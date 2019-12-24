Да пребудет с вами сила… в виде Шведа. Лидер «Химок» обновил рекорд клуба

Новый эпизод «Звездных войн» - последний в «Саге о Скайуокерах» - пока не заручился особой поддержкой фанатов. Да и сборы страдают – на фоне предшественников. И все-таки, это – событие в мире кино! И ролик, снятый «Химками» к премьере картины, пришелся весьма ко двору. Правда, баскетболист в экипировке штурмовика особыми успехами не отметился. Намазал все свои броски, упал на площадке… Как и положено представителям «Темной силы».

К счастью, это только лишь юмор. А у «химчан» есть свой, настоящий джедай. И вы знаете его имя.

Алексей Швед уже пятый сезон проводит в подмосковном клубе. И вот, переписал историю команды. Перед встречей с «Локомотивом-Кубанью» ему оставалось набрать всего 14 очков, чтобы стать самым результативным баскетболистом «Химок». До этого таким значился Виталий Фридзон, настрелявший 4678 очков за 466 игр. У Шведа было 4665 в 233 встречах. Медлить с решением задачи он не стал. В кольцо краснодарцев Алексей накидал свои стабильные 22 балла.

И официально стал самым успешным баскетболистом в истории клуба.

Вот, правда, «Химки» проиграли… Впервые в Лиге ВТБ в этом сезоне. Обидно? Для команды – конечно.

- Разумеется, классно, что обновил рекорд. Но жаль, что в проигранном матче, - рассказывал Швед. – Может, сказалась усталость – у нас-то график тяжелее, чем у «Локо». Но это неважно. На самом деле, катастрофы не случилось. Впереди ведь достаточно игр. Ошибки проанализируем. Сделаем выводы. Попробуем исправиться.

Собственно, сам результат все равно отошел на второй план. Речь не о проигрыше «Химок». А именно о Шведе. Вы просто вдумайтесь – чтобы побить рекорд Фридзона, ему понадобилось в два раза меньше игр! Виталий на пике карьеры был и лидером, и иконой, и символом подмосковного клуба. Но в среднем набирал по 10,04 очка за матча. Результативность Алексея – вдвое выше! А именно – 20,02 очка.

И, разумеется, сейчас он сам – и икона, и лидер, и символ команды.

Кстати, Фридзон в прошедшей встрече теоретически мог выйти на паркет. Но – вот, ирония судьбы! – уже в составе «Локо». Правда, не вышел. Из-за травмы руки, полученной еще в октябре. И да – фанаты «Химок» его все еще любят. Пусть Виталий и покинул команду в 2013 году…

Но если он – далекое прошлое клуба, то Швед – настоящее. Лучший скорер Европы последних трех лет. Лидер сборной России. Не все вспомнят, что белгородец свой первый сезон в «Химках» провел отнюдь не в 2015-2016 годах, когда вернулся из НБА. А значительно ранее – в сезоне 2006-2007. Когда уже считался восходящей звездой, но не закрепился в составе армейцев и сдавался в аренду – сначала в «Химки», потом – в московское «Динамо». Титул чемпиона Евролиги-2008, отъезд за океан, участие в «Матче сильнейших новичков» в рамках «Всезвездного уик-энда» и отжиги на «Мэдисон-Сквер-Гарден» были еще впереди. Как и статус самого результативного – и эффектного! – баскетболиста Старого света. Который Швед обеспечил феерией на Евробаскете-2017 (когда помог России выйти в полуфинал). А после подтвердил в сезоне Евролиги-2018 - впервые в истории выведя «Химки» в плей-офф турнира, получив приз имени Альфонсо Форда (как лучший снайпер), обновив рекорд по количеству трехочковых (308) и войдя во вторую символическую сборную регулярного чемпионата.

С тех пор и оборотов не сбавляет. Если травмы не вмешиваются…

Возможно, популярность «Звездных войн» и подходит к концу, но популярность и эффективность Шведа не снижается.

Говорим же – настоящий джедай!