«Считать себя неудачником – хуже, чем смерть». 11 правил жизни Коби Брайанта - Советский спорт
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27 января 2020 13:41БаскетболАнисимов Вадим

«Считать себя неудачником – хуже, чем смерть». 11 правил жизни Коби Брайанта

Трагически погибший Кобе Брайант был не только легендарным баскетболистом, щедрым меценатом и любящим отцом, но и настоящим философом.

Его слова публиковали разные звезды в своих социальных сетях, а многие баскетболисты считали их чуть ли не священными заповедями.

Что же говорил о жизни и баскетболе Кобе Брайант?

Об успехе:

«Когда вы делаете выбор и говорите себе: «Что бы не случилось, я стану тем, кем хочу», тогда не удивляйтесь, что вы достигли этого. Это не должно быть чем-то опьяняющим или чем-то выбивающим из колеи, потому что вы ждали очень долго. И вот этот момент наступает. Конечно, он уже здесь, потому что он всегда был здесь. Всегда был в вашей голове».

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О травмах:

«Если вы сфокусируетесь на маленьких целях на этом сложном пути, то обретете понимание красоты борьбы за, казалось бы, простые вещи. Ведь до травмы все они воспринимались, как должное. Когда вы вернетесь, то перед вами будут стоять новые перспективы. И вы будете благодарны за то, что можете стоять, ходить, бегать, а значит тренировки станут еще более усердными. Тогда вы поймете, что с достижением каждой маленькой цели, в вас крепнет вера. И вы вернетесь еще более сильным игроком после всего этого».

О переходе из школы сразу в НБА:

«Я хочу научиться тому, как стать лучшим баскетболистом в мире. И если я собираюсь это сделать, то должен учиться у лучших. Дети ходят в школу, чтобы стать врачами и юристами. Мое место обучения – в компании лучших баскетболистов».

О понимании своих отличий от других игроков НБА:

«Я никогда не смотрел на баскетбол, как на работу. И я не понимал, что это работа, до своего первого сезона в НБА. Я был окружен профессиональными баскетболистами и думал, что игра – все для них. Но это не так. Я думал, что все одержимы баскетболом, как и я. Это так? Нет. тяжелая работа. Теперь я понимаю».

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О неудачах:

«Когда мы говорим, что не можем чего-то достичь, то меняемся. Мой мозг не может обработать такое понятие, как «неудача». Он не будет это воспринимать. И если я должен сидеть там, смотреть на себя и говорить себе: «Ты неудачник», то это хуже, чем смерть.

О жертвах:

«Есть выбор, который мы должны сделать, как люди, как личности. Если вы хотите достичь величия в чем-то, то перед вами тоже стоит выбор. Мы все можем быть мастерами своего дела, но нужно выбирать. Я имею в виду, что всегда есть жертвы – время с семьей, общение с друзьями, с родителями. И это те жертвы, на которые придется пойти, чтобы чего-то достичь».

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О лидерстве:

«Лидерство – это одиночество. Я не собираюсь бояться конфликтов, чтобы попасть на вершину. Многие заблуждаются, думая, что победа или успех приходит от того, что все обнимают друг друга, поют кумбайю и похлопывают по плечу. Это нереально. Если вы лидер – вы не можете угождать всем. Вы должны привлечь людей к ответственности. Даже если вам от этого дискомфортно».

О своем первом чемпионстве в НБА:

«Я помню первую победу в чемпионате. Вроде бы я сказал: «Ладно, а что теперь? Что дальше?». Партнеры по команде праздновали, размахивали бутылками от шампанского. Но вне этого была только одна мысль: «А что дальше?».

О своей карьере:

«Весь негатив и вызовы – это шанс для меня стать лучшим. И если вы боитесь провала, то скорее всего провалитесь. И я не хочу быть новым Майклом Джорданом. Я хочу быть Кобе Брайантом».

О родителях:

«Мои родители – мой стержень. Только они будут поддерживать меня всегда. И неважно, заработаю я 40 очков за матч или ноль».

О лени:

«Я не могу общаться с ленивыми людьми. Мы говорим на разных языках. Я их не понимаю. Я не хочу их понимать».

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