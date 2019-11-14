«Химки» против Чачо и Мессины. Анонс топ-матча тура Евролиги

РАСКЛАД ПЕРЕД МАТЧЕМ

Первые семь туров Евролиги принесли нам немало сюрпризов. «Фенербахче» и «Олимпиакос» болтаются в подвале таблицы, дебютант «Виллербан» обыгрывает дома ЦСКА, «Реал» стоит на грани зоны плей-офф… А в топе лидеров – сразу шесть клубов, добившихся по 5 побед и более. И если «Химки» в этом списке мы ждали изначально, то успехи «Милана» серьезно всех удивили.

Желто-синие мощно усилились этим летом. Продление Яниса Тиммы, возвращение Энтони Гилла (американец пропустил несколько месяцев прошлого сезона из-за травмы ноги), подписание целой россыпи звезд – от Сергея Карасева и Дайриса Бертанса до Йонаса Жеребко (финалист чемпионата НБА-2019) и Тимофея Мозгова (чемпион НБА-2016)… Солидный список громких сделок! Пожалуй – самый лучший в Европе, если вынести за скобки «Барсу», собравшую свою «Дрим-тим» и ставшую главным фаворитом турнира. Пусть Мозгов до сих пор не играет (все лечит больное колено и непонятно, когда сможет вернуться), пусть какое-то время химчанам пришлось обходиться то без Стефана Йовича и Криса Крамера, то без ряда других игроков (например, вице-капитана команды Егора Вяльцева), но Римас Куртинайтис все равно грамотно использовал ресурсы, обеспечив успешное начало сезона. В Единой лиге ВТБ «Химки» – единственный клуб, который до сих пор идет без поражений, при этом одержав 7 побед (а в двух последних матчах и в нескольких встречах чуть ранее пробив рубеж в 100 очков). В Евролиге осечки случались – например, в игре с «Црвеной Звездой». И в принципиальном дерби с ЦСКА. Но с показателем 5-2 желто-синие уверенно входят в топ-6, идя наравне и с теми же армейцами, а заодно – с «Анадолу Эфесом» и «Маккаби».

Собственно, тут сюрпризов нет.

«Милан» же удивил серьезно. Поскольку итальянский клуб стоит даже выше! У итальянцев – всего одно поражение. И целых 6 побед! Включая очень важную, почти – сенсационную. Над грозной «Барселоной». Сложно сказать, удастся ли команде остаться в топе до конца регулярки. Но стоит признать, что сейчас это – грозная сила. И «Химкам» предстоит серьезная борьба.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕРХИО И ЭТТОРЕ

Если пытаться разобраться, в чем причина прорыва «Милана», на ум приходит очевидный ответ. Конечно, в Мессине! Этторе много лет провел в Америке, ассистируя самому Греггу Поповичу. Но первым европейским главным тренером в команде НБА не стал (его опередил Игор Кокошков). И в «Сан-Антонио» на повышение не пошел, поскольку Грегг решил продлить контракт. Устав ждать у моря погоды, Мессина принял предложение «Милана». И, скажем прямо, очень щедрое предложение – на должность и главного тренера, и президента по баскетбольным операциям. Фактически, ему отдали весь клуб. И Этторе вернулся на родину.

Не обошлось и без серьезных перемен. Почти первое, что сделал Мессина – убрал из клуба лидера. Майка Джеймса. Лучшего скорера Евролиги прошлого сезона! И это – несмотря на действующий контракт. Американец, конечно, обиделся. Сделал несколько реплик в своих соцсетях. Но без работы, как мы знаем, не остался – сейчас играет в ЦСКА.

На смену Джеймсу из того же ЦСКА прибыл сам Серхио Родригес. А из Китая подтянулся Луис Скола. И тут внезапно оказалось, что и испанец – признаем, не слишком блиставший в составе армейцев – все еще может играть в баскетбол! И аргентинец в свои 39 еще отлично смотрится на площадке! Чачо и Скола мгновенно стали лидерами – столпами команды Мессины, от которых зависят ее результаты. Добавьте к ним Амедео Делла Валле и Владимира Мицова, Джеффа Брукса и Артураса Гудайтиса – и вот вам костяк клуба, который претендует не просто на плей-офф, а на поездку в Кельн на «Финал четырех». Причем – со всей серьезностью.

И как их обыгрывать «Химкам»?

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ «ХИМОК»?

Во-первых – Шведом! Алексей продолжает доказывать, что в оптимальном состоянии, без травм, остается сильнейшим – и точно самым ярким! – скорером Европы. Он лидирует в гонке снайперов Евролиги, он – лучший по очкам (наравне с Де Коло), по проценту штрафных, один из лучших – по количеству трехочковых. Он по-прежнему – локомотив «Химок», который тянет за собой партнеров. При том, что общий класс этих партнеров серьезно вырос за прошедшее межсезонье.

Во-вторых – Куртинайтисом. В отличие от Георгиоса Барцокаса, Римас сумел привить команде дух победителя. Он многого добивался с химчанами и готов добиваться опять. Желто-синие при литовце стали лучше и собраннее играть в концовках, отлично действуют в атаках, нередко выбивая 100 очков, при этом – не теряются в защите. Солидный выбор сильных игроков позволяет наставнику использовать различную ротацию, умело подбирая оптимальные пятерки под каждый ключевой момент встречи. И чем серьезнее соперник, тем выше роль тренера. А Римас давно доказал, что справляется с любым прессингом.

В-третьих – «Химки» в этом сезоне принципиально не проигрывают дома! Оба поражения пришлись на выездные матчи. Видимо, атмосфера «Арены Мытищи» действительно тонизирует желто-синих – нельзя действовать плохо, когда трибуны переполнены и гонят вперед! Болельщики давно прониклись и полюбили атмосферу, которую организует клуб – концертами звезд, шоу-программой, раздачей подарков. И они отвечают взаимностью, даря свою энергетику. А эта энергетика приходится очень кстати в особо напряженные моменты матчей. И часто выручает химчан.

Поэтому и букмекеры видят в желто-синих фаворитов. Несмотря на возможное отсутствие Тиммы (Яннис находится в лазарете и непонятно, сможет ли сыграть). Несмотря на Чачо и Сколу. И даже несмотря на Мессину. Который остается одним из самых титулованных тренеров Европы (две Евролиги взял с «Виртусом», две – с ЦСКА). И которому – впервые за долгое время! – будут желать в России только поражения.