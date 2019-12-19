Внезапная смерть. «Химки» в овертайме уступили греческому «Олимпиакосу» - Советский спорт
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19 декабря 2019 06:00БаскетболМысин Николай, Кудрявцева Екатерина

Внезапная смерть. «Химки» в овертайме уступили греческому «Олимпиакосу»

Ведя с преимуществом в 6 очков за минуту до окончания основного времени, «Химки» позволили «Олимпиакосу» затащить себя в овертайм. Где, к сожалению, и уступили – 98:109. Несмотря на 36 очков Шведа.

КЕМЗУРА ПРОТИВ КУРТИНАЙТИСА

Два тура на неделе – всегда сложно! Тем более – в Евролиге. Особенно – если начинать их на выезде. К тому же – против «Олимпиакоса»…

Если не знаете – трехкратных чемпионов турнира.

Но именно такая участь выпала «Химкам». Серьезно ослабленным – один из лидеров команды, Янис Тимма, по-прежнему находится в лазарете из-за травмы икроножной мышцы.

Оправдание? Нет! Желто-синие продолжают оставаться в топ-8, претендуя на путевку в плей-офф. А победа над «Альбой» на прошлой неделе должна была еще больше взбодрить подмосковную команду. «Олимпиакос» же, напротив, пережил в этом сезоне сразу несколько потрясений. Главное из которых – тяжелая болезнь Дэвида Блатта, главного тренера команды, который осенью признался, что у него диагностирован рассеянный склероз. И подал в отставку в начале сезона.

Такие истории всегда сложно принять. И уж, конечно, они отражаются на духе команды. Смена наставника импульса не дала – пусть и возглавил «Оли» Кястутис Кемзура. Вы же помните – он был когда-то у руля и в «Химках»! Но то ли литовец – не ровня Блатту. То ли не все в его силах. Однако перед матчем с желто-синими «Олимпиакос» нашел себя лишь на 11-м месте в таблице главного турнира Европы. Нетипичное для себя место, прямо скажем.

Хотя… Таблица – таблицей. А главное – текущая форма. И результаты.

- В данный момент «Олимпиакос» играет хорошо, - признавал Куртинайтис. - Став главным тренером, Кемзура сделал ряд изменений в составе. Но говорить об «Оли» сложно, так как они не играют в национальном чемпионате и, с одной стороны, имеют больше сил и энергии, чем другие команды. С другой - теряют игровой ритм, потому что проводят один, максимум два матча в неделю. Неизменно одно: дома «Олимпиакос всегда играет хорошо и будет бороться все 40 минут. И, конечно же, многое зависит от того, как сыграет Спанулис.

ОДНОГО ШВЕДА МАЛО

Спанулис, наверное, лучший, но далеко не единственный из звездных ветеранов греческой команды. И останавливать их надо было всех! Что не очень выходит у «Химок». По крайней мере – в начале матча. Мало того, что Швед не попадает дальние броски в стартовой четверти. Так на подмосковных баскетболистов еще и нападает «эпидемия» по незабиванию штрафных… Отсюда отставание к первому двухминутному перерыву – 20:25.

Но Швед – есть Швед! И лучший скорер Европы последних трех лет проявляет себя так, как может. Успешно корректирует прицел, налаживает выстрелы из-за шестиметровой линии. Ведет команду за собой. Как всегда это делает! И пусть к большому перерыву одних его усилий не хватает, чтобы гости выбились в лидеры («Оли» по-прежнему ведет 49:42), но к экватору заключительной четверти «Химки» все же выходят вперед. И ни Спанулис не спасает. Ни Принтезис. Ни Папаниколау.

Хотя и стараются.

Жаль, эта история заканчивается на последней минуте. Когда желто-синие впереди – 96:90. И 36 очков – на счету того самого Шведа! Одних только «трешек» он забил целых 7 штук. Плюс помогают, как могут, Джереми Эванс и Девин Букер…Когда же эстафету дальних попаданий от лидера желто-синих принимают Крамер, Бертанс и Карасев, в победе гостей, кажется, нет никаких сомнений. И даже время - на стороне химчан!

Но баскетбол – слишком непредсказуемая игра, и все может перевернуться с ног на голову в мгновение ока.

Пять фолов Эванса, две досадные ошибки в концовке, важнейшие пропущенные «трехи», усталость и банальное невезение отправляют гостей в овертайм. За который желто-синие набирают всего два очка и дарят победу хозяевам – 98:109.

Как обидно! Ведь счастье же было так близко…

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