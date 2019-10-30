«Химки» – базовый клуб сборной перед отбором на Олимпиаду» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 октября 2019 18:08Баскетбол

«Химки» – базовый клуб сборной перед отбором на Олимпиаду»

Вяльцев и Корстин – о старте баскетбольного сезона.

В новом эфире «Во всем белом» – трио Карасев-Мозгов-Швед в новых «Химках», сборной России и квалификационном турнире Олимпиады-2020.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и защитник «Химок» Егор Вяльцев обсудили с ведущим Сергеем Белоголовцевым старт сезона в российском баскетболе, а эксперт Владимир Гомельский разъяснил, как наша сборная будет проходить олимпийскую квалификацию к Летним Играм в Токио».

Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тим выиграл у Раонича в Париже, одержав шестую победу подряд Жереми Шарди – о победе над Медведевым: Когда у тебя такой соперник, нужно сыграть идеально Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Париже
Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Мартемьянов к отставке всегда готов. «Автомобилист» без Дацюка продолжил падение «Автомобилист» проиграл в Новосибирске «Сибири» 0:3 и продлил серию поражений до семи матчей. Команда из Екатеринбурга опустилась на десятое место в Восточной конференции. И не видно света в конце туннеля. Какие меры примет руководство клуба? 29.10.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
«Пять поражений? Мы особо не переживали». Что говорили после матча «Северсталь» – СКА Питерские армейцы прервали серию неудач, но только с помощью буллитов. 28.10.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Лига чемпионов без РПЛ – это реально К 2024 году Россия рискует остаться без представителей в главном еврокубке. 30.10.2019 12:30 Футбол Зибрак Артем
Новости
17:55 Хоккей Александр Радулов: Мы забили в конце второго периода и продолжали давление в третьем
17:47 Хоккей Андрей Свечников: Мы с Бриндамором часто работаем над таким броском
17:43 Хоккей Йоси продлил контракт с «Нэшвиллом» на восемь лет
17:37 Хоккей Джон Хайнс: Гусеву нужно отдохнуть и посмотреть за игрой со стороны
17:29 Хоккей Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников – второй
17:22 Теннис Тим выиграл у Раонича в Париже, одержав шестую победу подряд
17:11 Футбол «Ахмат» – «Луч». Стартовые составы
17:09 Теннис Шарапова сыграет на выставочном турнире на Гавайях
16:54 Теннис Жереми Шарди – о победе над Медведевым: Когда у тебя такой соперник, нужно сыграть идеально
16:45 Теннис Андрееску отказалась от борьбы после проигранного сета в матче с Плишковой
16:13 Футбол «Урал» – «Арсенал». Стартовые составы
16:05 Хоккей Род Бриндамор: Свечников тренирует бросок из-за ворот каждый день
15:59 Хоккей Александр Овечкин: Если меня закрывают, значит свободен кто-то другой, поэтому мы забиваем так много
15:54 Хоккей Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ
15:48 Теннис Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал на Итоговом турнире года
15:35 Хоккей Сергей Немчинов: Меня разочаровало решение Кравцова вернуться в «Трактор»
15:29 Баскетбол Майк Джеймс: Присутствие в ЦСКА Хайнса утвердило мой выбор
15:20 Футбол Борис Игнатьев: Сейчас ЦСКА приложит максимум усилий, чтобы достойно сыграть в Кубке России
15:15 Футбол Сергей Кирьяков: Не стоит ждать в матче с «Томью» полной смены состава «Зенита»
15:11 Футбол Сергей Балахнин: Для Карпина и некоторых игроков «Ростова» игры со «Спартаком» всегда знаковые
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array