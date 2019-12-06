Швед против «Барсы». «Химки» встречают фаворита Евролиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 декабря 2019 10:00БаскетболМысин Николай

Швед против «Барсы». «Химки» встречают фаворита Евролиги

Встреча стартует в 20.00 мск.

Сегодня подмосковные «Химки» на «Арене Мытищи» примут главных фаворитов сезона. Что ждать от матча с «Барселоной» и есть ли шанс у желто-синих на успех?

А ГОСТИ-ТО – ЗЛЫЕ!

«Барселона» сделала все, чтобы за межсезонье превратиться из середняка Евролиги, не выходящего в плей-офф уже несколько лет, в главного фаворита турнира. Разжившись солидным бюджетом, каталонцы устроили охоту на звезд, собрав своеобразную «Дрим-тим» из топ-игроков многих топ-клубов, а также нескольких «мигрантов» из НБА. В первую очередь – речь о Николе Миротиче, который отказался от контракта с «Милуоки» на 10 миллионов долларов в год, чтобы вернуться на родину (не историческую, но по паспорту) и стать здесь главным претендентом на приз MVP Евролиги. К нему из ЦСКА забрали Кори Хиггинса, ставшего одной из ключевых фигур армейцев в последние годы. Позвали Малькольма Дилейни – отлично знакомому нам по выступлению за «Локо-Кубань» (впоследствии он ненадолго отправился в НБА, но все же вернулся в Европу). До кучи – экс-лидера «Жальгириса» Брендона Дэвиса и экс-форварда «Оклахомы» Алекса Абринеса. При этом – сохранив костяк прежних звезд в лице Томаса Эртеля, Адама Ханги, Кевина Пангоса (тоже не так давно пришедшего из Каунаса), Кайла Курича (известному нам по «Зениту) и Виктора Клавера (еще одна экс-звезда «Локо»).

Ох, кстати, сколько классных игроков прошло через российские клубы!

Понятно, что с такой «бандой» у «Барселоны» не осталось выбора. Тут либо выигрывать Евролигу, либо признать свой провал. И регулярку сине-гранатовые начали, в общем, ударно. Вот только… Без поражений все равно не обошлись.

Сначала неожиданно уступили «Милану» (хотя чего неожиданного? В «Милан» ведь приехал Мессина!). Затем не справились с «Реалом» - в принципиальнейшем испанском «Эль Классико». А в последнем туре попали под каток ЦСКА… Того ЦСКА, который до этого проиграл «Реалу» и «Басконии», после – УНИКСу (в рамках Лиги ВТБ), а в четверг едва унес ноги от «Жальгириса», дожав гостей лишь в овертайме. И вот этим армейцам, пребывающим в игровом кризисе после отъезда ряда звезд (привет Хиггинсу, а заодно – Де Коло и Родригесу), а также травмы Уилла Клайберна, «Барса» влетела «минус 29». Да на своей площадке!

Можно представить, насколько она сейчас зла. И насколько она мотивирована перед встречей с химчанами.

ФАКТОР ШВЕДА

Только «Барсу» бояться – на паркет не ходить. Тем более, что и «Химки» выдали не лучший отрезок в последние пару недель. Три поражения подряд на выезде – в матчах с «Реалом», «Басконией» и «Фенером» - отодвинули их к нижней границе зоны плей-офф. Сейчас желто-синие занимают восьмую позицию. У них по-прежнему положительный баланс встреч (6 побед на 5 проигранных матчей), но усугублять ведь ситуацию не хочется! Тем более, что сами «Химки» - вторая команда Европы в рейтинге летних усилений. После, разумеется, «Барсы».

Так что задачи высоки, и их никто не отменяет. Серию поражений необходимо прервать. Тем более – на своей-то площадке!

Вопрос – чем бить «Барселону»? Конечно – глубоким составом. И обширной ротацией. Благо, в распоряжении Римаса Куртинайтиса достаточно высококлассных игроков. Как снайперов, вроде Яниса Тиммы, Дайриса Бертанса, Йонаса Жеребко. Так и данкеров, уверенных в борьбе под кольцом – Энтони Гилл, Джереми Эванс. Есть классный плеймейкер, прибавляющий с каждой встречей, в лице Стефана Йовича. И много разноплановых ролевиков. Но главное оружие неизменно, и вы знаете его имя. Конечно, Алексей Швед!

Он из-за травмы не сыграл против «Фенера», но вернулся пару дней спустя. И набрал 23 очка в победном матче против «Нижнего Новгорода». Лидер российской сборной сейчас «лишь» третий в списке сильнейших бомбардиров Евролиги – немного уступает Шейну Ларкину и Нандо Де Коло. Но Швед – это по-прежнему угроза со всех позиций, хоть издали, хоть из краски. Его кинжальные проходы вскрывают любую защиту – сложно представить, что придумает «Барселона», чтобы его остановить. Тем более, когда Алексей зол. В хорошем смысле, по-спортивному. А он сейчас такой. Это читалось по его действиям в игре против «Нижнего». Наверняка будет читаться и сегодня, на «Арене Мытищи».

И если у Шведа пойдет – «Барсу» не спасет и Миротич.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

- По составу и бюджету «Барселона» – самая сильная команда Европы, и все считают их фаворитами не отдельного матча, а всей Евролиги. Однако мы так не думаем, - отметил Римас Куртинайтис накануне. - Нужно играть каждый матч и готовиться. У них тоже бывают не только хорошие, но и плохие встречи. У «Барсы» очень высокий и неудобный для нас состав, где есть и Миротич, и Томич, и Дэвис, который в прошлом сезоне был лидером «Жальгириса» и неоднократно становился MVP туров в Евролиге. Одним словом, нас ждет серьезный соперник. Однако мы играем дома, где у нас мощная поддержка. Мы достаточно сильны, чтобы сражаться с «Барселоной» и побеждать. У нас все нормально, в строй вернулся Алексей Швед, от которого мы зависим. Он создает очень хорошие ситуации и для бросающих игроков, и для себя. Есть микротравмы, но постараемся решить эти проблемы к пятнице. Готовимся к борьбе, игра будет сложная. Впрочем, как уже не раз в этом сезоне.

- Мы должны в очередной раз показать, что дома мы сильны, - добавил Жеребко. - В составе «Барселоны» много хороших баскетболистов, известный тренер, и действуют они хорошо. Это отличная команда, но мы должны выйти на площадку, показать свою игру, начиная с защиты. Главное – «запереться» в обороне и от этого отталкиваться при игре в нападении. В их составе есть Никола Миротич, очень талантливый форвард, который хорош на обеих половинах площадки. Он всегда борется, а также является отличным снайпером, поэтому нам нужно в первую очередь сосредоточиться на нем.

В общем, задачи ясны. Цель понятна. И как ее достичь – тоже. «Барса» в этом сезоне уже второй раз прилетела в Россию. «Зенит» в Санкт-Петербурге с ней справиться не смог. Будем надеяться – получится у «Химок»!

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Роджер Федерер: Чувствую себя на 25 лет, но мое тело стареет Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.   05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем
Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей
«Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования Лионель Месси выдающийся футболист и имеет право считать себя лучшим в 2019 году, но решать это должны профессионалы, а не журналисты из Белиза и Руанды. 04.12.2019 17:28 Футбол Зибрак Артем
Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов – Демченко Последние вратарские перестановки в клубах вызвали резонанс. Герой плей-офф Эмиль Гарипов разорвал контракт с «Ак Баром» и продолжит карьеру в «Авангарде». 04.12.2019 17:17 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
10:54 Футбол «Арсенал» сыграет дома с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ
10:53 Футбол «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Эриксена
10:47 Футбол «Зенит» примет «Динамо» в 19-м туре премьер-лиги
10:40 Биатлон Анатолий Хованцев: С весны буду работать в методическом направлении
10:39 Футбол Дмитрий Булыкин: Мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей
10:33 Биатлон Тренеры не планируют изменений в составе сборной России после гонок в Эстерсунде
10:23 Футбол Мойес может вернуться в «Эвертон»
10:21 Футбол «Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте
10:09 Баскетбол Рон Бэйкер: Мы верим в бросок Джеймса больше, чем кто-либо еще
10:09 Олимпиада РУСАДА выявило 305 случаев нарушения правил доступности для тестирования в 2019 году
10:03 Баскетбол Майк Джеймс: Не хочу, чтобы это прозвучало неправильно, но мне плевать на промахи
09:53 Футбол «Вальядолид» продлил контракт с главным тренером
09:39 Хоккей Дэвид Куинн: Панарин большой игрок
09:21 Футбол Заха может перейти в «Челси»
09:11 Хоккей Георгиев и Свечников признаны лучшими хоккеистами игрового дня в НХЛ
09:00 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Если Загитова откатает чисто, а молодежь что-то посрывает, шансы будут
08:34 Футбол Фредди Юнгберг: «Арсеналу» нужно вернуть уверенность в себе
08:16 Хоккей «Калгари» одержал победу над «Баффало»
07:58 Хоккей Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Виннипег» в овертайме
07:43 Хоккей «Колорадо» в гостях обыграл «Монреаль»
Егора Жукова приговорили к трем годам условно
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Бюджет в ашхане: Горсовет Уфы устроил очередной позор на публичных слушаниях
Тюменский суд огласит приговор Кутергиной 9 декабря. Ей грозит 6 лет тюрьмы
«Чтобы проводить митинги, надо иметь чёткое представление о проблеме»
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика