Армейский марш. ЦСКА вновь уверенно обыграл «Химки»

ОЧЕРЕДНОЕ «ДЕРБИ ЛЕНИНГРАДКИ»

- Нас ждет встреча с принципиальным соперником, у которого собрана хорошая команда – как и во все предыдущие годы. У «Химок» есть в наличии группа серьезных игроков, которые показывают классный баскетбол. И, видимо, нас ждет захватывающий матч, - в привычном толерантном стиле подчеркивал Димитрис Итудис.

- Увы, наша главная проблема осталась прежней – у нас по-прежнему нет Криса Крамера и Стефана Йовича, которые залечивают травмы. Приходится делать перестановки на позиции первого номера, и тут меня радует наш Слава Зайцев, который выглядит просто отлично! Выигрывать у ЦСКА необходимо кровь из носу. Конечно, просто не будет, и мы акцентируем внимание на том, на чем обычно – это наш самый главный соперник! Как и обычно, у армейцев – очень сильная команда. Они – чемпионы турнира. Но в данный момент им тоже нелегко, поскольку красно-синие все еще находятся в поиске оптимальных игровых сочетаний. Так что шанс у нас будет. Главное, им воспользоваться, - подчеркнул в свою очередь Римас Куртинайтис.

С одной стороны – «Химки» подошли к этой игре, не имея ни одного поражения с начала сезона! Четыре матча в Лиге ВТБ, два в Евролиге они выиграли. Причем – уверенно. Можно сказать – с запасом. В отличие от ЦСКА. Который на европейской арене без проблем разгромил и «Валенсию», и «Баварию», но вот на внутренней успел уступить и «Енисею» в Красноярске, и «Зениту» - в УСК ЦСКА. Как раз из-за того, о чем говорил Римас – серьезные перемены в составе пока не позволяют красно-синим найти идеальное взаимопонимание на площадке. Итудис еще ищет верные сочетания. И не всегда их находит.

Отсюда вывод – возможно, впервые за долгое время «химчане» подошли к игре с армейцами в чуть лучшей форме! Что не сделало их фаворитами. Но, все-таки, давало шанс на то, что в «Мегаспорте» мы увидим равную борьбу. Которой бы насладились болельщики.

С другой…. Ну посмотрите на счет очных встречных двух команд. Какие цифры – 92:19! Конечно, в пользу красно-синих. По факту – 20 лет почти одних побед (два клуба впервые сыграли в сезоне 1999-2000). Как ни крути, а по уверенности бьет. Уверенности «Химок», разумеется. Возможно, ей гостям не хватило.

ДЖЕЙМС – «ХИМКИ» - 18:16

Дуэль двух лучших снайперов Европы – Швед стал сильнейшим в Евролиге по набранным очкам два года назад, Майк Джеймс – в прошлом сезоне – обещала нам громкую вывеску! Действительно, а кто проявит себя лучше? Лидер «химчан», с его стандартными 20-25 очков за игру? Или потенциальный лидер ЦСКА, которые еще не освоился в составе армейцев (по крайней мере, не до конца), но который по-прежнему может в любой ситуации забить сложнейший мяч, демотивировав соперников.

В начале матча Швед, конечно, хорошо… Но вот Майк – Майк почти бесподобен!

Ревущие трибуны «Мегаспорта» заводятся сильней и сильней, глядя на то, что делает Джеймс. А он почти в одиночку «убивает» гостей, кладя в проходах броски на любой вкус и регулярно становясь на линию (ну невозможно парня удержать, не нарушая правил!). Во многом, именно из-за него армейцы быстро делают свое превосходство двузначным – 19:9. А к концу первой четверти один только Майк набирает чуть больше очков, чем все «Химки» - 18:16! Общий счет – 25:16. В пользу хозяев, разумеется. Еще немного попаданий – на счету Дэррана Хиллиарда и Йоханнеса Фойтманна.

Кстати, все трое – новички!

Вот новички «Химок» играют не столь впечатляюще. Пусть Куртинайтис активно тасует состав, бросая в бой и Зайцева, и Карасева (недавно вернувшегося после травмы), и Тимму, и Бертанса… Да, в общем, всех, кто есть в заявке! Эффекта это не дает. И максимум, который удается гостям – не допустить совсем уж крупного разрыва. Он так и держится в районе 8-12 очков.

ИТОГОВАЯ ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

Потом, конечно, все немного меняется. Джеймса, наконец, закрывают – за три оставшиеся четверти он наберет всего 5 очков. Включается Швед – и трешками, и в проходах. Подключается издали Яннис Тимма. А Девин Букер работает временами не хуже, чем его полный тезка из «Юты»! Но и среди армейцев есть, кому играть. Курбанов с Воронцевичем царят под щитами, Уилл Клайберн всем напоминает, кто здесь – MVP «Финала четырех»… И стоит гостям чуть-чуть сократить отставание, как хозяева тут же убегают вперед.

И эти «кошки-мышки» продолжаются вплоть до финальной сирены. Которая и ставит ожидаемый итог. ЦСКА победил! Опять – вполне уверенно. С не самой крупной, но заметной разницей в виде чертовой дюжины – 99:86. Так что единственное разочарование болельщиков было связано с тем, что их команда не «выбила» сотню…

Есть подозрение, что это ей простят.