обыгрывать. Очень много нафолили.

– С кем-то из сборников знакомы?

– Знаю Мишу Кулагина. Мы же вместе тренировались в Новогорске. Совместные тренировки? Нет, такого не было, они слишком крутые для нас. Мы ребят подкалывали – лучше тренируйтесь.

– Вы ведь тренировались и с первой сборной?

– Была на первом сборе, но потом мне сказали, чтобы готовилась с молодежкой к чемпионату Европы.

– Наша первая женская сборная проиграла на Евробаскете в плей-офф сборной Швеции. Как такое могло случиться?

– У всех был шок. Казалось, что обе команды разучились играть в баскетбол. Шведки отдавали игру на блюдечке – смазали кучу бросков, но наши девчонки мазали еще больше.

Общалась с ними – они жутко расстроены. Теперь еще на пять лет остаемся без Олимпиады. Я ведь тоже надеялась, что у меня будет шанс поехать на Игры в Токио в следующем году.

«СПАЛИ В ИГРОВОМ ЗАЛЕ НА МАТАХ»

– Вы родились в Старом Осколе. Кто самый известный спортсмен в вашем городе?

– Федор Емельяненко. Но в Старом Осколе на улицах его ни разу не встречала. Он же там почти не бывал. А еще очень популярен был Александр Емельяненко.

– Почему выбрали баскетбол?

– Старшая сестра Джулия занималась баскетболом, меня же отдали на танцы. Но я быстро переросла всех ребят, и мне сказали: «Девочка, партнеров в Старом Осколе мы тебе больше не найдем». Чем-то надо было заниматься. Дома я всех доставала своей энергией, и меня решили отдать в баскетбол.

Группы моего возраста в нашей спортшколе не было, отдали в группу, где занималась сестра. Там большинство девчонок были старше меня на восемь лет. Понятно, что до игр меня не допускали, в основном училась водить мяч в дальнем углу площадки. Как-то мне дали задание забить тридцать мячей из-под кольца, а сестре – забросить тридцать трешек. Сделали мы по 29 бросков, и поспорили, кто первой забьет тридцатое очко. Победила Джулия, мне было так стыдно.

– Странно, что в Старом Осколе вообще кто-то занимался баскетболом.

– Все держалось на энтузиазме тренеров. Финансирования практически не было. На соревнования мы ездили за свои деньги, спали прямо в игровом зале на матах. Не было возможности каждый год набирать группу. Была группа 1991-1994 годов рождения, в которой занималась Джулия, и куда меня изначально отдали. Затем создали группу 1996-го и младше. Сейчас положение еще хуже. В мое время у нас хотя бы был свой зал, теперь его забрали, девчонки кочуют по школам. Если получится, постараюсь исправить ситуацию в родном городе.

«МАЛЬЧИШКИ ОБЗЫВАЛИСЬ – Я ИХ ЛУПИЛА»

– С вашей нестандартной для России внешностью наверняка к вам было повышенное внимание со стороны учеников вашей школы.

– Первые три класса были проблемы из-за моего цвета кожи. Это не было вниманием в хорошем смысле слова, а наоборот – меня называли всякими неприятными словами. В Старом Осколе проживало всего четверо темнокожих, трое из них в нашей семье. К классу пятому ко мне все привыкли, тем более, я была выше всех мальчишек. И если кто-то из них обзывался, я их лупила. Маме домой звонили из школы, говорили, что дочка опять кому-то фингал под глазом поставила. Мама мне выговаривала: «Зачем ты его побила?! Так нельзя себя вести». Я ей не мола сказать правду, чтобы не травмировать лишний раз.

– Как можно из Старого Оскола попасть в большой баскетбол?

– В 12 лет меня взяли на турнир за команду Белгорода. Причем это была команда 1998 года рождения, я была младше на год. Играть я еще не особо умела, но выделялась ростом и стала лучшей по подборам. У меня даже есть фото, где на награждении стою я, Маша Вадеева и Рая Мусина. Я их опередила по подборам.

После турнира меня пригласили сразу в три школы – в «Тринту», в Видное и УОР №4 имени Александра Яковлевича Гомельского. Тренеры из УОР беседовали с мамой. Она категорически не хотела меня отпускать в Москву. Я уехала, когда закончила шестой класс. В УОР был интернат, все было очень серьезно – нас тренировал сербский тренер. Конечно, в сравнении со Старым Осколом это был совсем другой уровень – как будто заново училась играть в баскетбол.

– В 12 лет вдали от родителей, должны были тосковать…

– Я и тосковала, плакала, первый год было трудно. Но затем родители переехали в Москву. Жить я продолжала в интернате, но, конечно, стало легче. К тому же в Москве уже жила сестра, она меня навещала.

– Дедовщина в интернате была?

– Нет, наоборот девчонки из старшей группы к нам относились очень нежно. Это же новая школа, наша группа это всего лишь второй набор.

«ЖИТЬ В АМЕРИКЕ И ТРЕНИРОВАТЬСЯ РАЗ В ДЕНЬ, РАЗВЕ НЕ КРУТО?»

– Когда подписали первый профессиональный контракт?

– В 15 лет, когда перешла в «Спарту». Это были совсем небольшие деньги. Один раз сходить в Макдональдс? Не до такой степени. Могла даже себе что-то купить из вещей.

– Об НБА мечтаете?

– Да, это моя самая большая мечта. В следующем году на драфт выйдет как раз мой год – 1999-й.

– Это мечта только об НБА или еще и о жизни в Америке?

– И о том, и о другом.

– Как у вас с английским?

– Very well, – смеется Камилла.

– Не пугает мысль: возьмут не возьмут, а вдруг не потянете?

– Таких мыслей нет. Не пригласят, значит, буду работать дальше. Летом найму индивидуального тренера и буду с ним заниматься. У меня впереди длинная карьера, уверена, что еще поиграю в Америке. Женя Белякова попала в НБА, когда ей было уже под тридцать.

– Если пригласят в команду НБА, будете играть круглый год, без отпуска. К тому же, из Америки в сборную очень тяжело отпускают.

– Меня это вообще не пугает. Я занимаюсь любимым делом, получаю от этого удовольствие. Маша Вадеева рассказывала, что у них по одной тренировки в день. Жить в Лос-Анджелесе и тренироваться раз в день, разве не круто?! Потом, это же смена обстановки – солнышко, тепло, океан, новая страна.

«ПОЮ Я ТОЧНО ЛУЧШЕ БУЗОВОЙ»

– Вы активны в соцсетях. Это для поклонников, для себя или из-за возможного дополнительного заработка?

– Для друзей, знакомых и для поклонников тоже. У меня контракт с одним брендом спортивной одежды. Многие уже предлагают сотрудничество по бартеру.

– Самая популярная блогерша России Ольга Бузова еще и запела. Это добавило ей подписчиков. Может и вам запеть?

– Думаю, пою я точно лучше Бузовой. Но пока такой цели нет.

– Давайте будем честны: ваша популярность в инстаграме в первую очередь связана с тем, что вы красивая девушка, и уже во вторую очередь с баскетболом.

– Я понимаю, что я симпатичная девушка. И хочу радовать своих поклонников. Но пока у меня маловато подписчиков – всего около пяти тысяч.

– Если дойдете до полумиллиона, на этом уже можно будет зарабатывать.

– Зарабатывать начинают с пятидесяти тысяч, но я пока не ставлю перед собой такой задачи.

– Не мечтаете разработать свою линию одежды?

– Это был бы круто! Но не столько про одежду мечтаю, хотела бы разрабатывать дизайн кроссовок. Причем не игровых, а для повседневной жизни. Безумно люблю кроссовки,

– Женский баскетбол не слишком популярен. Может благодаря вам и вашему инстаграму посещаемость матчей «Спарты» повысится?

– У нас одно время был спад и болельщиков ходило мало. Но в прошлом сезоне интерес к команде в Видном вырос. Уже на первом матче было непривычно много зрителей. И весь сезон посещаемость не снижалась.

Если брать другие города – в Оренбурге много ходит и здорово болеют. В Екатеринбурге всегда полные трибуны. Раньше в Курске и Вологде всегда полные залы были. Видное все-таки находится близко от Москвы, у людей с развлечениями проблем нет.

– Какие у вас увлечения помимо баскетбола?

– Их немало. Люблю со своим молодым человеком ходить на художественные выставки. Очень музыку люблю – техно, джаз. Пою, и друзья говорят – хорошо. Стихи пишу, когда приходит вдохновение.

– Каких блогеров смотрите?

– Смотрю BadComedian, нравятся его обзоры фильмов. Нравятся стэндаперы. В Москве есть два популярных клуба, где выступают молодые стэндаперы, мы туда ходим, слушаем их.

Некоторые из них выступают на ТНТ.

На ютьюбе есть очень крутая передача, называется «Что было дальше». Там участвуют очень крутые комики, я их всех люблю. У меня тоже был блог, но я им не очень занимаюсь. Считаю, что в любом деле нужно быть успешным. Если вести блог, он должен быть с изюминкой. Не хочу кому-то подражать.

– За какими еще видами спорта следите?

– Мой папа болельщик «Манчестер Юнайтед». С детства мне привил любовь к этому клубу. За нашим футболом не очень слежу и на стадионы не хожу. Боюсь футбольных фанатов. Идут по улице, скандируют, мне от этого страшно. Я лучше по телевизору английский чемпионат посмотрю.

Еще нравится бокс, вот недавно ММА смотрела – у них там обнимашки (Камилла имеет в виду удушающие приемы. – Прим. ред.), прикольно, – смеется девушка.

– В завершение попросим вас назвать любимого баскетболиста.

– Джеймс Харден, как он играет, я просто в шоке! Кто-то его называет индивидуалистом – не соглашусь. Просто партнеры ему уступают в классе, много приходится самому делать. Но ведь он и голевые передачи отдает – по 8-9 за матч. Какой же Харден индивидуалист? Это суперкомандный игрок. Если у человека процент попаданий под шестьдесят, почему не бросать?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Камилла ОГУН

Родилась 7 мая 1999 года в Старом Осколе.

Чемпионка Европы 2014 года среди молодежных команд (U 16), серебряный призер ЧЕ-2015 (U 19), бронзовый призер ЧЕ-2016 (U 18), серебряный призер ЧЕ-2019 (U 20).

Форвард. Выступает за команду «Спарта Энд К».