Продлят ли «Химки» победную серию? Сегодня им играть с ЦСКА - Советский спорт
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17 октября 2019 09:22БаскетболМысин Николай

Продлят ли «Химки» победную серию? Сегодня им играть с ЦСКА

В четверг в «Мегаспорте» в игре Евролиги сойдутся ЦСКА и «Химки». Нас ждет российское Эль-Класико! Принципиальнейший матч!

«Советский спорт» о том, почему его нельзя пропустить. И почему борьба двух клубов обещает быть особенно жаркой.

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ ПРОТИВ ОБОЗЛЕННЫХ

В российском баскетболе нет вывески громче, чем ЦСКА против «Химок». Так уж сложилось в последние десятилетия. И, видимо, останется на десятилетия вперед. При этом – уникальный случай! – в настоящий момент армейцы не выглядят безусловными фаворитами. Да, желто-синим нечасто удавалось брать верх (счет встреч между клубами – 92:19 не в их пользу). Но именно сейчас они выглядят лучше. По крайней мере, если судить по началу сезона.

Поскольку ЦСКА успел проиграть уже дважды. А «Химки» до сих пор идут без поражений!

Впрочем, это касается не Евролиги. Тут оба клуба стартовали удачно и входят в пятерку команд, которые с победами закончили два первых тура. Красно-синие «поиздевались» над испанской «Валенсией» и уверенно переиграли «Баварию», химчане – одолели «Маккаби» и достойно прошлись по «Басконии». По разнице очков армейцы пока лучшие. Вообще среди всех. И именно они возглавляют таблицу. Но это еще очень эфемерно – ситуация будет меняться. И «Химки», не исключено, изменят ее в свою пользу уже в третьем туре.

Ведь хоть не в Евролиге, а в Лиге ВТБ, но ЦСКА уже дважды «осекся». Сначала – в самом первом матче, против «Енисея». А после – дома, во встрече с «Зенитом». Кто-то скажет – мол, ничего страшного. Весь сезон впереди, а это – издержки, случайности. Основанные на значительных переменах в составе, не лучшей форме игроков, возможно – недостаточном настрое на соперников (от красноярцев-то точно никто не ожидал, что они обыграют армейцев!). И в целом, все верно. Две ошибки на старте сезона – не повод для паники. Да, такое случилось впервые. Но все равно – нестрашно. В классе команды сомневаться не приходится. А их успехи в Евролиге дают всем понять, что ЦСКА – по-прежнему топ-клуб. Чемпионский. И тем не менее – «Химки» идут без поражений и здесь! Четыре матча – четыре победы. И первое место в таблице. Все остальные хоть по разу проиграли, а желто-синие только наращивают темп. И их уверенность в себе сейчас заметно выше, чем уверенность игроков ЦСКА.

В равной борьбе, на последних минутах, это может стать решающим фактором.

ЧЕМПИОН ПРОТИВ ПРЕТЕНДЕНТА

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Но да, не будем забывать: ЦСКА – чемпион Евролиги! А «Химки» в прошлом сезоне не вышли даже в плей-офф. Пусть состав москвичей обновился, их покинули прежние лидеры (Нандо Де Коло, Кори Хиггинс, Серхио Родригес), но и замена подоспела серьезная – Коста Куфос, Йоханнес Фойтманн, Рон Бэйкер (а ведь парень хорош!), Дэрран ХиллиардДимитрису Итудису уже почти удалось всех сыграть. Шероховатости пока остались, проблемы во взаимодействиях имеются, но не критичные, и не дающие сказать: «ЦСКА уже нынче не тот…». Нет, все по-прежнему – как были фаворитами и претендентами на титул, так ими и остались.

Зато как изменились «Химки»!

Они по-прежнему – команда Шведа. Но Алексей уже не одинок. Если в прошлом сезоне без своего лидера химчане откровенно рассыпались, сейчас здесь собралась такая «банда», что можно только восхищаться! И количеством снайперов, и глубиной состава, и обилием звездных «больших». Да, Карасев далек от лучшей формы. Да, Мозгов все еще не играет. Но Янис Тимма, Йонас Жеребко, Дайрис Бертанс, Стефан Йович, Девин Букер – все они готовы Шведа прикрыть. И даже заменить – если потребуется. «Химки» не просто так вошли в когорту лидеров турнира. И считаются претендентами на поездку на «Финал четырех». За исключением «Барселоны», собравшей европейскую «дрим-тим», именно подмосковный клуб активнее, лучше всех поработал на рынке. И главное – у них есть тренер, который знает, как побеждать. В том числе – побеждать ЦСКА. Ведь Римас Куртинайтис уже это делал. Кто знает – вдруг получится вновь?

ЛУЧШИЙ СКОРЕР ПРОТИВ ЛУЧШЕГО СКОРЕРА

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Есть и еще один момент, который повышает интерес к этой встрече. А именно – дуэль сильнейших скореров турнира! Швед стал лучшим по результативности в Евролиге в сезоне-2018. Майк Джеймс – в сезоне-2019. Да, не без помощи самого Алексея, который из-за травмы пропустил три месяца (хотя, по факту, в среднем набирал очков больше), но тем не менее! Швед и Джеймс – элитные снайперы. Способные забить из любых положений. Хоть издали, хоть в проходе. Хоть красивым лэй-апом, хоть – красочным данком (хотя к Майку это относится меньше). Следить за тем, как сложится их схватка – отдельный кайф! Тем более, скорее всего, от того, кто ярче и эффектнее из них себя проявит, и будет зависеть весь исход матча.

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