Швед против Джеймса. Что ждать от матча «Химок» с ЦСКА - Советский спорт
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29 января 2020 23:21БаскетболМысин Николай

Швед против Джеймса. Что ждать от матча «Химок» с ЦСКА

В четверг на «Арене Мытищи» состоится главный матч Евролиги для российских болельщиков – «Химки» примут столичный ЦСКА. «Советский спорт» - обо всем, что нужно знать в ожидании этой встречи.

КАКОВА ПРЕДЫСТОРИЯ?

В Испании есть «Эль Классико», в России – «Дерби Ленинградки». Да, «Барселона» с «Реалом» играют друг с другом уже больше века (и не только в футболе), а противостояние ЦСКА и «Химок» ограничено лишь одним видом спорта и всего двумя десятками лет (впервые оно состоялось в сезоне 1999-2000). Но… разве это так важно? Нет громче вывески в российском баскетболе, чем матч двух этих команд. Пусть их новое рандеву (как и несколько предыдущих) пройдет отнюдь не возле Ленинградки. И даже не близко. А на «Арене Мытищи» - домашней арене «химчан» в Евролиге.

При этом мы прекрасно в курсе, кто чаще выигрывает в таких встречах. Баланс – явно не в пользу желто-синих. Если быть точным – 93:20 с преимуществом ЦСКА! Но солидную часть даже проигранных матчей «Химки» обидно уступали только в плотной борьбе (вспомним хотя бы четвертьфинал Евролиги-2018, где красно-синие взяли серию 3:1, но каждый раз все решалось в концовке). Так что жесткая борьба обеспечена. И потом, в каждом сезоне все начинается с нуля. А в нынешнем счет в этом дерби пока равный – 1:1. Осенью, в главном клубном турнире Европы армейцы на площадке «Мегаспорта» добились успеха 99:86. А вот 6 января, в рамках Единой лиги ВТБ, в Мытищах «Химки» взяли убедительный реванш – 96:80. Так что никто не знает, в чью пользу сложится их предстоящая игра. Удастся ли подопечным Итудиса вновь доказать, что в Евролиге им нет равных (среди российских клубов уж точно)? Или ребята Куртанийтиса подтвердят, что недавний успех был отнюдь не случаен, и Янис Тимма с Алексеем Шведом вновь приведут свою команду к успеху?

В КАКОМ СОСТОЯНИИ ПОДХОДЯТ?

Можно порассуждать на тему, что в предыдущих двух сезонах армейцы потерпели всего шесть поражений за всю регулярку Евролиги, а в нынешнем имели столько же за один первый круг. Только смысл? Да, ЦСКА обидно уступил «Пао» в Калининграде в формально домашней игре на новогодних каникулах, отдав овертайм (102:106). Да, можно вспомнить неудачное турне по Испании с осечками против «Реала» и «Басконии». Или первую за 10 лет осечку в Израиле в поединке с «Маккаби». Но все это не имеет значения, если просто посмотреть на таблицу. А в ней армейцы – по-прежнему в лидерах. Делят вторую строчку с тем же «Реалом» и «Барселоной», а уступают лишь «Анадолу Эфесу» (который сами же «прибили» в финале-2019). В отличие от «Химок», которых нет в зоне плей-офф! И на всякие обидные поражения у красно-синих найдутся яркие победы. Вроде разгрома «Барсы» в гостях (96:67) или успеха в матче с тем же «Эфесом» в Стамбуле (81:80). Не говоря о том, что в рамках Евролиги ЦСКА не знает поражений уже четыре тура кряду. Одолев, в том числе, и «Реал» - в тяжелом, напряженном матче на домашней арене (60:55).

«Химки» же бросает то в жар, то в холод. Взять тот же «Реал» - он пал под натиском дружины Куртинайтиса через два дня после игры с ЦСКА. Причем, в гораздо более яркой и результативной борьбе (94:102). Вот только эта победа – единственная для желто-синих в Евролиге за весь последний месяц! Закончив год выездным поражением от «Асвела», они в январе проиграли еще четырежды. И если взять весь сезон в целом, то видно, что «химчан» лихорадит. Успехи в матчах против грандов они чередуют с обидными проигрышами середнякам. «Сделали» ЦСКА в Единой лиге – и тут же проиграли «Зениту». Разбомбили «Реал» - через неделю уступили «Басконии». Еще осенью остановили «Милан» (шедший на первом месте) – и выдали серию из четырех поражений подряд. Стабильности – вот чего «Химкам» не хватает. Как воздуха. Отсюда – и отрицательный баланс встреч (9-12). И лишь 9-е место в таблице (вместе с «Фенером» и «Црвеной Звездой»). При том, что основной задачи – выйти в плей-офф и по возможности пробиться в Кельн, на «Финал четырех» - перед командой-то никто не отменял. А задача эта все усложняется…

А С СОСТАВАМИ ЧТО?

Баскетбол – опасная игра. Травмоопасная. Но даже с поправкой на это придется признать – то, что сейчас случилось с ЦСКА, выходит за все рамки!

У «Химок» тоже есть проблемы. Так и не поправился до сих пор Тимофей Мозгов, который продолжает восстановление после травмы колена. Выбыл Джереми Эванс. Получил перелом носа Энтони Гилл. Есть менее серьезные болячки у других игроков, что накладывает ограничения на ротацию всей команды и вариативность комбинаций ее главного тренера. Но посмотрите на армейцев – последний матч, против «Нижнего» в Единой лиге, они сыграли без восьми (!) баскетболистов основы! На тренировке в день вылета к «горожанам» подвернул ногу Ховард Сант-Рос. Чуть ранее, на разминке перед встречей с «Валенсией», то же самое сделал Андрей Воронцевич. Клайберн «сломался» еще осенью – похоже, до конца сезона (разрыв крестообразных связок). Дэрран Хиллиард получил травму головы. Янис Стрелниекс – задней поверхности бедра. Александр Хоменко – колена. Плюс заболели Джоэль Боломбой и Семен Антонов. Что интересно, ЦСКА все же выиграл. Хоть и в тяжелой борьбе. Но то – «Нижний», а тут уже – «Химки». При всем уважении к первым, вторые – на порядок сильней!

Впрочем, возможно, хотя бы часть игроков к рандеву в Евролиге поправится. А главное – в распоряжении наставников команды остаются их лидеры. Майк Джеймс и Алексей Швед идут в топ-3 сильнейших скореров турнира (оба успешно набирают по 21,1 очка за игру). Так что дуэль элитных снайперов нам обеспечена. И от того, кто в этой парочке окажется успешнее в четверг, во многом зависит результат всего матча.

И КТО ПОБЕДИТ?

Предсказать – невозможно. У букмекеров фаворит – ЦСКА. За них – история очных встреч клубов, сам статус фаворитов турнира, горячее желание взять реванш за недавнее поражение. За «Химки» - фактор домашней площадки («Арена Мытищи» умеет болеть!), меньшее количество травм ключевых игроков, уверенность в себе после победы в Лиге ВТБ и тот факт, что отступать им некуда – любая осечка грозит непопаданием в плей-офф, так что придется выкладываться на 120 процентов. И они это могут.

Одно можно точно сказать – нас снова ждет шикарный баскетбол. Бескомпромиссная борьба. И эффектное шоу в исполнении Шведа и Джеймса. Так что пропускать матч нельзя. Ни в коем случае.

ЛИДЕРЫ КОМАНД В ЕВРОЛИГЕ

ХИМКИ

ЦСКА

Алексей Швед (21,1)

очки

Майк Джеймс (21,1)

Энтони Гилл (4,9)

подборы

Йоханнес Фойтманн (5,3)

Алексей Швед (5,7)

передачи

Майк Джеймс (4,4)

Стефан Йович (1,5)

перехваты

Дэниэл Хэкетт (1,1)

Джереми Эванс (0,6)

блокшоты

Кайл Хайнс (1,0)

Девин Букер (13,6)

полезность

Майк Джеймс (21,8)

Примечание. Указана статистика только тех игроков, которые провели более 10 матчей в сезоне.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Клуб

Страна

В

П

Очки

1. Анадолу Эфес

Турция

18

3

1816:1612

2. ЦСКА

Россия

15

6

1739:195

3. Реал

Испания

15

6

1762:1628

4. Барселона

Испания

15

6

1765:1644

5. Маккаби

Израиль

14

7

1747:1610

6. Панатинаикос

Греция

13

8

1833:1775

7. Валенсия

Испания

10

11

1718:1735

8. Милан

Италия

10

11

1610:1660

9. Фенербахче

Турция

9

12

1637:1647

10. Црвена Звезда

Сербия

9

12

1559:1573

11. Химки

Россия

9

12

1816:1838

12. Олимпиакос

Греция

8

13

1715:1751

13. Баскония

Испания

8

13

1557:1667

14. Асвел

Франция

8

13

1562:1724

15. Жальгирис

Литва

7

14

1622:1601

16. Альба

Германия

7

14

1714:1813

17. Зенит

Россия

7

14

1541:1669

18. Бавария

Германия

7

14

1571:1742

Примечание. При равенстве побед/поражений учитываются результаты очных встреч и разница набранных/пропущенных очков.

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