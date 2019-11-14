«Химки» против Чачо и Мессины. Анонс топ-матча тура Евролиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 10:00БаскетболМысин Николай

«Химки» против Чачо и Мессины. Анонс топ-матча тура Евролиги

Сегодня подмосковные «Химки» примут дома итальянский «Милан». Обе команды – в числе лидеров турнирной таблицы. Но почему победу прочат хозяевам?

РАСКЛАД ПЕРЕД МАТЧЕМ

Первые семь туров Евролиги принесли нам немало сюрпризов. «Фенербахче» и «Олимпиакос» болтаются в подвале таблицы, дебютант «Виллербан» обыгрывает дома ЦСКА, «Реал» стоит на грани зоны плей-офф… А в топе лидеров – сразу шесть клубов, добившихся по 5 побед и более. И если «Химки» в этом списке мы ждали изначально, то успехи «Милана» серьезно всех удивили.

Желто-синие мощно усилились этим летом. Продление Яниса Тиммы, возвращение Энтони Гилла (американец пропустил несколько месяцев прошлого сезона из-за травмы ноги), подписание целой россыпи звезд – от Сергея Карасева и Дайриса Бертанса до Йонаса Жеребко (финалист чемпионата НБА-2019) и Тимофея Мозгова (чемпион НБА-2016)… Солидный список громких сделок! Пожалуй – самый лучший в Европе, если вынести за скобки «Барсу», собравшую свою «Дрим-тим» и ставшую главным фаворитом турнира. Пусть Мозгов до сих пор не играет (все лечит больное колено и непонятно, когда сможет вернуться), пусть какое-то время химчанам пришлось обходиться то без Стефана Йовича и Криса Крамера, то без ряда других игроков (например, вице-капитана команды Егора Вяльцева), но Римас Куртинайтис все равно грамотно использовал ресурсы, обеспечив успешное начало сезона. В Единой лиге ВТБ «Химки» – единственный клуб, который до сих пор идет без поражений, при этом одержав 7 побед (а в двух последних матчах и в нескольких встречах чуть ранее пробив рубеж в 100 очков). В Евролиге осечки случались – например, в игре с «Црвеной Звездой». И в принципиальном дерби с ЦСКА. Но с показателем 5-2 желто-синие уверенно входят в топ-6, идя наравне и с теми же армейцами, а заодно – с «Анадолу Эфесом» и «Маккаби».

Собственно, тут сюрпризов нет.

«Милан» же удивил серьезно. Поскольку итальянский клуб стоит даже выше! У итальянцев – всего одно поражение. И целых 6 побед! Включая очень важную, почти – сенсационную. Над грозной «Барселоной». Сложно сказать, удастся ли команде остаться в топе до конца регулярки. Но стоит признать, что сейчас это – грозная сила. И «Химкам» предстоит серьезная борьба.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕРХИО И ЭТТОРЕ

73045839_413044936296993_9046345884686073952_n

Если пытаться разобраться, в чем причина прорыва «Милана», на ум приходит очевидный ответ. Конечно, в Мессине! Этторе много лет провел в Америке, ассистируя самому Греггу Поповичу. Но первым европейским главным тренером в команде НБА не стал (его опередил Игор Кокошков). И в «Сан-Антонио» на повышение не пошел, поскольку Грегг решил продлить контракт. Устав ждать у моря погоды, Мессина принял предложение «Милана». И, скажем прямо, очень щедрое предложение – на должность и главного тренера, и президента по баскетбольным операциям. Фактически, ему отдали весь клуб. И Этторе вернулся на родину.

Не обошлось и без серьезных перемен. Почти первое, что сделал Мессина – убрал из клуба лидера. Майка Джеймса. Лучшего скорера Евролиги прошлого сезона! И это – несмотря на действующий контракт. Американец, конечно, обиделся. Сделал несколько реплик в своих соцсетях. Но без работы, как мы знаем, не остался – сейчас играет в ЦСКА.

На смену Джеймсу из того же ЦСКА прибыл сам Серхио Родригес. А из Китая подтянулся Луис Скола. И тут внезапно оказалось, что и испанец – признаем, не слишком блиставший в составе армейцев – все еще может играть в баскетбол! И аргентинец в свои 39 еще отлично смотрится на площадке! Чачо и Скола мгновенно стали лидерами – столпами команды Мессины, от которых зависят ее результаты. Добавьте к ним Амедео Делла Валле и Владимира Мицова, Джеффа Брукса и Артураса Гудайтиса – и вот вам костяк клуба, который претендует не просто на плей-офф, а на поездку в Кельн на «Финал четырех». Причем – со всей серьезностью.

И как их обыгрывать «Химкам»?

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ «ХИМОК»?

rimas-kurtinaitis-khimki-moscow-region-eb19

Во-первых – Шведом! Алексей продолжает доказывать, что в оптимальном состоянии, без травм, остается сильнейшим – и точно самым ярким! – скорером Европы. Он лидирует в гонке снайперов Евролиги, он – лучший по очкам (наравне с Де Коло), по проценту штрафных, один из лучших – по количеству трехочковых. Он по-прежнему – локомотив «Химок», который тянет за собой партнеров. При том, что общий класс этих партнеров серьезно вырос за прошедшее межсезонье.

Во-вторых – Куртинайтисом. В отличие от Георгиоса Барцокаса, Римас сумел привить команде дух победителя. Он многого добивался с химчанами и готов добиваться опять. Желто-синие при литовце стали лучше и собраннее играть в концовках, отлично действуют в атаках, нередко выбивая 100 очков, при этом – не теряются в защите. Солидный выбор сильных игроков позволяет наставнику использовать различную ротацию, умело подбирая оптимальные пятерки под каждый ключевой момент встречи. И чем серьезнее соперник, тем выше роль тренера. А Римас давно доказал, что справляется с любым прессингом.

В-третьих – «Химки» в этом сезоне принципиально не проигрывают дома! Оба поражения пришлись на выездные матчи. Видимо, атмосфера «Арены Мытищи» действительно тонизирует желто-синих – нельзя действовать плохо, когда трибуны переполнены и гонят вперед! Болельщики давно прониклись и полюбили атмосферу, которую организует клуб – концертами звезд, шоу-программой, раздачей подарков. И они отвечают взаимностью, даря свою энергетику. А эта энергетика приходится очень кстати в особо напряженные моменты матчей. И часто выручает химчан.

Поэтому и букмекеры видят в желто-синих фаворитов. Несмотря на возможное отсутствие Тиммы (Яннис находится в лазарете и непонятно, сможет ли сыграть). Несмотря на Чачо и Сколу. И даже несмотря на Мессину. Который остается одним из самых титулованных тренеров Европы (две Евролиги взял с «Виртусом», две – с ЦСКА). И которому – впервые за долгое время! – будут желать в России только поражения.

4

«Фартовость новой формы проверим на бельгийцах». Россияне продолжают подготовку к матчам отбора Сборная России продолжила подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Сан-Марино). Наш корреспондент передает с места событий. 12.11.2019 19:00 Футбол Лемех Кирилл
Еще по теме:
«Торпедо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду» «Ротор» на выезде переиграл «Химки» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ Виктор Булатов – о матче с «Армавиром»: То, что мы могли показать в нынешнем состоянии, мы и показал
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Миранчук: Форму не обсуждаем – какую дадут, в такой и сыграем Игроки сборной России рассказали о подготовке к матчу с Бельгией. 13.11.2019 19:15 Футбол Лемех Кирилл
Еще по теме:
«Торпедо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду» «Ротор» на выезде переиграл «Химки» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ Виктор Булатов – о матче с «Армавиром»: То, что мы могли показать в нынешнем состоянии, мы и показал
У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» – победу Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили. 12.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Аншлаг будет – а «Большой шлем»? Стартует московский этап Гран-при В предстоящий уик-энд турнир серии Гран-при принимает российская столица. Наши фигуристы могут взять все четыре золота, чего не случалось уже 14 лет. 13.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
10:09 Хоккей «Чикаго» нанес «Вегасу» четвертое поражение подряд
10:02 Хоккей «Даллас» победил «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ
09:52 Хоккей 23 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» победить «Торонто»
09:39 Хоккей «Оттава» победила «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ
09:31 Хоккей Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
01:48 Футбол Ибрагимович: Благодарю «Лос-Анджелес Гэлакси», здесь я снова почувствовал себя живым
01:28 ММА Отец Нурмагомедова: У Хабиба нет времени реагировать на выпады Макгрегора
00:59 Теннис Зверев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР
00:31 Футбол Луис Суарес: Создать мне конкуренцию – хорошая идея
00:02 Баскетбол «Локомотив-Кубань» уступил «Венеции», потерпев 4-е поражение подряд в Еврокубке
23:43 Футбол Доменико Тедеско: Были предложения из Германии, но я решил попробовать себя в большом клубе
23:23 Футбол Андрей Талалаев: Если в судействе ничего не изменится, «Ротор» можно поздравить с выходом в РПЛ
23:05 Теннис Даниил Медведев – журналистам: Я не сдался, вам показалось
22:42 Баскетбол УНИКС проиграл на выезде словенской «Цедевите»
22:14 Хоккей «Витязь» проиграл в гостях минскому «Динамо»
22:03 ММА Хорхе Масвидаль – после победы над Диасом: Макгрегор больше не открывает свой рот
21:51 Бокс Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
21:49 Хоккей Ковальчук в ближайшее время может покинуть «Лос-Анджелес»
21:32 Футбол «Торпедо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду»
21:29 Футбол Сантуш заявил, что Роналду готов сыграть в ближайших матчах
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array