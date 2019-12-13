Джеймс не спас. ЦСКА проиграл в Тель-Авиве впервые за десять лет - Советский спорт
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13 декабря 2019 09:00БаскетболКудрявцева Екатерина

Джеймс не спас. ЦСКА проиграл в Тель-Авиве впервые за десять лет

Армейцы не смогли догнать «Маккаби» во второй половине выездного матча Евролиги и уступили со счетом 80:90.

После тяжелейшей домашней победы над «Жальгирисом» на прошлой неделе москвичам предстояло сражение с не менее принципиальным соперником. История противостояния ЦСКА и «Маккаби» берет свое начало в далеком сезоне-1974/75, а триумфальная победа тельавивцев над армейцами 1977 года до сих пор свежа в памяти болельщиков «желтых».

«Маккаби» амбициозная команда, которая здорово начала сезон. Они действуют агрессивно на обеих половинах площадки. Соперники заслуживают нашего полного уважения, особенно в домашнем матче, хотя и на выезде они показывают хороший баскетбол, отметил главный тренер армейцев Димитрис Итудис перед матчем.

БЫСТРОЕ НАЧАЛО

Переполненные трибуны в Тель-Авиве гремели с первых секунд встречи, и было очевидно, что нас ждет непростой поединок. Ожидаемая дуэль вечера должна была развернуться между главной угрозой «Маккаби» в атаке Скотти Уилбекином и лидером ЦСКА Майком Джеймсом.

В первой половине матча благодаря агрессивной защите и великолепным решениям в нападении армейцам удается найти ключ к решению задачи и взять инициативу в свои руки. Джеймс своим фирменным дальним попаданием доводит преимущество гостей до двузначной отметки, а счет на табло становится 44:30 в пользу армейцев за пять минут до большого перерыва. Однако баскетболисты «Маккаби» сдаваться не намерены и двумя «трехами» сокращают свое отставание вдвое – 45:52, и команды отправляются отдыхать.

ДЖЕЙМС НЕ СПАС

Роковая третья десятиминутка становится переломным моментом. Команды меняются местами, и теперь у хозяев паркета летит все. Армейцы поздно распоряжаются мячом и долго переводят его на чужую половину площадки, за что и горько расплачиваются. Стремительный рывок 11:0 позволяет «Маккаби» сначала сравнять счет, а затем и вовсе выйти на финишную прямую в лидерах. 66:64 перед заключительной четвертью в пользу хозяев.

Все быстро меняется, и вся надежда остается на Джеймса. Кажется, чем труднее для ЦСКА, тем лучше для него, баскетболиста с игровым, спортивным, стальным характером. Несколько результативных атак и фантастическое попадание лидера армейцев с дистанции 8 метров помогают москвичам сравнять счет – 80:80.

Армейцы держат высокие скорости на площадке, у лидера хозяев Уилбекина сводит мышцы ног, и шанс на победу остается. ЦСКА будет биться до конца. Быстрые атаки и контратаки – вот то, что поможет москвичам набрать очки и одержать победу в этой встрече. Однако хорошая командная работа баскетболистов «Маккаби», которые очевидно разобрали игру и защиту армейцев, решает исход этого поединка. 10 очков «желтых» в концовке матча так и остались без ответа – 80:90. ЦСКА впервые за 10 лет уступает в Тель-Авиве.

Как говорится, дома и стены помогают.

Поздравляю «Маккаби» с победой. Конечно, все могло бы сложиться иначе. Особенно при счете 80:80 в концовке. Мы провели две разные половины – как и наш соперник. В первой мы доминировали, хорошо читали действия соперников. А во второй мы не могли разобраться со сменами у соперников, с плохим процентом атаковали. При том, что у нас были моменты. В этом матче мы совершили 17 потерь, и даже при этом вернулись в игру. Но на последних минутах пропустили 10 безответных очков. По ходу матча мы часто отдавали соперникам мячи в конце владении, принимали плохие решения, сказал после игры Итудис.

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