Тимофей Мозгов: Если Леброн перейдет «Химки» – сдам ему комнату

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«КУПИЛ ДОМ ПО СОСЕДСТВУ С ШАРАПОВОЙ»

– В Калифорнии опять пожары. Андрей Кириленко в «Фейсбуке» уже написал, что он – в безопасности. У Тимофея Мозгова там тоже ничего не сгорит?

– К счастью, нет. Хотя мои жена и сын сейчас как раз там. Отправились в короткий отпуск, на каникулы. Погреться. Но они в безопасности. В Калифорнии пожары обычно на холмах. А мы в другом месте живем. Туда огонь никогда не доходит.

– Свой дом или снимаете?

– Свой.

– То есть, вы все-таки купили в США недвижимость?

– В Америке у многих спортсменов есть, скажем так, финансовые консультанты. Которые помогают управлять деньгами, которые мы зарабатываем. Часто дают ценные советы – во что лучше вложиться, во что – не стоит… У русских же повелось, что если появляется возможность, надо сразу накупить недвижимости – как можно больше квартир и домов. Такая, мол, инвестиция – на долгое время. Всегда можно сдавать или, при случае, продать… Я тоже так думал, когда приехал в НБА. Но меня вовремя отговорили от необдуманных поступков. Тем не менее, именно дом в Калифорнии показался неплохим вложением средств. Мы купили его, когда я выступал за «Лейкерс». Приятно иметь собственный угол, где ты – хозяин, а не временный гость.

– Живете в фешенебельном районе?

– Мы выбирали дом, не думая об этом. Важен был не статус района, а чтобы просто все нравилось и было близко ездить на тренировки. До Беверли Хиллс от нас – час на машине. Но место хорошее.

– Знаменитые соседи имеются?

– Сам не встречал, но слышал, что где-то в тех краях живет Шарапова (у Марии дом в Манхеттен-Бич, недалеко от Лос-Анджелеса, – Прим. ред.).

«ГРАЖДАНСТВО США НЕ ДЕЛАЛ»

– Недавно стало известно, что хоккеист Евгений Малкин, оказывается, имеет гражданство США.

– И что в этом такого? Я никогда не понимал, почему у нас думают, что если человек получил второй паспорт, то он предал Родину? Это не так. Гражданство США просто очень удобно, хотя бы в плане путешествий – не надо делать визы в большинство стран. Тем более, если давно живешь в Америке, то получить его – вполне логично. У Кириленко оно тоже есть, и он этого никогда не скрывал, не стеснялся. И правильно, кстати, делает. Стесняться тут нечего.

– У вас американский паспорт есть?

– Нет. Я никогда всерьез об этом не думал. У меня есть грин-карта, которая позволяет спокойно въезжать в США на любой срок, плюс без визы посещать Канаду. Оформить гражданство? Не скажу, что сплю и вижу, как это сделаю.

– Возвращение в Россию тяжело далось в бытовом плане?

– В Америку улетать было сложнее. У меня ведь там ничего не было – ни дома, ни друзей, ни знакомых. Обживался с нуля. А в России все есть. Так что проблем не возникло.

– Где живете?

– У нас дом в Новогорске. Тоже свой. Там красиво и очень удобно – рядом аэропорт, рядом – база «Химок», где я могу тренироваться. Ну и Химки для меня – не чужой город.

– Сын в школу ходит?

– Да, во второй класс. Было сложно – он ведь начинал учиться в Америке. И все, что касается грамматики русского языка, которую проходят у нас первоклассники, пропустил. Учителя сразу сказали – придется наверстывать и будет непросто. Так и вышло. Но он справился. Уже почти всех догнал. Я им горжусь.

– У вас любимая тема – автомобили. Свои машины из Америки привезли?

– Это сложно и муторно. Да и нет смысла. Пока играл в НБА, у меня в России своей машины не было. И когда сюда прилетал, мне помогали наши друзья из BMW – предоставляли автомобиль бесплатно. Наверное, могли дать и сейчас. Но я решил – это будет нескромно. Неправильно. Так что взял машину у друга. В смысле – купил.

– Что за машина?

– Jeep Grand Cherokee. В версии SRT. У меня был такой в США. Очень нравился! Я ведь к автомобилям отношусь по-особенному. У меня – своя страсть. Есть машины, которые просто перемещают тебя из точки А в точку Б. А мне нужно получать удовольствие от вождения. Чувствовать определенный драйв, азарт.

– Где же в России драйв прочувствовать? У нас быстро ездить нельзя…

– Это, кстати, раздражает. Я в первый месяц немало штрафов собрал, часто превышая скорость всего километров на 20. Сейчас привык, стал аккуратнее, да и запомнил, где камеры висят, – смеется Мозгов. – На самом деле, мне непонятно, почему на хороших трассах за пределами города у нас ограничение 90? Или даже 60? И вот, все тошнят с такой скоростью, хотя спокойно можно ехать и 130-150. Почему не снять ограничения? Поубиваются лихачи? Так лихачи и так убьются – они на знаки не смотрят. А нормальным водителям станет гораздо комфортнее.

– В Америке все не так?

– Во-первых – там гораздо меньше камер. Да, дежурят патрульные экипажи, но и их не так много. Во-вторых, в разных штатах – свои ограничения скорости. На трассе от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса можно ехать 75 м/ч – это как раз примерно 130 км/ч. В общем, там проще.

– И долго ехать до Вегаса?

– Зависит от пробок. Я как-то раз возил родителей, когда они к нам в гости прилетали. Туда добрались за четыре часа. Обратно – тащились все восемь…

– Если в США остановят за превышение скорости, тот факт, что ты звезда, не поможет?

– Когда как. Если нарушение действительно очень серьезное, тогда не спасет ничего. А так возможны варианты. Бывало, что отпускали. Например, в Кливленде меня остановили. Офицер присмотрелся, спросил: «Ты же Мозгов? А я тебя знаю! Молодцы, классно сыграли вчера!». Мы с ним сфоткались, он махнул рукой: «Давай, езжай аккуратнее». И все. А в другой раз ехал на матч с «Чикаго». И «повезло» мне встрять на улице за большим классическим «Кадиллаком», который вела такая классическая американская бабушка – ее едва из-за руля было видно… Ехала соответственно – 30 миль в час и не больше. Я долго не мог ее обогнать, а когда все же это сделал, прямо навстречу шел патрульный экипаж. Они развернулись, включили «люстру». Остановили меня. И вот тот полицейский был, как мне показалось, фанатом «Чикаго». Потому что скорее всего он меня узнал.. И очень недовольное лицо сделал. Причем, казалось, будто специально ждал, как я скажу: «Не видите? Я – Мозгов. На игру еду!». Чтобы он мог резко ответить: «И что теперь с того?!». Но я так никогда не говорю. Всегда жду, что будет. Если выпишут штраф, значит – штраф. Тогда, разумеется, выписали. На 150 долларов.

«НЕ ЗНАЮ, КОГДА ВЕРНУСЬ НА ПЛОЩАДКУ»

– Неизбежный вопрос – что с вашим коленом? И когда вас ждать на площадке?

– Как часто меня об этом спрашивают… Но мне по-прежнему нечего сказать. Я много работаю, колено – в порядке, прогресс – есть. Но восстановление еще не закончено. Ни я, ни врачи точно не знаем, когда я буду полностью готов. Нет определенной точки, от которой можно было бы плясать – плюс-минус две недели, и я выйду… Так что просто ждем.

– В «Химках» с пониманием относятся к ситуации?

– Меня никто палками на площадку не гонит. В клубе знали о моей травме. Знали, что восстановление может занять много времени. Мы все заранее обговорили и решили – я спокойно тренируюсь, занимаюсь реабилитацией под контролем врачей. И как буду готов – выхожу на площадку. В этом плане никаких проблем нет.

– В «Орландо» за целый сезон вы не провели ни матча, но рассказывали, что постоянно были с командой – приходили на все тренировки, летали на выезды.

– В «Химках» немного по-другому. Я тоже постоянно с командой, в тесном контакте с игроками и тренерами. Но на гостевые матчи не езжу. В Америке было проще – там у каждого клуба свой самолет, можно возить с собой все необходимое оборудование, везде есть хорошие базы… В России и Европе не так. Здесь, если я буду летать на выезды, у меня не везде будут необходимые условия для моей реабилитации. Так что я остаюсь и работаю дома.

– С Римасом Куртинайтисом отношения хорошие?

– Я же играл под его руководством – часть сезона-2011/12, когда в НБА был локаут. Так что мы неплохо знакомы. И, конечно, я очень его уважаю. Мы встретились перед тем, как подписать контракт. Ему было важно понять, хочу ли я по-прежнему играть в баскетбол? Я убедил, что такое желание есть.

– В штабе «Химок» вообще много литовцев. Их язык понимаете?

– Паре фраз меня научили. Например: «Kur pinigai?» (по-русски – «Где деньги?», – Прим. ред.), – смеется Тимофей.

– Сейчас у желто-синих в составе три главные российские звезды – вы, Алексей Швед и Сергей Карасев. В жизни часто общаетесь?

– Мы дружим, хорошо общаемся. Тем более, здесь чаще удается видеться, чем когда все играли в НБА. Все-таки, живем теперь в одном городе. Иногда куда-то вместе выбираемся. Да и жены наши ладят друг с другом.

– У Шведа есть свой ресторан. Там бывали?

– Конечно! У него вкусно готовят.

– Вас кормят бесплатно?

– Я каждый раз, как туда еду, пишу об этом Лехе. Но он еще ни разу не ответил, – смеется Мозгов. – В общем, приходится платить самому.

– Свой ресторан открыть не хотите? Или клуб?

– Ночной клуб? Нет, это слишком круто. Лучше сразу кальянную. Хотя и таких планов нет.

– Вы же большой любитель стейков?

– А кто не любит хорошие стейки? Но их не обязательно есть в своем ресторане.

«ХИМКИ» СДЕЛАЛИ БОЛЬШОЙ ШАГ ВПЕРЕД»

– Желто-синие в топ-5 Евролиги и лидируют в Единой лиге ВТБ. «Химки» теперь – гранд?

– У нас же относительно молодой клуб. Сколько лет выступают «Химки»? На высшем уровне – около 20. Сравните с историей «Реала», «Барселоны», «Панатинаикоса», «Жальгириса»… Но и эти команды не сразу стали великими клубами. А сейчас мы можем бороться с ними на равных. Я не знаю, можно ли назвать «Химки» грандом. Но мы действительно сделали большой шаг вперед.

– Обидный вопрос, но все же задам: у «Химок» есть «комплекс ЦСКА»?

– В этом сезоне – нет. Да, мы проиграли им в Евролиге, но это было не такое поражение, какие случились еще несколько лет назад. Сейчас просто ЦСКА оказался сильнее.

– Перед игрой с красно-синими есть дополнительная «накачка» от тренера?

– В принципе, это не требуется. Мы знаем, что ЦСКА – топ-клуб. И серьезный соперник. Настраиваться на него надо так же, как на любых других грандов.

– Летом у вас были варианты, что вы окажетесь в другой команде?

– Предложений хватало. В том числе, из Европы. Но я выбрал «Химки» по ряду причин. В конце концов, это мой родной клуб, где я, по сути, начинал карьеру. Почему бы ее здесь не продолжить? К тому же, не все команды готовы были ждать, когда я полностью восстановлюсь. Это тоже имело значение.

«ЛЕБРОН БЕЗ ШВЕДА ЦСКА НЕ ОБЫГРАЕТ»

– С вашим отъездом из НБА в Лиге впервые за 20 лет не осталось ни одного россиянина на контракте. Что это говорит о нашем баскетболе?

– Что с ним все плохо. И чем дальше, тем хуже становится. Я буду рад ошибиться, но есть ощущение, что через пять-шесть лет наша сборная не сможет достойно бороться на высшем уровне. Я не говорю о победах – мы тоже иногда проигрывали. Но всегда пахали на площадке, выкладывались за команду и страну. Будет ли новое поколение делать все то же самое? Я пока не уверен.

– Чемпионат мира в Китае вас в этом не убедил?

– Там-то парни боролись. Но надо понимать, что костяк команды состоял из ветеранов – Виталия Фридзона, Никиты Курбанова, Андрея Воронцевича, Семена Антонова… Через пять лет их в сборной не будет. И кто сможет их заменить – очень сложный вопрос.

– В чем причина? В плохих спортивных школах?

– Да много причин. Слабые тренеры – одна из главных. Считают себя великими специалистами, хотя на деле – полный ноль. И таких, к сожалению, каждый второй.

– Сына в баскетбол отдали?

– Разумеется! В одну из школ «Химок». А куда еще я мог его отдать?

– Куда угодно. В футбол, например.

– Нет, нам футбола не надо. Баскетбол – наше все! Помню, как в детстве получил двойку в четверти, и мама сказала: «Теперь езжай и скажи тренеру, что ты не будешь заниматься спортом». Понимаете, да? Ей было важно, чтобы я сам это сказал. Прочувствовал всю ответственность… Для меня это было самое страшное наказание. И лучшая мотивация поскорее исправить оценку, чтобы опять взять в руки мяч.

– Но это вы. А если сыну не понравится баскетбол?

– Пока нравится. Он тренируется два раза в неделю, но заставлять его я не буду. Если он вдруг поймет, что ему больше по душе тот же футбол – пусть играет. Давить тут бессмысленно.

– За чемпионатом НБА сейчас следите?

– Я и когда там играл, особо не следил. Что уж про сейчас говорить-то! – смеется Мозгов. – Но, конечно, в курсе основных событий.

– Лето вышло очень горячее – много переходов звезд…

– Прошлое горячее было. Когда Леброн Джеймс в «Лейкерс» приехал.

– Сейчас «Лейкерс» – опять претендент на победу. Но в Лос-Анджелесе и «Клипперс» – топ-клуб.

– В этом дерби я болею за ЛАЛ. Не потому, что сам там играл. Просто там много знакомых.

– Еще, похоже, закончилась эпоха «Голден Стэйт». Дюрант сломался и ушел, Томпсон – просто сломался. Как и Стефен Карри недавно (звездный защитник получил перелом руки, – Прим. ред.).

– Это и делает НБА лучшей лигой! То, что там нет своего ЦСКА, который 20 лет подряд берет титулы. Мало кому удается выиграть несколько чемпионатов подряд. Всегда меняется расклад сил, всегда очень высокая конкуренция. Именно это привлекает зрителей.

– У вас любимый клуб есть?

– Из тех, в которых играл, выделю «Кливленд». Все-таки, на него пришлись лучшие годы карьеры. С «Кавс» я выиграл чемпионат. Но именно любимым я и его не назову. Я не фанат какой-то отдельной команды.

– Готовы выбрать трех сильнейших игроков в данный момент?

– Леброн – однозначно.

– Дядьке через два месяца 35 лет исполняется!

– Ну и что? Помните, как относительно недавно все говорили про состав «Сан-Антонио»? Вот, мол, старички одни остались… Начнут сдавать… Лет шесть подряд так говорили, а «старички» продолжали доходить до финалов и выигрывать титулы. Так и с Леброном. Да, ему скоро 35. Но он по-прежнему – в отличной форме.

– Кто еще?

– Луку Дончича назову. Парню всего 20 лет, а он уже такое делает! Потенциал там – просто колоссальный. Третьего сложно выбрать. Но мне нравится Кайри Ирвинг. Заметно, что он сильно повзрослел.

– А как же MVP последних лет – Уэстбрук, Харден, Адетокунбо?

– Я тут больше сердцем выбираю. Чтобы игрок не просто был суперзвездой, но и еще и лично мне нравился. Это как с машиной. Что лучше – «Гелендваген» или «Феррари»? «Гелик» практичнее – на нем и на рыбалку можно выбраться, и по бездорожью «погонять». Но кто-то скажет, что «Феррари» хуже?

– Давайте пофантазируем: Леброну надоело в НБА и он приехал в «Химки»…

– О, ради такого я даже готов поселить его у себя! Сдам ему комнату, – смеется Мозгов.

– С Джеймсом-то точно ЦСКА обыграете?

– Один в поле не воин. Без Лехи Шведа у Леброна все равно не получится.