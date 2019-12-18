Победа на все 100. ЦСКА разгромил «Црвену Звезду»

Загрузка...

ТЯЖЕЛАЯ КОНЦОВКА ГОДА

Это сложный сезон. Очень сложный сезон для армейцев. Как начался с сенсационного поражения от «Енисея», так сильно лучше не становится. Стартовый запал в Евролиге – четыре победы в начале подряд – закончился к пятому туру. Почти одновременно с травмой Уилла Клайберна – главной звезды и однозначного лидера. Оставшись без американца, красно-синие забуксовали. Летний исход ключевых игроков компенсировать не удалось. Мы надеялись, что это получится, но увы – пока никто из новичков не доказал, что может полноценно заменить и Серхио Родригеса, и Нандо Де Коло, и Кори Хиггинса. Впервые за долгие годы ЦСКА вдруг предстал перед нами не как один из главных фаворитов Евролиги. А как команда, задача которой – для начала пробиться в плей-офф. И нет, задача абсолютно решаемая. Она ей по силам! Но честно – вы можете вспомнить, чтобы к Новому году армейцы не были в топ-3 таблицы регулярки, а находились во второй половине топ-8?

Поражения от «Олимпиакоса», «Басконии», «Реала», «Виллербана», «Маккаби»… Они не шли друг за другом, но все пришлись на ноябрь-декабрь. И это – почти столько, сколько было у ЦСКА за весь прошлый сезон! Да, регулярку-2019 армейцы прошли, проиграв лишь шесть матчей. Сейчас на их счету таких уже пять. Тот факт, что красно-синие на прошлой неделе впервые за 10 лет уступили «Маккаби», тоже особой радости не добавлял. Любые серии кончаются. Хорошие, увы, в том числе.

Но сдаться? Поникнуть? Признать, что за титул не побороться? Что за бред! ЦСКА – это всегда ЦСКА. Поскольку побеждают не фамилии на майках. Не состав на бумаге. Не прежние трофеи и кубки. А команда, ведомая сильным тренером. Знающая себе цену. И никогда не отступающая от основной задачи. А задача у армейцев одна – выигрывать каждый турнир, в котором они принимают участие. То, что сезон выходит сложным… Так может это даже интереснее! Евролига – особый турнир. И здесь отнюдь не каждый год побеждает тот клуб, который де-юре считают сильнейшим. А в том, что мотивации, самоотдачи, характера и воли к борьбе у ЦСКА хватит, в этом никто не сомневается. Ни болельщики самих красно-синих. Ни даже их принципиальные соперники.

КУРАЖ ДЖЕЙМСА, ХАРАКТЕР ХИЛЛИАРДА

- «Црвена Звезда» жестко действует в каждом матче. Они отлично показали, насколько могут быть опасны, в недавней встрече против «Милана». То, как команда была выстроена в межсезонье, говорит о серьезных амбициях. И нам приходится признать, что нас ждет очень сложное сражение! К которому мы отнесемся серьезно, - рассуждал накануне Итудис.

Белградцы и впрямь не похожи на мальчиков для битья. Да и никогда не были на них похожи… Да, прошлый сезон в Евролиге им пришлось пропустить. Но в этом команда вернулась – благодаря победе в Адриатической лиге. Перед приездом в Москву «Црвена Звезда» успела подобраться к топ-10, идя с балансом 5-7 (победы-поражения в турнире). Не шик и блеск, но, в целом, достойно. И да – армейцам действительно расслабляться нельзя.

Хотя, о каком расслаблении может быть речь, когда в прошлом туре ЦСКА уступил в Тель-Авиве?

Последний домашний поединок в году в Евролиге был обязан собрать много болельщиков. Фанаты не подвели – трибуны «Мегаспорта» хоть и не полны под завязку, но без поддержки красно-синие не остаются! Да, в январе им две игры придется провести в Калининграде – из-за занятости московских площадок. Хотя, во всем есть плюсы – когда еще в этом городе увидят баскетбольный матч такого уровня? Поверьте – дворец спорта «Янтарный» определенно ждет аншлаг! И главное, что ЦСКА туда приедет в хорошем настроении.

Надеемся. Так-то им в пятницу еще играть в Стамбуле. Против лидеров турнирной таблицы и прошлогодних оппонентов по финалу – «Анадолу Эфеса».

А «Црвена Звезда»… Особых проблем не доставила. Не потому, что выступила плохо. Нет, гости боролись. Цеплялись за счет. Уверенно сражались в первой половине. Неплохо начали и третью четверть, едва не выйдя в лидеры после серии успешных атак. Но против вот такого ЦСКА у них шансов не было!

Поскольку Майк Джеймс лишь до большого перерыва набирает аж 22 очка! При этом – реализует 5 трешек (всего у него – 6 за матч при 7 попытках). Поскольку Никита Курбанов страхует партнеров на обеих половинах площадки, наглядно показывая, почему он - единственный во всем составе ЦСКА, кто выходил в этом сезоне в старте всех матчей Евролиги. Поскольку Дэрран Хиллиард, вернувшись после травмы и пропуска двух встреч, за 6 минут на паркете набирает весомые 10 баллов! И это – тоже показатель характера и самоотдачи. Как у всех остальных игроков красно-синих, от Рона Бейкера до Джоэля Боломбоя (локомотива атак ЦСКА во второй половине).

Тут ни Билли Бэйрон не поможет. Ни Дежан Давидовач. Ни даже Джеймс Гист. С конца третьей четверти и до самой финальной сирены ЦСКА избивает соперников. Под шум и одобрение трибун набирая гроссмейстерские 100 очков.

И вот в такие моменты понимаешь, что красно-синие даже без Клайберна, Де Коло, Хиггинса и Родригеса способны отстоять свой чемпионский титул!

Главное – побольше таких встреч в новом году.