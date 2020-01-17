У Джеймса – железные нервы! ЦСКА вырвал победу у «Басконии»

Вторым испанским соперником на этой неделе для ЦСКА стала «Баскония». После тяжелого победного матча против мадридского «Реала» (60:55) у армейцев были всего сутки для того, чтобы перевести дух и восстановить силы. Баски же два дня назад уступили «Зениту» в Санкт-Петербурге (66:72).

Красно-синие продолжают бороться за первую четверку турнирной таблицы «регулярки»: в этом сезоне команды очень плотно расположились между собой и буквально дышат друг другу в спину. Несмотря на то, что «Баскония» сейчас находится на пятой строчке таблицы с конца, мы прекрасно помним, как испанцы обыграли армейцев у себя дома 20 ноября прошлого года со счетом 80:70. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис в предматчевом интервью отметил, что недооценивать соперника нельзя:

- У «Басконии» - очень атлетичная команда. Их приоритет – бежать и прикладывать много старания. Задача номер один для нас – решить этот момент. Соперники любят открытое пространство, они бьются на щитах и используют высокие сочетания игроков. Потому нас ждет очередное сражение.

НЕУТОМИМЫЙ ДЖЕЙМС

Определенно, эмоции после напряженного и тяжелейшего матча против «Реала» еще не утихли. Это заметно по тому, как баскетболисты ЦСКА входят в игру с басками. За пять минут армейцы набирают всего 12 очков, в то время как на счету испанских гостей уже 21. И только Майк Джеймс неутомим и как всегда бросает очень издали и очень точно, заставляя нервничать соперников и их главного тренера Душко Ивановича. Но на радость московским болельщикам в следующие пять минут встречи ситуация переворачивается с точностью до наоборот: теперь «Баскония» крайне нерезультативна и набирает всего два очка! Даже грозный форвард испанцев Торнике Шенгелия (который, пожалуй, составлял главную угрозу перед встречей), совершая непозволительные ошибки, пока опасен лишь для своей команды.

ЦСКА начинает «просыпаться» и вот мы уже узнаем эту команду в действии. Майка Джеймса никто не может остановить и лидер армейцев только за первую половину набирает 15 очков. Красно-синие уходят в раздевалку лидерами, но при этом проигрывают свой щит (тревожный звоночек…) – 52:46.

ДЖЕЙМС-2000

Отдых армейцам идет на пользу и уже с первых минут третьей четверти видна та самая фирменная игра ЦСКА с отменной защитой и результативными атаками. «Басконии» же не хватает реализации и собранности. Шенгелия явно недоволен своей игрой. Еще бы! ЦСКА выигрывает третью десятиминутку почти с двукратным преимуществом (23:12), и армейцы доказывают, что встреча с «Реалом» осталась позади, а они по-прежнему полны сил и мотивации. Майк Джеймс 27-м очком с дальней дистанции напоминает своей бывшей испанской команде о том, какого снайпера она потеряла (он выступал за «Басконию» в сезонах 2014-2016). Неужели матч уже в кармане ЦСКА, а баски выбрасывают белый флаг досрочно?

По всей вероятности, хозяева площадки так и подумали, выходя на последний десятиминутный отрезок этой встречи. Однако «Баскония» все-таки совершает камбэк с «-16» и заставляет нервничать Димитриса Итудиса, который вынужден брать два тайм-аута подряд, чтобы зарядить своих игроков на концовку и привести их в чувства. И только Джеймс бегает по площадке как заведенный (он вообще устает?) и переходит рубеж в 2000 очков в Евролиге!

Как итог - 33 очка Майка приносят ЦСКА вторую победу подряд на этой неделе и над еще одной испанской командой. Доза адреналина в концовке получена. Теперь можно и выдохнуть…