Андрей Воронцевич: Иностранцы меня называют Воро

«ПОБЕДИЛИ В ЕВРОЛИГЕ – ЦЕНА НА ИГРОКОВ ВЫРОСЛА»

– Почему получился такой старт – вроде бы в соперниках были не самые грозные команды Единой лиги ВТБ?

– Кто-то считает, что мы неудачно стартовали, мол, проиграли «Енисею». Я так не считаю. Сейчас все умеют играть, все команды в лиге ВТБ хорошо укомплектованы, никому уже 40 очков не привезешь. Готовились мы серьезно, но соперники ведь тоже готовились.

А что касается «Пармы», ребята здорово упирались: повели в счете, но мы хорошо провели вторую половину матча и заслуженно победили.

– ЦСКА сильно обновился в межсезонье. Ожидали, что руководство решится на глобальную перестройку?

– Наверное, это логичный ход событий. После победы в Евролиге цена на игроков вырастает, им поступают выгодные предложения. И здесь каждый сам для себя решает. Руководство клуба это понимает и с уважением относится к решениям игроков. Но жизнь на этом не заканчивается, поэтому приходится обновлять состав.

– Как же побеждать в Евролиге без опыта Нандо де Коло и сумасшедших трешек Родригеса?

– И Нандо, и Серхио много сделали для ЦСКА, но команду пополнили высококлассные ребята, все с именами, с большим опытом. Новички уже прижились.

– Сориентировали их в Москве?

– Напротив нашего дворца в торговом центре есть итальянский ресторан, мы туда часто ходим обедать. Рассказали про него новичкам. Ну а в остальном, они и сами прекрасно разбираются – как говорится, гугл – в помощь.

– Как вас иностранцы в команде называют?

– Андре или Воро. Полностью мою фамилию им трудно выговорить, вот они и сокращают.

«ХАЙНС БЛЕСНУЛ РУССКИМ В «КАМЕДИ КЛАБ»

– Обычно иностранцев вначале обучают ненормативной лексике.

– Да, так смешнее. Но основные разрешенные слова они уже выучили: привет, доброе утро. Лучше всех по-русски говорит наш капитан Кайл Хайнс. Он недавно продемонстрировал хорошее знание языка, когда был в гостях в «Камеди клаб». Гарик Харламов и Павел Воля ему задавали вопросы со сцены, Кайл отвечал.

– «Химки» в этом сезоне здорово укрепились. Точат на ЦСКА зуб – хотят сбросить с трона.

– Если брать последние лет десять, в каждом сезоне «Химки», «Локомотив-Кубань», УНИКС имели отличные составы. Это были наикрутейшие команды. И каждый год все они пытаются опередить ЦСКА, но пока безуспешно.

– Видимо, они не в курсе существования слогана: ЦСКА всегда будет первым?

– В курсе, пытаются его опровергнуть. Но мы-то тоже в курсе.

– «Фенербахче», как обычно, один из главных фаворитов Евролиги. А теперь туда перешел Де Коло. Знаете, как против него играть?

– «Фенербахче» каждый год очень силен, но и Де Коло для любого европейского клуба отличное приобретение. Как против него играть? Нандо очень опасен с мячом. Нужно его пытаться максимально лишить мяча.

«УРОВЕНЬ БАСКЕТБОЛА В НБА – ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ»

– Отошли от чемпионата мира? Казалось, что нашей сборной по силам выйти в плей-офф…

– Все правильно вы сказали – по силам. Главное, чтобы сами ребята в себя поверили, я надеюсь, что это так, и что, несмотря на отсутствие целого ряда ведущих баскетболистов, у нас есть боеспособная сборная.

– Поляков вроде бы должны были обыгрывать.

– Должны – поляков, могли – аргентинцев. Но что сейчас об этом говорить: не шмогла я, не шмогла… Надо извлекать из чемпионата позитивные моменты. Конечно, хотелось бы место повыше занять, но мы отобрались в квалификационный олимпийский турнир. Плюс многие ребята приобрели важнейший опыт. Впереди отборы на Евробаскет-2021 и Игры в Токио. Дай бог, чтобы все были в строю и тогда все у нас получится.

– Самый неожиданный итог ЧМ – поражение сборной США?

– Зато теперь в Америке увидели, что и в других странах есть ребята, которые умеют играть в баскетбол не хуже американцев. Конечно, сейчас можно рассуждать, что не приехали суперзвезды НБА, но, как говорят англичане, результат – на табло.

– Сергей Базаревич сказал, что произошло разоблачения «мифа НБА» на глазах у всего мира.

– Красиво сказано! Но я слежу за НБА, как минимум смотрю хай-лайты. Считаю, что уровень баскетбола в лучшей лиге мира – просто запредельный.

– По мнению тренера сборной, в НБА несколько лет назад взяли курс на отказ от защиты, итог этой моды мы увидели на чемпионате мира.

– Есть в словах Сергея Валерьяновича своя правда. Заметно, что защите уделяют мало внимания в матчах регулярного чемпионата, но в плей-офф начинается другая игра – все серьезно упираются. Сам играл против американцев и могу сказать, что защищаться они умеют, невероятно физически сильные ребята.

«БЫЛ НА ОЛИМПИАДЕ, ОЧЕНЬ ХОЧУ ЕЩЕ»

– Отбор на Олимпиаду пройдет за три недели до Игр. Это проблема в плане поддержания формы?

– А куда деваться, если нас поставили в такие рамки? Возможно, физические нагрузки нужно будет снижать в период до Олимпиады, больше работать над тактикой, в тренажерном зале.

– Вы уже участвовали в Играх в Пекине в 2008 году.

– Это потрясающая атмосфера, ни с чем не сравнимая. Любой спортсмен мечтает побывать на Олимпиаде, но далеко не всем выпадает такая удача. Там ты понимаешь, что находишься среди лучших спортсменов планеты. И тебя переполняет гордость и от этого факта, и от того, что представляешь свою страну.

– Что особенно запомнилось?

– Церемония открытия потрясла. Стотысячный стадион, ты идешь по дорожке в составе делегации своей станы, впереди знаменосец с флагом России. И вся эта огромная аудитория тебя приветствует. Понимаешь, что ты являешься частичкой чего-то очень важного, глобального. И это один из самых счастливых моментов в жизни. Хочется еще раз все это испытать.

– Будем считать, что сборная России отобралась в Токио-2020. Идете вы по Олимпийской деревне, а навстречу Леброн Джеймс. Какие ваши действия – можете, попросить о совместном фото?

– Да у меня уже есть фото с Леброном. На церемонии открытия в Пекине подошли к звездам из дрим тим и попросили сфоткаться. Там были все – Леброн, Коби Брайант, Крис Бош и другие.

– То есть, небожители из НБА отреагировали на вашу просьбу о фото спокойно?

– Абсолютно, совершенно нормальные ребята.

– Бывали в Японии?

– Ни разу не был. Хочется не упустить такой шанс.

– Суши любите?

– Не могу сказать, что фанат, но с удовольствием попробую настоящие японские суши. Думаю, они отличаются от тех, что делают у нас. Я даже палочками неплохо владею. А вот рыбу фугу не рискнул бы пробовать. Ее нужно уметь готовить. В противном случае может быть летальный исход.

Но все-таки не еда самое интересное в Японии. Это страна передовых технологий. А какие там автомобили – с невероятными обвесами, дисками, подсветкой! Это такой особый токийский стиль. Я фанат машин, на это все великолепие с большим удовольствием посмотрел бы.