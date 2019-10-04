Андрей Воронцевич: Иностранцы меня называют Воро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 октября 2019 09:03Баскетбол

Андрей Воронцевич: Иностранцы меня называют Воро

Вслед за «Химками» сегодня старт в Евролиге берет действующий чемпион – ЦСКА. При этом начало нового сезона для армейцев получилось непростым – поражение в Красноярске от «Енисея» (71:80) и трудная домашняя победа над «Пармой» (89:74). С этого мы и начали разговор с одним из старожилов команды Андреем Воронцевичем.

«ПОБЕДИЛИ В ЕВРОЛИГЕ – ЦЕНА НА ИГРОКОВ ВЫРОСЛА»

– Почему получился такой старт – вроде бы в соперниках были не самые грозные команды Единой лиги ВТБ?
– Кто-то считает, что мы неудачно стартовали, мол, проиграли «Енисею». Я так не считаю. Сейчас все умеют играть, все команды в лиге ВТБ хорошо укомплектованы, никому уже 40 очков не привезешь. Готовились мы серьезно, но соперники ведь тоже готовились.

А что касается «Пармы», ребята здорово упирались: повели в счете, но мы хорошо провели вторую половину матча и заслуженно победили.

– ЦСКА сильно обновился в межсезонье. Ожидали, что руководство решится на глобальную перестройку?
– Наверное, это логичный ход событий. После победы в Евролиге цена на игроков вырастает, им поступают выгодные предложения. И здесь каждый сам для себя решает. Руководство клуба это понимает и с уважением относится к решениям игроков. Но жизнь на этом не заканчивается, поэтому приходится обновлять состав.

– Как же побеждать в Евролиге без опыта Нандо де Коло и сумасшедших трешек Родригеса?
– И Нандо, и Серхио много сделали для ЦСКА, но команду пополнили высококлассные ребята, все с именами, с большим опытом. Новички уже прижились.

– Сориентировали их в Москве?
– Напротив нашего дворца в торговом центре есть итальянский ресторан, мы туда часто ходим обедать. Рассказали про него новичкам. Ну а в остальном, они и сами прекрасно разбираются – как говорится, гугл – в помощь.

– Как вас иностранцы в команде называют?
– Андре или Воро. Полностью мою фамилию им трудно выговорить, вот они и сокращают.

«ХАЙНС БЛЕСНУЛ РУССКИМ В «КАМЕДИ КЛАБ»

– Обычно иностранцев вначале обучают ненормативной лексике.
– Да, так смешнее. Но основные разрешенные слова они уже выучили: привет, доброе утро. Лучше всех по-русски говорит наш капитан Кайл Хайнс. Он недавно продемонстрировал хорошее знание языка, когда был в гостях в «Камеди клаб». Гарик Харламов и Павел Воля ему задавали вопросы со сцены, Кайл отвечал.

– «Химки» в этом сезоне здорово укрепились. Точат на ЦСКА зуб – хотят сбросить с трона.
– Если брать последние лет десять, в каждом сезоне «Химки», «Локомотив-Кубань», УНИКС имели отличные составы. Это были наикрутейшие команды. И каждый год все они пытаются опередить ЦСКА, но пока безуспешно.

– Видимо, они не в курсе существования слогана: ЦСКА всегда будет первым?
– В курсе, пытаются его опровергнуть. Но мы-то тоже в курсе.

– «Фенербахче», как обычно, один из главных фаворитов Евролиги. А теперь туда перешел Де Коло. Знаете, как против него играть?
– «Фенербахче» каждый год очень силен, но и Де Коло для любого европейского клуба отличное приобретение. Как против него играть? Нандо очень опасен с мячом. Нужно его пытаться максимально лишить мяча.

«УРОВЕНЬ БАСКЕТБОЛА В НБА – ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ»

GettyImages-1172710378

– Отошли от чемпионата мира? Казалось, что нашей сборной по силам выйти в плей-офф…
– Все правильно вы сказали – по силам. Главное, чтобы сами ребята в себя поверили, я надеюсь, что это так, и что, несмотря на отсутствие целого ряда ведущих баскетболистов, у нас есть боеспособная сборная.

– Поляков вроде бы должны были обыгрывать.
– Должны – поляков, могли – аргентинцев. Но что сейчас об этом говорить: не шмогла я, не шмогла… Надо извлекать из чемпионата позитивные моменты. Конечно, хотелось бы место повыше занять, но мы отобрались в квалификационный олимпийский турнир. Плюс многие ребята приобрели важнейший опыт. Впереди отборы на Евробаскет-2021 и Игры в Токио. Дай бог, чтобы все были в строю и тогда все у нас получится.

– Самый неожиданный итог ЧМ – поражение сборной США?
– Зато теперь в Америке увидели, что и в других странах есть ребята, которые умеют играть в баскетбол не хуже американцев. Конечно, сейчас можно рассуждать, что не приехали суперзвезды НБА, но, как говорят англичане, результат – на табло.

– Сергей Базаревич сказал, что произошло разоблачения «мифа НБА» на глазах у всего мира.
– Красиво сказано! Но я слежу за НБА, как минимум смотрю хай-лайты. Считаю, что уровень баскетбола в лучшей лиге мира – просто запредельный.

– По мнению тренера сборной, в НБА несколько лет назад взяли курс на отказ от защиты, итог этой моды мы увидели на чемпионате мира.
– Есть в словах Сергея Валерьяновича своя правда. Заметно, что защите уделяют мало внимания в матчах регулярного чемпионата, но в плей-офф начинается другая игра – все серьезно упираются. Сам играл против американцев и могу сказать, что защищаться они умеют, невероятно физически сильные ребята.

«БЫЛ НА ОЛИМПИАДЕ, ОЧЕНЬ ХОЧУ ЕЩЕ»

– Отбор на Олимпиаду пройдет за три недели до Игр. Это проблема в плане поддержания формы?
– А куда деваться, если нас поставили в такие рамки? Возможно, физические нагрузки нужно будет снижать в период до Олимпиады, больше работать над тактикой, в тренажерном зале.

– Вы уже участвовали в Играх в Пекине в 2008 году.
– Это потрясающая атмосфера, ни с чем не сравнимая. Любой спортсмен мечтает побывать на Олимпиаде, но далеко не всем выпадает такая удача. Там ты понимаешь, что находишься среди лучших спортсменов планеты. И тебя переполняет гордость и от этого факта, и от того, что представляешь свою страну.

– Что особенно запомнилось?
– Церемония открытия потрясла. Стотысячный стадион, ты идешь по дорожке в составе делегации своей станы, впереди знаменосец с флагом России. И вся эта огромная аудитория тебя приветствует. Понимаешь, что ты являешься частичкой чего-то очень важного, глобального. И это один из самых счастливых моментов в жизни. Хочется еще раз все это испытать.

– Будем считать, что сборная России отобралась в Токио-2020. Идете вы по Олимпийской деревне, а навстречу Леброн Джеймс. Какие ваши действия – можете, попросить о совместном фото?
– Да у меня уже есть фото с Леброном. На церемонии открытия в Пекине подошли к звездам из дрим тим и попросили сфоткаться. Там были все – Леброн, Коби Брайант, Крис Бош и другие.

– То есть, небожители из НБА отреагировали на вашу просьбу о фото спокойно?
– Абсолютно, совершенно нормальные ребята.

– Бывали в Японии?
– Ни разу не был. Хочется не упустить такой шанс.

– Суши любите?
– Не могу сказать, что фанат, но с удовольствием попробую настоящие японские суши. Думаю, они отличаются от тех, что делают у нас. Я даже палочками неплохо владею. А вот рыбу фугу не рискнул бы пробовать. Ее нужно уметь готовить. В противном случае может быть летальный исход.

Но все-таки не еда самое интересное в Японии. Это страна передовых технологий. А какие там автомобили – с невероятными обвесами, дисками, подсветкой! Это такой особый токийский стиль. Я фанат машин, на это все великолепие с большим удовольствием посмотрел бы.

Хорен Байрамян: Сказал Мамаеву, если нужна помощь – обращайся Один из ведущих полузащитников «Ростова» (2 гола и 1 голевая передача в 9 матчах) рассказал о том, как в команде приняли Павла Мамаева, и поделился планами желто-синих на сезон. 03.10.2019 12:30 Футбол Августин Александр
Еще по теме:
Виктор Гончаренко: Надо идти вперед, даже когда некуда «Краноснодар» – «Хетафе». Хозяева проигрывают после первого тайма ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы
Школа от «Эспаньола». Армейцы пока без очков в Лиге Европы И во втором матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА не смог набрать ни одного очка. На сей раз армейцам преподал урок середняк испанского чемпионата. 03.10.2019 22:15 Футбол Мощенко Захар
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео)
Армия разбилась о стену Самонова. Как «Витязь» победил чемпионов Команда из Подмосковья одолела ЦСКА 2:1 и продлила серию побед до десяти матчей. А ее вратарь Александр Самонов отразил 44 броска. 03.10.2019 22:19 Хоккей Домрачев Владислав
Ничушкину забить первый гол, Овечкину – 700-й. Стартует сезон НХЛ В ночь со среды на четверг по московскому времени четырьмя матчами в Торонто, Сент-Луисе, Эдмонтоне и Лас-Вегасе начнется 103-й регулярный чемпионат НХЛ. 02.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Григорий Иванов: Не считаю Лунева слабым звеном «Зенита» Президент «Урала» рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом», который сыграет в Екатеринбурге спустя три дня после яркой победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов. 03.10.2019 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Новости
09:36 Хоккей «Тампа-Бэй» нанесла поражение «Флориде», у Сергачева три очка, у Кучерова – два (видео)
09:14 Хоккей Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» (видео)
00:19 Футбол «Витория» потеряла очки в Лиге Европы. Это хорошо для России
00:05 Футбол «Трабзонспор» и «Базель» поделили очки
23:56 Футбол «Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»
23:28 Футбол «Краснодар» – «Хетафе». Ари отыграл один мяч
23:22 Футбол «Краснодар» – «Хетафе». Хозяева опять пропустили
23:05 Футбол Виктор Гончаренко: Надо идти вперед, даже когда некуда
22:59 Футбол «Краноснодар» – «Хетафе». Хозяева проигрывают после первого тайма
22:41 Футбол Тренер «Эспаньола»: Игра с ЦСКА сложилась так, как мы для себя ее и программировали
22:09 Баскетбол «Химки» нанесли поражение «Маккаби»
22:04 Футбол «Брага» потеряла очки в матче со «Слованом»
22:01 Футбол «Лудогорец» нанес поражение «Ференцварошу»
21:52 Хоккей «Витязь» обыграл ЦСКА
21:49 Футбол «Янг Бойз» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Рейнджерс»
21:49 Футбол «Фейеноорд» на своем поле обыграл «Порту»
21:48 Футбол ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы
21:47 Футбол «Манчестер Юнайтед» не смог в гостях переиграть «АЗ Алкмар»
21:33 Хоккей Минское «Динамо» обыграло «Трактор»
21:19 Футбол ЦСКА – «Эспаньол». Гости открыли счет
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика