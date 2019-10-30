«Химки» – базовый клуб сборной перед отбором на Олимпиаду»

Загрузка...

В новом эфире «Во всем белом» – трио Карасев-Мозгов-Швед в новых «Химках», сборной России и квалификационном турнире Олимпиады-2020.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и защитник «Химок» Егор Вяльцев обсудили с ведущим Сергеем Белоголовцевым старт сезона в российском баскетболе, а эксперт Владимир Гомельский разъяснил, как наша сборная будет проходить олимпийскую квалификацию к Летним Играм в Токио».