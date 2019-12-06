И целого Шведа мало. «Химки» в напряженной борьбе уступили «Барселоне» - Советский спорт
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06 декабря 2019 23:31БаскетболМысин Николай

И целого Шведа мало. «Химки» в напряженной борьбе уступили «Барселоне»

Даже возвращение Алексея Шведа не помогло химчанам одолеть фаворитов турнира. На паркете «Арены Мытищи» желто-синие в упорной борьбе проиграли испанской «Барселоне» - 94:102.

ЖАРКОЕ ЛЕТО

Когда летом «Барселона» начала скупать звезд по всей Европы, а заодно – из НБА, быстро стало понятно: надоело сине-гранатовым прозябать в подвале турнирной таблицы. И ставка сделана не просто на плей-офф, а сразу на титул! Отсюда – приезд и Николы Миротича, который отказался от солидного контракта в Америке (на 10 миллионов в год!). И подписание россыпи лидеров клубов Европы, от Брендона Дэвиса из «Жальгириса» до Кори Хиггинса из ЦСКА. Малькольм Дилэйни из Китая и Алекс Абринес из Оклахомы также серьезно усилили «Барсу». Не говоря о том, что каталонцам удалось сохранить весь свой прежний костяк, в лице Анте Томича, Кевина Пангоса, Кайла Курича, Адама Ханги… Количество игроков, способных усилить почти любой клуб Евролиги, здесь быстро превысило дюжину – стандартную заявку на отдельный матч. По глубине скамейки и общему уровню игроков с «Барселоной» тягаться стало просто бессмысленно. Понятно, кто входил в этот сезон основным фаворитом!

«Химки», кстати, тоже не спали – взрывали рынок громкими подписаниями в лице Тимофея Мозгова, Сергея Карасева (которые вместе со Шведом могут составить российское «Биг-3» в составе желто-синих, но пока все вместе никак не сойдутся – из-за травмы ТиМо), а также – Стефана Йовича и Девина Букера, Дайриса Бертанса и Йонаса Жеребко (тоже приехали из НБА, причем швед играл летом в финале в составе самого «Голден Стейт)… Это в добавок к Шведу, Янису Тимме (с которым продлили контракт после успешной концовки сезона-2019), Энтони Гиллу (восстановившемуся после травмы) и ряду других ключевых игроков. Де-факто, «Химки» выдали вторую по громкости трансферную кампанию лета. Не в России – в Европе! И тоже, разумеется, мгновенно попали в пул однозначных претендентов на поездку на «Финал четырех».

Только реальность, как водится, не всегда подтверждает расклады.

После успешного начала года, подопечные Куртинайтиса слегка забуксовали на выездном турне, потерпев три поражения кряду в гостях – от «Басконии», «Реала» и «Фенербахче» (признаем, да – календарь вышел жестким!). И это опустило их в конец зоны плей-офф, на восьмую позицию в регулярке. «Барса» при этом тоже отнюдь не всех подряд громила. Конечно, закрепилась в лидерах, но ведь три матча уступила. Причем – очень важным соперникам. Сначала – «Милану», затем – «Реалу». А в предыдущем туре Евролиги – ЦСКА. Причем, с разгромным счетом – минус 29!

Армейцы покуражились вовсю!

Можно представить, в каком настроении каталонцы прибыли на «Арену Мытищи». И можно представить, какова мотивация была тут у самих химчан, тем более – на домашней площадке. Матч просто был обязан выйти жестким. И он таким и вышел!

ЛИДЕРСТВО «БАРСЫ»

Закрыть Миротича – основная задача, которую декламировали и сам Куртинайтис, и игроки «Химок», в частности – Йонас Жеребко. А если закрыть не получится, то у хозяев есть свой джокер – в лице Шведа. Сильнейший скорер Европы последних двух лет пропустил матч с «Фенером» из-за небольшой травмы, но успел вернуться в строй, и даже хорошенько размялся во встрече с «Нижним», в рамках Единой лиги ВТБ. Набил в кольцо «горожан» 23 очка, принеся желто-синим победу.

Другое дело, что «Барса» - не «Нижний». И против нее будет заметно тяжелее!

Что и становится еще более очевидно в начале первой четверти, когда гости постепенно уходят в отрыв. Миротич, как не пытаются его опекать «большие» хозяев, уверенно действует со всех позиций, регулярно набирая очки. Швед тоже в порядке – кидает издали (и точно!), провоцирует соперников на фолы, исправно поставляет в копилку «Химок» баллы. Только одних его усилий недостаточно, и «Барса» уходит вперед. На первый двухминутный перерыв команды отправляются при серьезном разрыве – 31:22 в пользу сине-гранатовых.

И уже не веселы фанаты на трибунах…

«Не важно, как ты начал бой. Важно – как его закончил» - руководствуясь этой мудростью, подопечные Куртинайтиса пускаются в погоню. И весьма небезуспешно! Швед по-прежнему активен, но теперь ему помогают и Стефан Йович, и Джереми Эванс, и Йонас Жеребко. Который, правда, не так результативен в наборе очков, зато уверенно раздает передачи (что не так уж типично для парня, совмещающего позиции тяжелого форварда и центрового). Правда, «Барса» тоже почувствовала вкус крови, и обороты не сбавляет. Неугомонный Миротич продолжает доминировать в краске, Хиггинс и Дилэйни (а ведь когда-то мы за них болели, пока ребята выступали в наших клубах!) добавляют немало важнейших очков, и сократить отставание к большому перерыву у химчан все равно не выходит. Наоборот, оно еще немного увеличивается. Конкретно – на 4 очка (61:48).

БОРЬБА ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ

Отыграть «минус 13» - задача сложная. У нынешней «Барселоны» - тем более. Но «Химки» не сдаются и тут. Особенно – в заключительной четверти. Когда уставший Швед садится на лавку, зато взрывается дальними залпами молчавший до этого Сергей Карасев. Его три точные трешки подряд, а также активные действия Эванса, Букера, Гилла возвращают интригу. Желто-синие мчатся в погоне за «Барсой». И только на последней минуте понимают – достать гостей не получится.

Слишком сильны каталонцы. Слишком заряжены. И мотивированы. «Химки» тоже, конечно. Но что им делать с этой европейской «Дрим-тим»?

Пока выходит, что только признать поражение. Пусть и в борьбе. И не без шансов на успех. Тем интереснее будет следить, как поменяются расклады во втором круге. Вдруг очередной вояж в Испанию поможет желто-синим оформить небольшую сенсацию?

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