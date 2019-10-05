На «Валенсию» у Джеймса ушло 20 минут. Новый лидер ЦСКА выдал концерт в Испании - Советский спорт
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05 октября 2019 06:46БаскетболТигай Лев

На «Валенсию» у Джеймса ушло 20 минут. Новый лидер ЦСКА выдал концерт в Испании

В первом матче Евролиги-2019/20 ее действующий чемпион ЦСКА разгромил в гостях «Валенсию» с разницей «+25». «Зенит», напротив, крупно проиграл немецкой «Альбе».

Майк Джеймс посмотрел на табло и с чистой совестью пошел на скамейку запасных, уступая место на площадке Дэниэлу Хэккетту. Больше он на паркете не появлялся, потому что в этом не было никакой нужды. Непосредственно перед окончательной заменой Джеймса ЦСКА впервые преодолел отметку «+20». Дальше команды уже доигрывали матч.

Любопытно тут другое: Джеймс ушел не за две и не за пять минут до финального свистка, а в середине третьей четверти. За 19:38 своего игрового времени в Валенсии он набрал 20 очков, не допустил ни одного промаха с игры, ни одной потери (!) и раздал пять голевых передач одну краше другой. Картину отчасти подпортили четыре смазанных Джеймсом штрафных (5 из 9), но это были все-таки мелочи. Мне, например, у него не хватило, скорее, организаторских действий. А вот в том, что именно он новый лидер ЦСКА, теперь сомнений нет никаких.

ДЖЕЙМС MVP. ПОКА ОДНОГО ТУРА

Как известно, армейцы на прошлой неделе «отличились» поражением в Красноярске на старте внутреннего чемпионата. Секрет прост: там у ЦСКА был совсем другой, ненастоящий Джеймс. В Испании же американский плеймейкер выдал целый фейерверк эффектных бросков на любой вкус. От трехочковых метров с девяти до проходов с какими-то инопланетными разворотами «не в ту сторону». При этом Джеймс не частил, не устраивал серий «все подряд», а работал точечно, с паузами, как умелый боксер-профессионал.

Его главное качество резкость. Молниеносно меняет направление движения и столь же быстро соображает, читает игру. А техника и впечатляющие для такого «малыша» (185 см) мощь с прыгучестью это уже потом. Плюс пасовать, подчеркиваю, тоже умеет. Просто надо отладить баланс между распасовкой и своими атаками, чего для «Валенсии» просто не потребовалось. Ей и 20 минут хватило выше крыши.

Еще отлично вышел на замену Андрей Воронцевич. Сыграл как настоящий универсал, мастер «всего, что надо». Постепенно разбросался Дэрран Хиллиард, вновь летал над щитами Джоэль Боломбой. В общем, новая команда армейцев постепенно устаканивается. И я уже сейчас, не боясь ошибиться, могу сообщить вам: MVP первого тура Евролиги-2019/20 утром будет объявлен именно он, Майк Джеймс.

«ЗЕНИТ»: КОНФУЗ СО СКУПКОЙ

Дебютирующий в Евролиге «Зенит» встречался в Берлине с другим «не завсегдатаем» главного клубного турнира на континенте и провалился с треском. Питерцы, летом купившие 11 (!) новых баскетболистов, начали за здравие, но еще в первой четверти выпустили «Альбу» вперед, а в середине второй, потеряв центрового Густаво Айона, пришедшего из «Реала» (мексиканцу в кровь рассекли лицо возможен перелом носа), получили отрезок 2:13 и отставание в 16 очков. Которые на первых же минутах второй половины матча переросли в 20.

Дальше рассказывать особо нечего. Можно лишь констатировать, что у «Зенита» полно проблем и в обороне (особенно под кольцом), и в розыгрыше позиционных атак, где более-менее внятно проявил себя один Алекс Ренфро. В общем, Евролига есть Евролига, здесь оптовыми закупками «всего, что движется», внятную команду не сделаешь, уж слишком конкуренция высока. Кстати, через неделю «Зениту» предстоит первый домашний матч не с кем-нибудь, а с «Барселоной», летом скупавшей игроков поменьше питерцев, но зато покруче типа Кори Хиггинса из ЦСКА и Николы Миротича из НБА. В стартовом туре «Барса» разобралась в Стамбуле с финалистом предыдущего сезона «Эфесом». Миротич набрал 24 очка.

Евролига
Регулярный чемпионат
1-й тур

Валенсия (Испания) – ЦСКА (Россия) – 71:96 (17:24, 21:26, 16:26, 17:20)
Валенсия: Тоби (14), Мотум (12), Дублевич (12).
ЦСКА: Хиллиард (22, трехочковые 5/9), Джеймс (20+5 передач), Воронцевич (13), Клайберн (12).

Альба (Германия) – Зенит (Россия) – 85:65 (24:18, 23:13, 20:19, 18:15)
Альба: Нноко (16), Эрикссон (15, трехочковые 4/7), Кавано (11), Гиффи (10), Херманнссон (7+9 передач).
Зенит: У. Томас (14), Абромайтис (12), Ренфро (7+7 передач).

Химки (Россия) – Маккаби Т-А (Израиль) – 89:83, Реал (Испания) – Фенербахче (Турция) – 81:77, Эфес (Турция) – Барселона (Испания) – 64:74, Жальгирис (Литва) – Баскония (Испания) – 58:70, Панатинаикос (Греция) – Црвена Звезда (Сербия) – 87:82, Бавария (Германия) – Милан (Италия) – 78:64, Виллербанн (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 82:63.

2-й тур: 10 октября – ЦСКА – Бавария, Црвена Звезда – Фенербахче, Виллербанн – Панатинаикос, Реал – Маккаби, 11 октября – Химки – Баскония, Зенит – Барселона, Эфес – Альба, Олимпиакос – Валенсия, Милан – Жальгирис.

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