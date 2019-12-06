Швед против «Барсы». «Химки» встречают фаворита Евролиги

Сегодня подмосковные «Химки» на «Арене Мытищи» примут главных фаворитов сезона. Что ждать от матча с «Барселоной» и есть ли шанс у желто-синих на успех?

А ГОСТИ-ТО – ЗЛЫЕ!

«Барселона» сделала все, чтобы за межсезонье превратиться из середняка Евролиги, не выходящего в плей-офф уже несколько лет, в главного фаворита турнира. Разжившись солидным бюджетом, каталонцы устроили охоту на звезд, собрав своеобразную «Дрим-тим» из топ-игроков многих топ-клубов, а также нескольких «мигрантов» из НБА. В первую очередь – речь о Николе Миротиче, который отказался от контракта с «Милуоки» на 10 миллионов долларов в год, чтобы вернуться на родину (не историческую, но по паспорту) и стать здесь главным претендентом на приз MVP Евролиги. К нему из ЦСКА забрали Кори Хиггинса, ставшего одной из ключевых фигур армейцев в последние годы. Позвали Малькольма Дилейни – отлично знакомому нам по выступлению за «Локо-Кубань» (впоследствии он ненадолго отправился в НБА, но все же вернулся в Европу). До кучи – экс-лидера «Жальгириса» Брендона Дэвиса и экс-форварда «Оклахомы» Алекса Абринеса. При этом – сохранив костяк прежних звезд в лице Томаса Эртеля, Адама Ханги, Кевина Пангоса (тоже не так давно пришедшего из Каунаса), Кайла Курича (известному нам по «Зениту) и Виктора Клавера (еще одна экс-звезда «Локо»).

Ох, кстати, сколько классных игроков прошло через российские клубы!

Понятно, что с такой «бандой» у «Барселоны» не осталось выбора. Тут либо выигрывать Евролигу, либо признать свой провал. И регулярку сине-гранатовые начали, в общем, ударно. Вот только… Без поражений все равно не обошлись.

Сначала неожиданно уступили «Милану» (хотя чего неожиданного? В «Милан» ведь приехал Мессина!). Затем не справились с «Реалом» - в принципиальнейшем испанском «Эль Классико». А в последнем туре попали под каток ЦСКА… Того ЦСКА, который до этого проиграл «Реалу» и «Басконии», после – УНИКСу (в рамках Лиги ВТБ), а в четверг едва унес ноги от «Жальгириса», дожав гостей лишь в овертайме. И вот этим армейцам, пребывающим в игровом кризисе после отъезда ряда звезд (привет Хиггинсу, а заодно – Де Коло и Родригесу), а также травмы Уилла Клайберна, «Барса» влетела «минус 29». Да на своей площадке!

Можно представить, насколько она сейчас зла. И насколько она мотивирована перед встречей с химчанами.

ФАКТОР ШВЕДА

Только «Барсу» бояться – на паркет не ходить. Тем более, что и «Химки» выдали не лучший отрезок в последние пару недель. Три поражения подряд на выезде – в матчах с «Реалом», «Басконией» и «Фенером» - отодвинули их к нижней границе зоны плей-офф. Сейчас желто-синие занимают восьмую позицию. У них по-прежнему положительный баланс встреч (6 побед на 5 проигранных матчей), но усугублять ведь ситуацию не хочется! Тем более, что сами «Химки» - вторая команда Европы в рейтинге летних усилений. После, разумеется, «Барсы».

Так что задачи высоки, и их никто не отменяет. Серию поражений необходимо прервать. Тем более – на своей-то площадке!

Вопрос – чем бить «Барселону»? Конечно – глубоким составом. И обширной ротацией. Благо, в распоряжении Римаса Куртинайтиса достаточно высококлассных игроков. Как снайперов, вроде Яниса Тиммы, Дайриса Бертанса, Йонаса Жеребко. Так и данкеров, уверенных в борьбе под кольцом – Энтони Гилл, Джереми Эванс. Есть классный плеймейкер, прибавляющий с каждой встречей, в лице Стефана Йовича. И много разноплановых ролевиков. Но главное оружие неизменно, и вы знаете его имя. Конечно, Алексей Швед!

Он из-за травмы не сыграл против «Фенера», но вернулся пару дней спустя. И набрал 23 очка в победном матче против «Нижнего Новгорода». Лидер российской сборной сейчас «лишь» третий в списке сильнейших бомбардиров Евролиги – немного уступает Шейну Ларкину и Нандо Де Коло. Но Швед – это по-прежнему угроза со всех позиций, хоть издали, хоть из краски. Его кинжальные проходы вскрывают любую защиту – сложно представить, что придумает «Барселона», чтобы его остановить. Тем более, когда Алексей зол. В хорошем смысле, по-спортивному. А он сейчас такой. Это читалось по его действиям в игре против «Нижнего». Наверняка будет читаться и сегодня, на «Арене Мытищи».

И если у Шведа пойдет – «Барсу» не спасет и Миротич.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

- По составу и бюджету «Барселона» – самая сильная команда Европы, и все считают их фаворитами не отдельного матча, а всей Евролиги. Однако мы так не думаем, - отметил Римас Куртинайтис накануне. - Нужно играть каждый матч и готовиться. У них тоже бывают не только хорошие, но и плохие встречи. У «Барсы» очень высокий и неудобный для нас состав, где есть и Миротич, и Томич, и Дэвис, который в прошлом сезоне был лидером «Жальгириса» и неоднократно становился MVP туров в Евролиге. Одним словом, нас ждет серьезный соперник. Однако мы играем дома, где у нас мощная поддержка. Мы достаточно сильны, чтобы сражаться с «Барселоной» и побеждать. У нас все нормально, в строй вернулся Алексей Швед, от которого мы зависим. Он создает очень хорошие ситуации и для бросающих игроков, и для себя. Есть микротравмы, но постараемся решить эти проблемы к пятнице. Готовимся к борьбе, игра будет сложная. Впрочем, как уже не раз в этом сезоне.

- Мы должны в очередной раз показать, что дома мы сильны, - добавил Жеребко. - В составе «Барселоны» много хороших баскетболистов, известный тренер, и действуют они хорошо. Это отличная команда, но мы должны выйти на площадку, показать свою игру, начиная с защиты. Главное – «запереться» в обороне и от этого отталкиваться при игре в нападении. В их составе есть Никола Миротич, очень талантливый форвард, который хорош на обеих половинах площадки. Он всегда борется, а также является отличным снайпером, поэтому нам нужно в первую очередь сосредоточиться на нем.

В общем, задачи ясны. Цель понятна. И как ее достичь – тоже. «Барса» в этом сезоне уже второй раз прилетела в Россию. «Зенит» в Санкт-Петербурге с ней справиться не смог. Будем надеяться – получится у «Химок»!