Владимир Гомельский: ЦСКА и «Химки» будут в «Финале четырех». Но фаворит – «Барса»

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ЦСКА

РАБОТА С СОСТАВОМ

ЦСКА сильно обновился этим летом – после победы в Евролиге. И многие приобретения мне нравятся. Я приветствую появление Майка Джеймса – это очень полезный игрок, всегда уверенный в себя и никогда не боящийся брать на себя инициативу. Приветствую Яниса Стрелниекса, ведь он блестящий снайпер-ролевик, к тому же надежный, дисциплинированный – и своего игрока никогда не потеряет в защите, и остальным поможет, подстрахует… Просто умница! Я рад подписанию Фойтманна и Куфоса, которое дает увеличение роста передней линии. Причем если Коста – классический центровой, то Йоханнеса можно оттягивать на периметр. Он блестяще владеет трехочковым броском, в чем в прошлом сезоне убедилась уже вся Евролига. Дэрран Хиллиард? Мне понравилось, как он защищается, но насколько американец хорош в роли снайпера на втором номере – еще только увидим. Будем надеяться, что оправдает ожидания. А подписание Рона Бэйкера – это просто страховка. Рон – такой классический «бульдог», наподобие Дэниэла Хэкетта. Он полезен на своей половине, но не думаю, что от него будет толк в нападении – ни в качестве пасующего, ни в качестве бросающего игрока.

И вот что выходит – ни один из новичков ЦСКА не выглядит элитным разыгрывающим! А я специально посчитал – у армейцев 17 лет подряд в составе были гениальные плеймейкеры! Могу перечислить их всех – Джей-Ар Холден, Теодорос Папалукас, Милош Теодосич и Серхио Родригес. Теперь нет. Или пока он не виден. Мне больше нравятся вторая формулировка. Но взять того же Джеймса… Конечно, это здорово, что он перешел в ЦСКА. Но я-то за ним наблюдаю не первый сезон, а на протяжении уже четырех лет! И понимаю, что матчей, в которых Майк отдаст больше пяти результативных передач, будет один-два за всю регулярку. А надо отдавать гораздо больше. В последнем матче – с «Пармой» в Лиге ВТБ – ЦСКА всей командой сделал всего 10 передач. И это – на 8 меньше, чем в среднем в Евролиге в прошлом сезоне. А ведь команды Евролиги куда сильнее «Пармы»!

Вспоминая игру нашей сборной на чемпионате мира, я рассчитываю, что Никита Курбанов и Андрей Воронцевич продолжат раздавать передачи и в клубе. Дай бог, чтобы я не ошибся. Но повторюсь – яркого, элитного плеймейкера в составе красно-синих пока нет.

Оценка за межсезонье: 4

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Я понимаю, что весь первый круг армейцы будут сыгрываться. Будут искать – надеюсь, находить! – связи друг с другом на площадке. Как в тренировочном процессе, так и в игровом. И в связи с этим я не ожидаю каких-то феноменальных успехов до второй половины регулярки. Даже 15 побед на первом отрезке не жду. Каждая выездная игра и каждая игра с сильным соперником дома будет иметь огромное значение. А ЦСКА пока не выглядит командой, которая способна додавить, получив преимущество в счете… Ей этому только предстоит научиться. И вообще заметно, что в позиционных атаках армейцы еще не сыгрались. Но все равно я надеюсь, что нас ждет успешный сезон. И ожидания у меня – «золотые». По крайней мере, в «Финал четырех» ЦСКА должен попадать.

«ХИМКИ»

РАБОТА С СОСТАВОМ

«Химки» не просто провели громкую летнюю кампанию. Нет, их работа над составом была не то, что громкой. А очень качественной. Нацеленной. И стала одной из двух лучших в Европе.

У желто-синих – новый разыгрывающий, который лучше двух предыдущих вместе взятых! Стефан Йович – просто классный парень, и он еще не дошел до пика возможностей. Стефан тот человек, который все расскажет и покажет, как тренер на площадке – кому куда бежать, как ставить заслон… И ты ему только нос покажи, как он тут же отдаст передачу-конфетку! Что уж там говорить – когда Алексей Швед поправится и забудет про боли в стопе, рядом с Йовичем ему будет комфортно. Поскольку больше не придется подолгу таскаться с мячом. Плюс у Стефана и снайперские качества отменные, как у любого продукта югославской баскетбольной школы.

Приобретение Йонаса Жеребко – еще одно резкое усиление. Этот парень с позиции четвертого номера заберет больше подборов, чем многие центровые! При этом владеет трехочковым броском, что делает его крайне полезным в позиционном нападении. И шведа не надо учить играть индивидуально в защите – он уже делает это блестяще!

Приглашение двух дублеров на позицию пятого номера – Девина Букера и Джереми Эванса – такая же чудесная история. Ведь в «»Химках» понимают, что Андрей Десятников в Евролиге играть не будет, а Тимофей Мозгов, дай бог, лишь в январе вернется на площадку. Прим этом и Букер, и Эванс демонстрируют и мощь, и прыгучесть, и страсть в борьбе под щитом! Оба – очень полезны. И это я еще своего любимчика не отметил. А ведь Женя Валиев тоже приносит пользу. Ведь несмотря на свое хрупкое телосложение, он всегда знает, куда отскочит мяч. И всегда готов там оказаться.

Продление Яниса Тиммы тоже стало вполне ожидаемым. Да, в начале сезона он не находится в лучшей бросковой форме, но это придет. Как хорошую физическую форму должен набрать и его сменщик – Сергей Карасев. При этом оба дополняют друг друга. Тимма – агрессор и снайпер. Сергей – снайпер, владеющий шикарной передачей в середину. Такой игрок на третьем номере – находка!

В итоге, желто-синие отлично поработали над составом. И если говорить о Евролиге, то есть всего два клуба, которые этим летом стали значительно сильнее. Это, конечно, «Барселона». И именно «Химки».

Оценка за межсезонье: 5

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

В прошлом году, потеряв Шведа, «Химки» потеряли и шансы на выход в плей-офф. Как будет сейчас? Давайте скажем честно – при условии, что все здоровы (и Швед, и Энтони Гилл, и Мозгов, и остальные), у желто-синих – чемпионский состав! Прямо сейчас, сидя в Москве, я уже вижу их в Кельне – где состоится «Финал четырех». Зайти в плей-офф «Химки» способны даже с потерей одного из лидеров (в отличие от прошлого сезона). Тут главный вопрос в том, насколько верно Римас Куртинайтис сумеет рассчитывать прохождение регулярного сезона. Все-таки, 34 матча – это большая дистанция. И силы надо распределять очень грамотно. Но чтобы занять место в топ-4, обеспечив в четвертьфинале преимущество домашней площадки, достаточно одержать 25 побед. «Химки» способны это сделать. Они способны и на большее. Главное – не растеряться, не напроигрывать так, как в прошлом сезоне – несколько матчей с разницей в 1 очко… Но тут и опыта у команды прибавилось. И главное – добавился тренер, который умеет выигрывать.

«ЗЕНИТ»

РАБОТА С СОСТАВОМ

Я смотрю на список первых номеров «Зенита» и вижу, что там собраны опытные, очень хорошие игроки! Эндрю Альбиси из них – самый большой авантюрист. Добавьте Антона Понкрашова, Алекса Ренфро и Дмитрия Хвостова, когда он поправится после травмы колена – такой классной компанией разыгрывающих может похвастать только мадридский «Реал»! На втором номере ситуация чуть иная. Да, в Жене Воронове мы уверены, но это человек, который будет играть в защите. Пользу в нападении он тоже принесет, поскольку и на щит лезет, и сноровка для этого у него есть, но все же здесь атака «Зенита» выглядит слабым местом. А про Остина Холлинса мы мало что знаем – насколько он хорошим снайпером окажется?

Усиление в передней линии очевидно даже несмотря на уход Карасева. И Айон, и Айверсон – ребята мощные. Особенно Густаво – физический здоровый парень, который здорово умеет защищаться. Да и Антон Пушков – третий центровой «Зенита» – тоже на своей половине смотрится вполне надежно. Плюс в прошлом сезоне показал, что может забивать – у него появился бросок с дистанции в 4,5 метра. В любом случае, изучая состав, я вижу в питерской команде 11 хороших игроков. Это достойно! Это – глубокая ротация! Осталось понять, как Жоан Пласа сумеет ей распорядиться.

Оценка за межсезонье: 4

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

«Зенит» должен бороться за места с 5-го по 8-е. То есть, за выход в плей-офф. Заметьте – «должен» не значит, что сможет. Но чувствую, что именно такую задачу перед Пласой и его игроками поставили владельцы команды. Мне кажется, им по силам ее решить. И я был бы очень доволен, если бы все три наших клуба вышли в четвертьфинал. А два поехали на «Финал четырех» – как это уже было в 2016 году.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Из 18 команд Евролиги можно выделить 6, которые готовы бороться за титул. Две я уже назвал – ЦСКА и «Химки». Остальные четыре – «Барселона», «Реал», «Фенербахче» и «Милан».

«Милан» – потому что его возглавил один из двух лучших тренеров Евролиги. Плюс Этторе Мессина собрал состав под себя – он успел повлиять на селекцию. Правда, после восьмого игрока там никого не видно, а смогут ли они ввосьмером пройти длинный сезон? Если не будет травм, Этторе что-нибудь придумает.

У «Реала» и так был лучший плеймейкер в Европе – Факундо Кампаццо, плюс опытный Серхио Льюлль. Так они еще Николаса Лапровиттолу взяли! Как Пабло Ласо будет играть таким набором первых номеров, уже хочется глянуть – хотя бы одним глазком! У мадридцев по-прежнему мощная передняя линия, где Уолтер Таварес – стартовый центровой, а Эндрю Рэндольф – надежный тяжелый форвард. Оба очень сильны. И пусть слегка провисает позиция третьего номера, в любом случае у «Реала» – минимум 11 солидных игроков. То есть с ротацией проблем нет никаких.

У «Фенера» на каждой позиции по два равноценных и очень сильных баскетболиста. Да, мы смеемся – зачем клуб подписал Владимира Штимаца? Но это на случай травмы кого-то из основных центровых – Яна Веселы или Жоффри Ловерня. А так костяк остался прежним – и Луиджи Датоме, и Никола Калинич, и Костас Слукас, и Али Мухаммед, плюс добавился Нандо Де Коло… И все это – в распоряжении Желько Обрадовича. Конечно, «Фенер» претендует на титул!

Но главный фаворит – «Барселона». Дело не только в том, что Никола Миротич обязан отработать свои деньги, став самым дорогим игроком Евролиги – пять миллионов в год здесь не будут получать еще долго! Дело в том, что он – не единственная звезда, пришедшая сюда этим летом. Задняя линия «Барсы» по именам – восхитительна! В передней тоже явных дыр нет. У Светислава Пешича собралась серьезная банда. И по сравнению с прошлым годом, в Евролиге появилась команда, которая кажется явным лидером еще до первой игры. И которая по идее должна катком проехаться по всем соперникам – если не будет внутренних конфликтов. Так и скажу – уже готов вручить «Барсе» титул! Но что получится на самом деле – узнаем весной.